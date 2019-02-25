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 MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ

Общественный вещатель (ОАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины") и певица MARUV, которая победила в национальном отборе на "Евровидение", не пришли к согласию относительно участия в песенном конкурсе "Евровидение-2019" из-за ряда причин.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне, после проведенных переговоров ОАО "НОТУ" и певица MARUV не нашли общего решения относительно миссии представителя Украины на международном песенном конкурсе.

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"Певица Анна Корсун (сценическое имя - MARUV) одержала победу в шоу Национальный отбор в результате честного конкурса и получила максимальный балл от зрителей. Ее выступление высоко оценили музыкальные эксперты, представители шоу-бизнеса и зрители. Однако у исполнителя, который представит Украину на международной арене, также есть обязательства: после подписания договора с ОАО "НСТУ" на время конкурса исполнитель становится культурным послом Украины и доносит не только собственную музыку, но также становится выразителем мнения украинского общества в мире", - отмечается в сообщении.

Также согласно правилам "Евровидения" (п. 2.6) вещатель-участник должен обеспечить неполитический характер конкурса. "Ситуация, которая сложилась вокруг национального отбора этого года, имеет признаки политизации. Общественный резонанс, попытки давления со стороны политических сил, вмешательство в дискуссию культурных деятелей и информационных структур страны-агрессора фактически привели политизации результатов национального отбора.

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Общественный вещатель также видит в этой ситуации опасность эскалации раскола украинского общества, что противоречит задачам Общественного вещателя (согласно Закону Украины об Общественном вещании одной из основных задач ОАО "НОТУ" является содействие консолидации украинского общества (ст. 4 п. 2))", - подчеркивают в организации.

Напомним, певица Анна Корсун, более известная как MARUV, стала победительницей национального отбора Евровидения-2019. У MARUV есть один день на ознакомление с контрактом и принятия своего решения - подписывать его или нет.

После выступления в финале MARUV заявила, что не видит ничего преступного в гастролях по России, а участвовать на международном конкурсе после посещений страны-агрессора она хочет, потому что он должен "объединять страны".

Также смотрите: Притула пошутил над словами MARUV о населении России: "4 млрд – это, наверное, мечта их президента, а 4 млн – это наша мечта". ВИДЕО

В апреле 2019 года она планирует выступить в нескольких российских городах. В частности, в Москве. В декабре 2018 года у певицы были концерты в Мурманске и Петербурге. Также ее выступление транслировал телеканал НТВ. В 2018 году она участвовала конкурсе "Новая волна" в Сочи.

Член правления Национальной общественной телерадиокомпании (НОТУ) Александра Кольцова заявила, что именно "Суспільне" принимает окончательное решение в отношении представителя или представительницы Украины на песенном конкурсе.

Источник: https://censor.net.ua/n3113649
 
   
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Зрители Украины выбрали это Маруф. На мнение людей насрать?
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Кацапы есть и в Украине. Пока, временно....
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Насрать на вату-)(уйлопов,т.е.на тебя и на этих зрителей.
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Это граждане УКРАИНЫ!! Или у тебя с мозгом проблемы. А вот почему их на стадии кастингов пропустили?-это вопрос твоему тупорылому кириленко
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Наверное Парубийка готовят, все таки патриот.
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самое мерзкое то, что всё эти "объдинялки" прекрасно понимают. Но, им глубоко наплевать на Украину и её жителей. Их не волнует то, что ежедневно гибнут люди... Для них главное побольше денег на концертах получить. И все их разговоры о том, что они готовы ради мира ползать на коленях - вранье. Они готовы ползать перед кремлем на коленях не ради мира, а ради возможности устраивать гастроли по россии. Все их разговоры о "желании побыстрее установить мир" это вуаль, которой они пытаются прикрыть собственные шкурные интересы. И ради этих интересов они готовы отдать россии и донбасс и крым и еще пол-страны. Такие внутренние гниды хуже тех внешних врагов , которые в открытую воюют против Украины на донбассе.
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ты решил оторваться на артистах? а может начнешь с тех гнид, что в Раде, в Кабмине, на Банковой - от этих тварей вреда наааааамного больше чем от этих сосок
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Да что, б....ь, икру мечете с этим ЭВ? Это что - свет в окне искусства? Сборище мусора
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ГРЫНЖОЛЫ поедут
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поедет дуэт - PZIB ( П . Зибров - И. Бобул )
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Кровавая хунта растоптала хрупкий ватный талантливый росток MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ - Цензор.НЕТ 8407
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Ну всё щас кацапня позовёт её представлять рациюшку мол вот обидели нашего руцького человека давайте поможем назло Украине..
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Будут плясать с Лазаревым дуэтом под песню Киркорова
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А кацапня аж усераеца от ненависти к Порошенко. Шо ватоголовый бортонули твою кацапсину...обидели сруцьких.. MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ - Цензор.НЕТ 148
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Она и родилась и всю жизнь жила в Украине.
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И что с того? Тут полно ватоголовых ненавидящих Украину но родившихся и живущих в Украине. Это не делает это вотоголовое быдло украинцами ни разу.
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Она поёт под дудку агрессора .Пшла лесом на Магадан.Там приймуть.
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я понял, у ватанов лишняя - анальная хромосома
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Интересные у тебя зоо-эротические фантазии, русская. Ты у зоопсихолога давно была?
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Вряд ли она русская.. бурятка, мерзя, чудь, карачаево-черкесска...дерьма там много...
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У меня нет желания разбираться в сортах дерьма, обитающего на помойке между Украиной и США.
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Пусть на Колыму едет ,мокшей ватных веселить ! MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ - Цензор.НЕТ 1588
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Я не понимаю,как эти все паскуды вообще на отбор попали ,кто-то должен за это отвечать.
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Нікому не потрібно туди їхати. Говно-конкурс і Україні він нічого не дає.
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Ну и правильно. Показала, что имеет достоинство
Что это за условия - не общаться с журналистами под угрозой штрафа в 2 ляма?
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Та да, в неї стільки тих "достоинств" між ногами.

Кацапи, ви тільки там "достоинства" бачите?
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Він не кацап, він злобний риг. Не виключено що так званий "переселенець" до Києва.
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Не показала. Бо виступала в трусах.
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"Девочку в трусиках не пустили на Евровидение"
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Олено, навіщо давати лінк на заблоковану у нас помийку? Наче читачі гілки не мають інших розваг і хутко почнуть шукати проксі або приписувати VPN щоби прочитати про прокацапську шльондру? Завтра її всі забудуть.
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Ну и славненько! А НОТУ стоит более тщательно отбирать претендентов, которые будут представлять нашу страну!
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Пока в жюри будут сидеть эти люди, нормального кандидата от Украины на евровидение выбрать не получится.. будут получаться одни Грынджолы.. Представителя Украины должен выбирать народ.. Неужели в Украине в этом году в отборе принимали участие лучшие исполнители? где хардкисс, где Вакарчук? вот наши таланты..
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А какой нормальный, Кырыленко и Семочко?
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а я там не написал? нормальный это отобранный гражданами Украины, а не как последние годы, то грынджолы, то эти, с часами.. потом Джамала, теперь Марув.. у нее очень хорошие произведения.. точнее одно Дранк Грув а все остальные это копия первого.. но Марув это не представитель для евровидения, не тот стиль... Судьи должны это понимать..
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Да нафига Вакарчуку и Хардкисс этот конкурс? У них и так поклонников хватает. Вот кто из участников ЕВ Вам запомнился за последние лет 10?
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из украинских? скажу так, в моем плейлисте нет ни одного участника евровидения. Но в моем плейлисте есть люди которые не прошли отбор на ЕВ..
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Дадо ещё сделать так, чтобы куда-нибудь подальше поехала организаторы такого славного отбора на конкурс!!! 2 зомби клона из семейки коллаборантов + латентная сепарша + ещё и бездарности!!!
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У Джамалы тоже родители с роспаспортами и деньги получают от оккупанта, работая в санатории. А сама она тоже выступала в Сочи в 2015. Только на нее никто не наезжает.
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Один военнослужащий ОС погиб, один получил ранения с начала суток на Донбассе...
какая нахрен MARUV
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Пусть потрахается за мир! Или повоюет за девственность...
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MARUV не поедет на "Евровидение" зато останется девственницей..
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Поедут зелинский и 95 говнокваквартал MARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ - Цензор.НЕТ 4943
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И тебя в наморднике
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Шлемазл, зайди під "гусскім" прапорцем. Носом не вийшло? Отож.
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"мы гусские друг друга не обманываем" (с)
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Ну слава Б-гу! Надеюсь найдут достойного кандидата, не коллаборанта российского, который во время российско-украинской войны достойно представит Украинской Народ.
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хана власти. Теперь точно Зеленский президентом будет - и так вам и надо.
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Беня Коломойский грозится снять свои батальоны с фронта.Ну этого и следовало ожидать...Беня под колпаком американской Прокуратуры...
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Бежать надо этой девочке из нашего дурдома с его убогим и нищим и злобным населением! Америка, Европа примет ее с распростертыми объятиями !Наша деревня ещё не доросла до того чтоб спокойно слушать любую музыку ! Стыдно за страну, хотя какая власть такая и жизнь ! Де...лы, б..я !
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Да отправляйте уже на евробачення ,,жінку третього тисячоліття,, і всє дєла))
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Ну дык стока концертов в России намечается,тут надо выбирать,а патриотизм в холодильник не положишь
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Ни одна страна ,не посылат на конкурсы девок с улицы красных фонарей ))
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Кажуть, спочатку на Євробачення від України президент хотів делегувати Медведчука, але у нього на цю дату квитки в Большой театр Росії. Партер.
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Беня на некоторых ,особо продвинутых, ложил с пробором.
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Лучше пусть никто не поедет на конкурс от Украины в этом году, чем такая вот ватная *********
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Молодець дівчина, своєю совістю не поступилася!
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Як можна не поступитися совістю дівчині, якщо вже не дівчина та у неї відсутня совість?
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Какая там совесть? В России бабло косила а Джамале про украинский Крым кричала, одной своей попой на двух стульях просто хотела усидеть но не вышло.
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Нічо, компенсує "невтрачену совість" на двох корпоративах у кацапії.
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Дубе добре, що марув не поїде на Євробачення , бо прийшлося би повідомляти про неї усі країни, що беруть участь у цьому конкурсі.
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Лобода, Лорак, Брежнева уже считай россиянки, и этим теперь туда дорога.
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охранители гребаные
Чем вы отличаетесь от путинских лизоблюдов???
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и хорошо,её бы прокинули на последние места, да ещё бы замазала нас братанием с оккупантами.
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У меня только один вопрос: зачем проводили этот отборочный конкурс?
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Сенаторы Бен Кардин и Боб Менедес приготовили плешивому Педофилу новый Конкурс Санкций,собщает Сайт Госдепа.КацаПсины готовьте мочало и мыло MARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 991Воровское быдло должно сидеть на Кокаине от Госдепа в 9,5 тонн MARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 991 УгораюююююMARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 991 ...
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пающие труси по зрівнянню з цією "звєздой" просто зразок цнотливості
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А ты хто такая,щоб объединять страны?Чи в ФСБ,так и казали,головне скажи об одиннарод MARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 2970
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Это правильно, но этого мало. Неплохо бы было устроителей этого отбора проверить. Просто мне очень слабо верится, что кроме этой "певицы" больше послать некого было. Как можно было такое вывести в финал?
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Вопрос в другом, как эта паскуда и те две суки из одной яйцеклетки вообще были допущены к отбору? Хотя глядючи на жюри в лице ****** сердючкова удивляться не приходится. Паноптикум. А ребята гибнут и сообщение об погибших уже стало обыденным. ЛИБЕРАЛЬНОСТЬ К ВРАГАМ ПРИВОДИТ К СМЕРТЯМ ДРУЗЕЙ,
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Скабеева,шо там у хахлов? MARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 8586 Санкции для ПорошенкоMARUV не поїде на "Євробачення", - НСТУ - Цензор.НЕТ 8586
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныMARUV не поедет на "Евровидение", - НОТУ
 
 
 
 
 
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