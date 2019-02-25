 Переговоры со следующим кандидатом на участие в "Евровидении" от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания

Об этом написал в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, информирует Цензор.НЕТ.
В то же время, отмечает Аласания, "благодаря сотрудничеству НОТУ и СТБ Украина за четыре года открыла для себя много новых и талантливых исполнителей".
"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор открыл еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества", - сообщил он, подчеркнув, что задача Общественного вещателя вовсе не раскол общества.
"Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НОТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса.
В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в рф (три месяца после конкурса).
А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия собственника конкурса, Европейского союза вещателей). Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и вовне", - пишет Аласания.
Он констатирует, что "не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами", "таким образом решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении" пока не принято", переговоры со следующим кандидатом начнутся 26 февраля.
В то же время, MARUV на своей facebook-странице заявила, что с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину - на международной песенной арене.
Она уточнила, что отказ от концертов в России не был для команды принципиальным. "Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.
Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - подчеркнула она, заверив, что завтра проснется с новыми силами "побеждать и популяризировать свою музыку в мире".
Отметим, что в национальном отборе на "Евровидение-2019" MARUV набрала 11 баллов, следующий за ней - коллектив Freedom Jazz - 10 баллов.
Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.
После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".
В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.
Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.
А девушки вместе с Крымом ушли на россию от фошиздов.
Там нет цензуры и не запрещают свое мнение высказывать.
Если они считают что Крым это Украина почему так и не сказать.
А если не считают зачем от Украины на евровидение ехать.
Много вопросов есть на самом деле.
Так что не выпендривайся и наслаждайся демократией
https://konivjab.net/wp-content/uploads/2017/08/estrada-afisha.jpg
Она не должна была даже получить допуск для участия в отборе.
Но теперь по вине продюсера страна получил очередную головную боль и злорадство в Европе.
Давай, скатертью дорожка
это же форменное издевательство над свободой передвижения поющих трусов.
давай три дня, ну, неделю, не больше.
Відміни призначених концертів не вимагали.
Була вимога на виступати в московії протягом трьох місяців після Євробачення.
І це для неї було прийнятно.
Але був пункт "не робити заяв проти України"
і тут вона відмовилась.
Тому, що саме в цьому була мета.
Ольга Шарий
23 лютого о 21:39 ·
Джамала в 2016 представляла власть и политиков.Марув в 2019 представляет Украину. И это нужно помнить, потому что все были против неё - от штопанного Кириленко до НТКУ.
Надеюсь я, и Анатолий Шарий, который вчера призвал голосовать за неё в блоге, внесли частично свою лепту в ее победу ❤️