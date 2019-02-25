 Один военнослужащий ОС погиб, один получил ранения с начала суток на Донбассе, - пресс-центр

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Объединенных сил, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг вел обстрелы из артиллерийских систем калибра 122 мм (в районе Лебединского) и минометов калибра 120 мм (вблизи Лебединского и Водяного).
В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" - из стрелкового и снайперского оружия (в районе Вольного, Новоалександровки и Новгородского), из ручных и автоматических станковых гранатометов и стрелкового оружия (вблизи Новотошковского).
Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, один получил ранения.
Подразделения, на которые осуществлялось огневое воздействие, дали противнику адекватный ответ из штатного вооружения. Потери противника уточняются.
Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
Напомним, 24 февраля враг 16 раз атаковал позиции ОС, применяя запрещенное оружие: один украинский воин погиб, еще двое получили ранения.
Спасибо за еще один шаг к Победе!
Тече сльоза у неньки на щоках,
Сльоза нещасна, небажана.
Сорочка сина у її руках,
А у душі велика рана.
Ще на Різдво ходив в сорочці син,
Радів, співав і веселився.
Тепер не вдіне її більше він -
У Божім Вічнім Царстві оселився
Сидить старенька мати у вікна.
В очах минуле безтурботне й тихе,
Якого вже не знатиме вона,
Його забрало невблаганне лихо
Та через біль і сум... ми будем вірить,
Боротися допоки стане сили.
В серцях людських ніколи не загинуть
Солдати, що свої розкрили крила
Розкрили й захистили ними нас:
Жінок, дітей, батьків стареньких
Душею й тілом прикривали вже не раз.
Свою Вкраїну.... Україну- неньку.........
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Одужання пораненому.