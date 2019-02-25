 Договор с семейным врачом подписали 75% украинцев, - опрос

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Согласно обнародованным в понедельник результатам социсследования, 75% респондентов ответили "да" на вопрос "Вы или кто-нибудь в вашей семье подписал контракт с вашим семейным врачом?". При этом 10,6% сказали, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018-м. 22% респондентов ответили "нет", 3% затруднились с ответом.
Среди тех, кто подписал контракт, 67,2% утверждают, что они в той или иной степени удовлетворены семейным врачом (40,5% удовлетворены, 26,7% - в определенной мере довольны). Затруднились ответить на вопрос 21,3% респондентов, которые уже подписали контракт.
Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 1032 респондентов, которые живут в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.
Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей, близких к 50%; 4,1% - для показателей, близких к 25%; 2,9% - для показателей, близких к 10%; 2,1% - для показателей, близких к 5%.
Главное что вы упускаете из виду- такая система семейный врач/терапевт и только потом узкий спец, во всех странах, и пофиг какая там медицина- платная, страховая, гос.
а первичную диагностику я могу сделать и сам, поэтому мне и нужен узкопрофильный специалист чтобы подтвердил! потому что как делают у нас диагностику девочки с куплеными дипломами я уже успел увидить спасибо не надо здоровее буду!!
Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии
https://vz.ru/world/2018/1/15/903506.html 15 января 2018
Еще недавно систему здравоохранения Великобритании считали одной из лучших в мире, - ведь, в отличие от американцев, британцев лечили бесплатно.
Теперь реалии другие: огромные очереди в клиниках, нехватка коек и персонала, ночующие
на полу больные, десятки тысяч отложенных операций. Что же произошло?
Знаменитая на весь мир служба бесплатного здравоохранения Великобритании не раз сталкивалась с тяжелыми системными проблемами. Так, в традицию вошли ее «зимние кризисы», когда в результате эпидемии гриппа и пика простудных заболеваний приемные покои больниц
и отделения скорой помощи забивают толпы пациентов, вынужденных часами ждать очереди
на прием. Однако кризис 2017-2018 года бьет все рекорды.
Больницы переполнены с осени прошлого года. Отменяются плановые посещения хронических больных, хирурги проводят только экстренные вмешательства, десятки тысяч операций отложены на неопределенный срок - не хватает ни мест, ни персонала.
В отделениях скорой помощи пациенты ждут приема по полдня и больше. А после того как их все-таки согласятся принять в больницу, еще 10-12 часов ожидают, пока им предоставят койко-место.
Тут надо понимать, что скорая помощь в Англии работает совсем не так, как у нас. Уговорить оператора прислать на дом машину довольно трудно - обычно он предлагает самим привезти больного на такси в отделение скорой помощи при больнице.
В итоге в этих отделениях скапливаются десятки человек не важно инфаркт или инсульт. Медики стараются, чтобы прибывший самоходом пациент попал на прием к врачу
в течение четырех часов. Но в 2017 году этот норматив выдерживать не удалось.
Бывший глава NHS (национальной службы здравоохранения) Ян Филочовский утверждает, что
за последние семь лет время ожидания в отделениях скорой помощи выросло в 5,5 раза.
К январю показатели ожидания в очереди стали настолько плохими, что NHS Англии просто перестала публиковать еженедельные отчеты о них.
Те, кого привозят на скорой, дожидаются приема на носилках. Тем, кто приехал самостоятельно, выдают кресла-коляски или просто рассаживают на стулья.
В больнице в Вейкфилде дошло до того, что пациентам пришлось спать прямо на полу. В других больницах на кроватях, но по очереди - коек не хватает даже на уровне необходимого минимума.
Несколько дней назад главные врачи 68 отделений скорой помощи написали письмо премьер-министру Терезе Мэй. Они сообщают, что в каждой из их больниц по 120 пациентов в день ждут помощи прямо на носилках и не могут получить необходимый уход вовремя, что неизбежно ведет
к осложнениям и повышению смертности. «Пациенты преждевременно уходят из жизни прямо
в больничных коридорах», - пишут медики, требуя экстренного финансирования.
Усугубляют кризис NHS и растущие кадровые проблемы.
Средняя зарплата около 1800 фунтов в месяц привлекала в Англию десятки тысяч врачей и медсестер из Испании, Португалии, Польши, Прибалтики. Но после «Брексита» начался их массовый исход - медперсонал не видит перспектив в Британии и ищет работу на континенте. Осложнили их жизнь и новые строгие правила приема экзамена по английскому языку.
Дело могли бы поправить все еще многочисленные медсестры. Однако от них требуется регулярно проходить курсы повышения квалификации, а многие теперь не могут себе этого позволить - правительство резко сократило стипендии для слушателей таких курсов. В итоге количество медсестер в системе NHS сокращается из года в год, а врачи мечтают о частной практике - которая несравненно выгоднее.
Чиновники доказывают, что проблемы больниц временные и связаны с сезонной эпидемией гриппа. На деле они носят системный характер и начались год назад, когда правительство тори
в два раза сократило запланированное увеличение бюджета на медицину - с 5,2 до 2,6%.
В 2017-2018 годах казна должна была перевести трестам NHS более 89 миллиардов фунтов.
Это подразумевало сокращение коек на 14 тысяч мест и закрытие многих приемных отделений
в маленьких городах и деревнях. Результаты этой бюджетной политики и расхлебывают сегодня англичане.
«Факты таковы, что NHS хронически и жестоко недофинансируется, - пишут Терезе Мэй главврачи отделений скорой помощи. - Нам не хватает ни коек, ни персонала, чтобы успешно решать проблемы со здоровьем нашего стареющего населения».
«Каждый день пациенты умирают или терпят чудовищное снижение уровня медобслуживания, - подтверждает бывший министр здравоохранения Норман Лэмб. Тереза Мэй не может и дальше игнорировать этот кризис. Министры должны или обеспечить нормальное финансирование NHS, или жить с руками в крови».
Судя по всему, министры выберут второе. Как и во многих других странах мира, правительство Великобритании делает сегодня все, чтобы сократить расходы на социалку и буквально вынудить пациентов обращаться за услугами в частные клиники. Естественно, пациенты упираются - стоимость коммерческой медицины в Англии буквально зашкаливает. Цена на рядовую консультацию лондонского терапевта без анализов и обследований начинается от 200 фунтов.
Как результат - гигантские очереди в отделениях скорой помощи и приемных врачей общей практики постоянно растут.
Споры британских врачей и чиновников звучат узнаваемо - точно такие же и у нас.
Правительство требует эффективного расходования средств, а медики отвечают, что недостаток средств просто не позволяет им эффективно лечить людей. «Нехватка кадров и средств в NHS - хроническая, жесточайшая проблема. Она постоянно растет. Она сводит на нет всю хваленую «эффективность», потому что нельзя работать эффективно, если вам все время чего-то недостает», - пишет в газете Guardian экс-глава NHS Филочовский.
Сегодняшняя ситуация с недофинансированием NHS напоминает историю с английскими железными дорогами. В 1970-1980-е годы, когда они принадлежали государству, пассажирские перевозки находились в перманентном кризисе.
Поезда опаздывали или вообще отменялись без предупреждения, сервис был ниже всякой критики. Правительство финансировало отрасль все хуже и хуже, а при Маргарет Тэтчер недофинансирование достигло таких масштабов, что чудовищным состоянием железных дорог возмутилась буквально вся страна. Это позволило ее преемнику Джону Мейджору стремительно приватизировать железные дороги - «по просьбам возмущенных пассажиров».
С тех пор билет на банальную электричку в Англии - один из самых дорогих в мире.
Сегодня англичане опасаются того, что подобную схему правительство собирается прокрутить
и в случае с NHS. Сначала бесплатную медицину загонят в искусственно созданный кризис.
А потом «по просьбам возмущенных пациентов» приватизируют всю отрасль.
Так закончится история одной из самых выдающихся систем бесплатного здравоохранения в мире.