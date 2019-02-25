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 Переговоры со следующим кандидатом на участие в "Евровидении" от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания

Переговоры между НОТУ и командой исполнительницы MARUV продолжались 5,5 часов и не привели к результату.

Об этом написал в Facebook глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания, информирует Цензор.НЕТ.

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В то же время, отмечает Аласания, "благодаря сотрудничеству НОТУ и СТБ Украина за четыре года открыла для себя много новых и талантливых исполнителей".

"НОТУ считает, что нынешний Национальный отбор на конкурс Евровидение был проведен честно. Но отбор открыл еще одну большую общественную проблему, лежащую в политической плоскости, а не в музыкальной: концертную деятельность многих артистов в стране-агрессоре. И это вызвало негативный резонанс в части общества. И одновременно - отстаивание результата, вместе с отстаиванием такого права остальной частью общества", - сообщил он, подчеркнув, что задача Общественного вещателя вовсе не раскол общества.

"Именно во избежание чрезмерной политизации конкурса (что и является требованием Евровидения) НОТУ прописало в Соглашении условия (для всех участников), способствующие урегулированию этого болезненного вопроса.

В частности: отказ представителя Украины на международном конкурсе от гастролей в рф (три месяца после конкурса).

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А также внимательное отношение к публичным высказываниям исполнителя относительно территориальной целостности Украины, или каким-либо высказываниям, которые могут навредить Украине на международном уровне (остальные условия, относительно прав, к примеру - это стандартные условия собственника конкурса, Европейского союза вещателей). Именно НОТУ несет ответственность за любое негативное проявление представителя Украины на Евровидении. Как внутри страны, так и вовне", - пишет Аласания.

Он констатирует, что "не все красивые украинские исполнители готовы быть хорошими культурными дипломатами", "таким образом решение об исполнителе, который будет представлять Украину на "Евровидении" пока не принято", переговоры со следующим кандидатом начнутся 26 февраля.

Переговоры со следующим кандидатом на участие в Евровидении от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания 01

В то же время, MARUV на своей facebook-странице заявила, что с большой гордостью готова была представлять свою родную страну - Украину - на международной песенной арене.

Смотрите: Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

Она уточнила, что отказ от концертов в России не был для команды принципиальным. "Основные разногласия вызвали другие пункты договора, которые, если я подпишу, становятся для меня кабальными. Я - гражданка Украины, плачу налоги и искренне люблю Украину. Но не готова выступать с лозунгами, превращая свое пребывание на конкурсе в промо-акции наших политиков. Я - музыкант, а не бита на политической арене.

Я искренне благодарю и ценю каждого, кто в меня верил и голосовал. И прошу вас принять этот факт и не идти на конфронтацию. Это данность сегодняшнего дня. Я хочу дарить свое творчество без цензуры", - подчеркнула она, заверив, что завтра проснется с новыми силами "побеждать и популяризировать свою музыку в мире".

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Переговоры со следующим кандидатом на участие в Евровидении от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания 02

Отметим, что в национальном отборе на "Евровидение-2019" MARUV набрала 11 баллов, следующий за ней - коллектив Freedom Jazz - 10 баллов.

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Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3113657
 
   
 Топ комментарии
 
Она недостаточно трахалась во имя девственности. Надо подтянуться Переговоры со следующим кандидатом на участие в "Евровидении" от Украины пройдут 26 февраля, - Аласания - Цензор.НЕТ 5951
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как организатор конкурса, Аласания попал в "цугцванг", который ведет к "цугундеру", потому провальная организация работы отборочной комиссии привела к провальным результатам конкурса.. что мы имеем в сухом остатке: конкурс проведен, а исполнителя нет!
этот мудак Аласания подставил страну!
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Вата не должна представлять Украину. Надо исправлять ситуацию или вообще не ехать в этом году.
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Отличная новость! 3-й год подряд будем на последнем месте. В нашем деле главное стабильность.
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Судя по РУ СМИ, Марув - ты и есть политическая бита.Знамя украинофобов. В военный период вне политики нельзя. Нет мозгов понять - с пляжа. Уж в Украине есть, кому петь.
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слишком много вони из-за какого-то задріпаного конкурса, не имеющим никакой ценности.. и таки да .. то шо зараз в нас співає - музикою називати не варто
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Так мы в Европу идем или летим с огромной скоростью в Совок 30-ых годов ??
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Мы в европу идем.
А девушки вместе с Крымом ушли на россию от фошиздов.
Там нет цензуры и не запрещают свое мнение высказывать.
Если они считают что Крым это Украина почему так и не сказать.
А если не считают зачем от Украины на евровидение ехать.
Много вопросов есть на самом деле.
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Вас там в Румынии прессуют что ли, что вам 30-е мерещатся. вам в Рашку надо, где за репост на 7 лет сажают Переговори з наступним кандидатом на участь в "Євробаченні" від України відбудуться 26 лютого, - Аласанія - Цензор.НЕТ 1523
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Чокнуті на всю бошку. Як вже набрид весь оцей недороблений совок і старі пердуни при ночвах.
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Что то этот дурдом всё больше напоминает СССР, причём времён раннего сталинского периода. Революционную сознательность и тогда ставили во главу всего. Искусство тоже должно подчиняться политической повестке дня. Тогда кругом выискивали агентов империализма и врагов народа. Сейчас это агенты кремля. Вместо троцкистов и различных оппортунистов - бывшие "рыги", ватники, коллорады и сеппаратисты. Всё это подводится под одно глобальное определение - пятая колонна. Куда катимся?
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Был бы у нас в СССР ты бы уже давно был застрелен ну или бы работал на оборонном заводе с утра до ночи делая снаряды для фронта.
Так что не выпендривайся и наслаждайся демократией
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Я уже предлагал потролить ********* и послать юлю:
Переговори з наступним кандидатом на участь в "Євробаченні" від України відбудуться 26 лютого, - Аласанія - Цензор.НЕТ 5985
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Предлагаю какую то историю об санаториях опорнодвигательного аппарата в Крыму.
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А Юля согласится согласно контракту не общаться с журналистами и не ездить никуда на гастроли?
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Є інші кандидати:
https://konivjab.net/wp-content/uploads/2017/08/estrada-afisha.jpg
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Сказать надо спасибо Руслану Квинте, который притащил эту дуру на конкурс.
Она не должна была даже получить допуск для участия в отборе.
Но теперь по вине продюсера страна получил очередную головную боль и злорадство в Европе.
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Странная была в самый последний момент рокировка Таяны на эту маруху. Ведь кто то протащил её.
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А причём тут продюсер. Скандал начал Кириленко своим твитом.
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Усе раз не поехала,значит газ не подешевеет!!!
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Мы даже не сомневались, что ты завтра проснешься и продолжишь популяризировать своё говнотворчество на россии Переговори з наступним кандидатом на участь в "Євробаченні" від України відбудуться 26 лютого, - Аласанія - Цензор.НЕТ 2055
Давай, скатертью дорожка
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И все рвно. все как-то вне рамок правового поля. Надо законодательно запретить участвовать в общественно - политической, и культуоной жизни Украины, всем, кто работает у (на) кацапов. А то я так и не понял, за что Марув, фактически, запретили выступать на Евровидении. Хорошо хоть есть кем заменить. Я за Поплавского, патриот и поет мммм...малина.
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невозможно имея такие взгляды, как у марув, представлять Украину. я могу её понять, ей деньги с концертов и корпоративов в раше дороже какой-то Украины и уж тем более Евровидения. помыкавшись с юных лет, она не хочет упустить свой шанс заработать денег. это был недальновидный план...
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Вот ты мне объясни, почему Софка в Раше выступает чаще чем в Украине, почему Ахеджакова, прошлым летом, снималась в Крыму, Кикабидзе в прошлом году дал концерт в МСК, на вечеринке какого-то крутышки, та же Джамала "калинку -малинку" на НГ - 2015 в "Роза хуторе" (Сочи) пела. Вот ты, чего поехал в Германию, может платят больше? Я вот считаю, что правила должны быть для всех одинаковыми, либо их не должно быть.
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Аласания подставил Украину допустив к конкурсу российских коллаборантов. Вопрос, какой его интерес в этом? Но видно СБУ некогда этим заниматься. Видно что это спецоперация российских спецслужб, думаю будет продолжение.
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три месяца? а чего так долго?
это же форменное издевательство над свободой передвижения поющих трусов.
давай три дня, ну, неделю, не больше.
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Аласании пятерочку завтра же под стражу.
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На кой черт вообще конкурс устраивали если все решает один пришибленный кириленка и его пидлабузнык притула наплевав на мнение сотен тысяч украинцев, отличные патриоты епта. Верните бабки за смс-ку, скоты
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Иди поплачь к шарию, в петушиную камеру обиженных, там сейчас плач Ярославны Переговори з наступним кандидатом на участь в "Євробаченні" від України відбудуться 26 лютого, - Аласанія - Цензор.НЕТ 5044
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ȠpuŦyƛA-С‏ @PrytSLU 7 хв.7 хвилин томуБільше

Відміни призначених концертів не вимагали.
Була вимога на виступати в московії протягом трьох місяців після Євробачення.
І це для неї було прийнятно.
Але був пункт "не робити заяв проти України"
і тут вона відмовилась.
Тому, що саме в цьому була мета.


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за це вже було обіцяне немале бабло...
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стыд позор скатились, от Джамалы до позорного сравнения защиты страны от агрессора, где гибнут лучшие наши граждане, а в ее понимании это "трахаться за девственность" это уж точно дно... Пусть вообще никто не едет ...
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Щурия со Щурихой знатно обломали!

Ольга Шарий
23 лютого о 21:39 ·
Джамала в 2016 представляла власть и политиков.Марув в 2019 представляет Украину. И это нужно помнить, потому что все были против неё - от штопанного Кириленко до НТКУ.
Надеюсь я, и Анатолий Шарий, который вчера призвал голосовать за неё в блоге, внесли частично свою лепту в ее победу ❤️
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Особенно улыбнула фраза этих "поющих трусов" про "популяризировать свою музыку" - она что, ее сама сочиняет?
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