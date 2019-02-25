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 Политика Украины
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Все про:явка (97) Донбасс (18023) Тука (554) переселенцы (305)

 В Донецкой и Луганской областях на предстоящих выборах явка не превысит 30%, - Тука

В Министерстве по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц прогнозируют, что явка на выборах в Донецкой и Луганской областях не превысит 30%.

Об этом рассказал замминистра МинВОТ Георгий Тука, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я ожидаю очень низкий уровень явки на выборы на территории Донецкой и Луганской областей. В 2014 году он составлял от 25 до 30%. Я не думаю, что в этом году явка будет выше", - сказал Тука.

Он подчеркнул, что законопроект №6240, который сейчас находится в Верховной Раде и предусматривает ряд изменений относительно обеспечения избирательного права внутренне перемещенных лиц, был рассмотрен рабочей группой при участии общественных организаций. 

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"Только 2 недели назад профильный комитет дал заключение, но в этом случае замечаний не было, было предложение вынести в зал для голосования. Фактически комитет самоустранился от оценки предложенных изменений. Я должен откровенно сказать, что не верю в то, что голосование по законопроекту состоится до парламентских выборов", - подчеркнул Тука.

Как отметила соучредитель Общественной организации "RE:Старт" Екатерина Назимко, по данным мониторинга ситуации с внутренне перемещенными лицами, который был проведен осенью 2018 года, на президентских и парламентских выборах планируют голосовать только 44% внутренне перемещенных лиц, 33% не планируют голосовать, треть от этого количества утверждают, что не понимают своих прав в процессе голосования. 64% опрошенных, по ее словам, также не знакомы с порядком голосования на новых территориях, где они сейчас проживают.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113641
 
   
 Топ комментарии
 
Они свой выбор сделали в 14 году!!
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Ходят упорные слухи, что из оккупированных регонов за денежное вознаграждение действующей властью вагонами завозятся украинские паспорта под выборы.
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Буй ти вгадав,явка буде вища ніж по всій Україні,бо переселенців тут багато,а нам є за що дякувати Петру))
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Не все.
Мой друг приедет специально сюда проголосовать.Потратит 5 дней,кучу денег,пересечет 2 пропускных пункта в одну сторону.
А второй,кум,сепаратист,козлина.Сегодня его сводный брат говорил что он осознал,просит прощения и хочет пообщаться...Я ответил что пускай бог прощает. Это не моя прерогатива.
Я никогда не прощу этим падлам предательства.
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Буй ти вгадав,явка буде вища ніж по всій Україні,бо переселенців тут багато,а нам є за що дякувати Петру))
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Ходят упорные слухи, что из оккупированных регонов за денежное вознаграждение действующей властью вагонами завозятся украинские паспорта под выборы.
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Я цьго не знаю,бо вже чотири роки живу на вільній теріторії України.
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Ну а знакомых там не осталось? Или сам не помнишь, как было, когда выезжал. Я с мая 2014 на работу с паспортом ездил и на улицу без него не выходил. Причем мало было просто иметь украинский паспорт - обязательно и прописку твари проверяли. Ну отдадут они паспорта за 1000грн (да даже пусть и за 10 тыс.), а потом что?
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А своя голова на плечах есть? Это здесь я даже не знаю, где на данный момент мой паспорт лежит. А там ты без паспорта труп. Он всегда должен быть с тобой - даже когда в магазин за хлебом идешь. Я не говорю о том, что им как-то надо в рашку и в Украину мотаться. Кто же тебе паспорт отдаст. Это вопорос жизни и смерти, а не денег. Там никакие деньги не помогут.
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Так у них вот такой аусвайс уже есть:

В Донецкой и Луганской областях на предстоящих выборах явка не превысит 30%, - Тука - Цензор.НЕТ 3138

Украинский можно и сдать в аренду на время.
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Это разве что молодежи выдали, да боевикам и сепарам на госслужбе. Ни у одного из моих родственников-знакомых таких бумажек нет. Да и использоваться они могут только для внутреннего обращения. Берегут там украинские паспорта и очень боятся, что их могут отобрать.
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То вже хто як вирішить,в Україні демократія)))Я за Юлю,щоб обнесла Донбас колючим дротом))
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Та он своими высерами добивается, чтоб они "по состоянию здоровья" до участков не добрались)))) окружающие люди знают в морды этих "пэрэсэлэнцев"
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Действительно есть за что...в первую очередь за то...что Краматорск...Бахмут...Славянск...Покровск...Торецк..Мариуполь..Дружковка...это вме Украина...а не лугандония...и потому переселенцы будут голосовать за Порошенко..
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Доречі,все дуже просто,"переселенцю"треба підти до місцевого реєстру виборців України і подати заяву про зміну місця голосування,і тебе закреплять за ділянкою на якої тобі зручно проголосувати.
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Или наоборот все 200...А если точнее все єто ватное говно расползется по всей Украине и проголосует как переселенцы по несколько раз в разных местах и проголосует как скажет ахметов (ляшко и порошенко), зажидя (бойко) и жопоблок (вилкул)
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пусть лучше вообще не голосуют. Наголосовали уже!
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Ничего, если и перемещенным лицам, сделать "единовременную выплату" за что то там, выхлоп будет приличный.
На подобии "компенсации за несостоявшиеся перерасчеты" для пенсионеров.
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для окремих кандидатів число осіб , що виявили бажання прийняти участь у виборах складе 95 відсотків. Можу поспорити, ато 30
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Донецкой и Луганской областях на предстоящих выборах явка не превысит 30%, - Тука
 
 
 
 
 
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