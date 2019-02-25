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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1764) опрос (1629)

 Договор с семейным врачом подписало 75% украинцев, - опрос

Большинство жителей Украины или их родственники подписали контракт с семейным врачом, о чем свидетельствуют данные февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Согласно обнародованным в понедельник результатам социсследования, 75% респондентов ответили "да" на вопрос "Вы или кто-нибудь в вашей семье подписал контракт с вашим семейным врачом?". При этом 10,6% сказали, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018-м. 22% респондентов ответили "нет", 3% затруднились с ответом.

Среди тех, кто подписал контракт, 67,2% утверждают, что они в той или иной степени удовлетворены семейным врачом (40,5% удовлетворены, 26,7% - в определенной мере довольны). Затруднились ответить на вопрос 21,3% респондентов, которые уже подписали контракт.

Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 1032 респондентов, которые живут в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей, близких к 50%; 4,1% - для показателей, близких к 25%; 2,9% - для показателей, близких к 10%; 2,1% - для показателей, близких к 5%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113640
 
   
 Топ комментарии
 
Загнали як комуняки до колгоспу))Бо обирати немає з кого,сидять ті самі терапнвти,які там ще з часів СРСр,напів сліпі,напів глухі,але підписувати треба))
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В СССР то же было много людей которых в колхозы не загоняли они сами туда шли!! Где счас СССР и где колхозы в курсе или то же надо объяснить?!!
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Звісно,доки ти не захворів,та не пійшов до лікарні,а там вже або підписуй,або йди геть))
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Вот подняли народу тарифы заоблачные .Услуги отопления и воды стали лучше? =Нет не стали .Так в чём прикол подписания бумажек?
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Загнали як комуняки до колгоспу))Бо обирати немає з кого,сидять ті самі терапнвти,які там ще з часів СРСр,напів сліпі,напів глухі,але підписувати треба))
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Странно, меня и детей не загоняли. Шо я делаю не так
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В СССР то же было много людей которых в колхозы не загоняли они сами туда шли!! Где счас СССР и где колхозы в курсе или то же надо объяснить?!!
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Звісно,доки ти не захворів,та не пійшов до лікарні,а там вже або підписуй,або йди геть))
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Не могут на Цензоре ошибаться, значит делают преднамеренно, странно. Заголовок "Договор с семейным врачом подписало 75% украинцев, - опрос", в статье "75% респондентов ответили". Ведь 75% украинцев - это 75% жителей Украины, а 75% респондентов - это 75% от числа опрошенных, т.е. 774 жителя Украины. Эх Цензор, Цензор...
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Півдня у листопаді було витрачено на те, щоб врешті-решт укласти той договір, при постійно зависаючому компі у поліклініці. Зате відчув на собі усю глибину "потужної" медреформи від патлатої дурепи.
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Вся "потужна реформа" заключается в том, чтобы отстоять очередь к терапевту, со своей поломанной рукой, а потом он направит в другую очередь - к хирургу.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоговор с семейным врачом подписало 75% украинцев, - опрос
 
 
 
 
 
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