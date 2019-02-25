 Холодницкий сообщил о подозрении в махинациях с землей депутату Киевсовета Крымчаку

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

В сообщении отмечается: "Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил о подозрении депутату Киевского городского совета, экс-секретарю земельной комиссии Сергею Крымчаку по фактам незаконного завладения земельными участками и незаконного обогащения на сумму 19,5 млн гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Суд будет изучать отдельные материалы в деле депутата Киевсовет Крымчака, подозреваемого в земельных махинациях, в закрытом режиме, - САП

Следствие считает, что в течение 2008-2014 годов, находясь на должности секретаря комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, подозреваемый незаконно завладел 6 участками в Голосеевском районе города Киева общей стоимостью более 2,5 млн гривен, которые находились в коммунальной собственности.

Так, согласно преступной схеме, депутат на основании поддельных заявлений инициировал выделение этих участков лицам, копии документов которых удавалось получить его брату (его односельчанам). В дальнейшем он изготавливал протоколы рассмотрения этих вопросов на заседании земельной комиссии, соответствующие проекты решений Киевсовета и лично голосовал за принятие этих решений.

Также читайте: Дело депутата Киевсовета Крымчака по земельным махинациям передано в суд для рассмотрения по сути, - САП

Также установлено, что подделаны все документы за подписью "приобретателей" земельных участков, которые составлены при изготовлении технической документации по приватизации земли.

Уже после этого, брат подозреваемого убеждал получателей выдать на его имя доверенности о представлении их интересов, по которым в порядке передоверия выдал доверенности на имя помощницы.

На основании этих доверенностей помощницей подозреваемого депутата заказывалась регистрация права собственности на землю по приобретателями и осуществлялось распоряжение земельными участками. При этом ни один из формальных владельцев не только не пользовался полученной землей, но даже не знал, что стал ее владельцем.

Также читайте: Суд снял арест с 49 га, украденных Кернесом у Харькова в 2014 году. ДОКУМЕНТ

Среди прочего установлено, что в 2015-2016 годах депутат Киевсовета приобрел в собственность и передал активы на общую сумму 19,5 млн гривен, законность оснований приобретения которых не подтверждена доказательствами. Часть этих средств потрачено на внедорожник, другая была инвестирована в корпоративные права и недвижимость, которые приносят прибыль подозреваемому экс-чиновнику Киевсовета.

Сейчас депутату Киевского городского совета сообщено о подозрении по ч.5 ст.191, ч.ч.3, 4 ст. 358 и ч.1 ст.368-2 Уголовного кодекса Украины. Его сообщнику инкриминируется ч.5 ст.27, ч.5 ст.191 УК Украины.

Напомним, в Шевченковском районном суде Киева продолжается судебное разбирательство по делу в отношении депутата Киевского городского совета Сергея Крымчака и его двоюродного брата, которых обвиняют в незаконном завладении земельными участками на территории города Киева стоимостью более 2,1 млн. грн, а также легализации ( отмывании) доходов, полученных преступным путем.

Следующее судебное заседание назначено на 8:30 ч. 4 марта 2019.

Внимание: В соответствии с частью первой статьи 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена ​​обвинительным приговором суда".

Также читайте: Семьям погибших киевлян-участников АТО вместо земли будут предоставлять материальную выплату