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 В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО

В Мариуполе у местного жителя изъят арсенал оружия и боеприпасов, которые были похищены из отделения полиции в Луганске в 2014 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 01

Оперативники Центрального отдела полиции Мариуполя получили информацию, что один из жителей района хранит в съемном гараже оружие. Во время обыска правоохранители обнаружили в гаражном помещении тайник, в котором находился автомат Калашникова, 2 гранаты РГД-5, 164 патрона калибра 7,62х25, 58 патронов калибра 5,45х39мм и 22 патрона калибра 9х18 мм.

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В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 02

Кроме того, было установлено, что автомат по базам МВД является похищенным из одного из отделений полиции в Луганске во времена массовых беспорядков 2014 года.

Владельцем арсенала оказался 25-летний ранее судимый мариуполец, который от объяснений о происхождении оружия отказался.

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В Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция 03

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами".

Источник: https://censor.net.ua/n3113655
 
 
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на арсенал не тянет , совсем , ну а как заначка неплохо
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Не похищенным, а сданным, доблестными полицаями.
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на арсенал не тянет , совсем , ну а как заначка неплохо
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Не похищенным, а сданным, доблестными полицаями.
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але підпорядковувались все тому ж Авакову ...
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Эту падлу ,которая стояла у истоков мордовской вЯсны надо ставить на закручивание лампочек в Ивано-Франковской колонии
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ранее судимый и кремлевкое нквд-сколько веревочке не виться.....
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВ Мариуполе из гаража изъят арсенал с оружием, похищенным из луганского отделения полиции в 2014 г., - Нацполиция. ФОТО
 
 
 
 
 
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