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 Общество, Здоровье
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Все про:медицина (1766) опрос (1630)

 Договор с семейным врачом подписали 75% украинцев, - опрос

Большинство жителей Украины или их родственники подписали контракт с семейным врачом, о чем свидетельствуют данные февральского опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина. 

Согласно обнародованным в понедельник результатам социсследования, 75% респондентов ответили "да" на вопрос "Вы или кто-нибудь в вашей семье подписал контракт с вашим семейным врачом?". При этом 10,6% сказали, что сделали это в 2019 году, 64,5% - в 2018-м. 22% респондентов ответили "нет", 3% затруднились с ответом.

Среди тех, кто подписал контракт, 67,2% утверждают, что они в той или иной степени удовлетворены семейным врачом (40,5% удовлетворены, 26,7% - в определенной мере довольны). Затруднились ответить на вопрос 21,3% респондентов, которые уже подписали контракт.

Опрос КМИС проводился с 8 по 20 февраля 2019 года по заказу клиента. Методом личного интервью опрошено 1032 респондентов, которые живут в 110 населенных пунктах всех регионов Украины (кроме АР Крым) по 4-ступенчатой стохастической выборке, репрезентативной для населения Украины старше 18 лет. В Луганской и Донецкой областях опрос проводился только на территории, контролируемой украинской властью.

Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и при дизайн-эффекте 1,5) не превышает 4,7% для показателей, близких к 50%; 4,1% - для показателей, близких к 25%; 2,9% - для показателей, близких к 10%; 2,1% - для показателей, близких к 5%.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113640
 
 
 Топ комментарии
 
Загнали як комуняки до колгоспу))Бо обирати немає з кого,сидять ті самі терапнвти,які там ще з часів СРСр,напів сліпі,напів глухі,але підписувати треба))
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Вот подняли народу тарифы заоблачные .Услуги отопления и воды стали лучше? =Нет не стали .Так в чём прикол подписания бумажек?
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В СССР то же было много людей которых в колхозы не загоняли они сами туда шли!! Где счас СССР и где колхозы в курсе или то же надо объяснить?!!
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Вот подняли народу тарифы заоблачные .Услуги отопления и воды стали лучше? =Нет не стали .Так в чём прикол подписания бумажек?
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Загнали як комуняки до колгоспу))Бо обирати немає з кого,сидять ті самі терапнвти,які там ще з часів СРСр,напів сліпі,напів глухі,але підписувати треба))
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Странно, меня и детей не загоняли. Шо я делаю не так
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В СССР то же было много людей которых в колхозы не загоняли они сами туда шли!! Где счас СССР и где колхозы в курсе или то же надо объяснить?!!
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Руслан, Вас точно загоняли? Прям вот- не выберешь врача- песец котёнку?
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а ты не в курсе что будет тем кто не выберет? если не вкурсе то прочти еще раз методичку!!
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Абсолютно не в курсе. А Вы могли поменять участкового по своему желанию? Могли выбрать узкого специалиста по своему хотению? В чем проблема?
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А зачем мне кого то выбирать? нахер мне лишняя прокладка? у меня болит глаз я иду к окулисту, болит горло я иду к лору! а прокладка которую мне пихают мне не нужна, у меня нет времени по прокладкам ходить я и без прокладок знаю что у меня болит!!
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А если ты не знаешь что будет если я пойду к узкопрофильному спецу напрямую то еще раз скажу ЧИТАЙ МЕТОДИЧКУ!!
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Вы там, это, с методичками полегше а то они Вам везде мерещатся. Еще раз, ты ходил к участковому, своему, только одному конкретному. Выбора у тебя не было, от слова совсем. Тебе предложили выбрать семейного врача, любого. Шо тебе не так?
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я уже писал, А ПОЧЕМУ Я ВООБЩЕ ЧТО ТО ДОЛЖЕН ВЫБИРАТЬ? КТО ТАК РЕШИЛ СУПРУН? А ОНА МЕНЯ СПРОСИЛА МНЕ НУЖНА ПРОКЛАДКА ПОД НАЗВАНИЕМ НЕДОВРАЧ!! меня вполне устраивала старая система когда я приходил и записывался на прием к врачу к тому врачу к которому я считаю нужным записатся! Я ПЛАЧУ (через налоги) ЗНАЧИТ Я ВЫБИРАЮ А НЕ МЕСТО МЕНЯ ВЫБИРАЕТ КАКАЯ ТО НЕДОУЧКА ПОД НАЗВАНИЕМ СЕМЕЙНЫЙ ВРАЧ!!
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Ну этот недоучка- ваш участковый врач, которого вы получали автоматом по прописке и поменять могли только вместе с жильем- и где тут выбор? Далее, офигенное количество спецов, например онколог, первым делом спрашивали направление выданное вашей ПРОКЛАДКОЙ ПОД НАЗВАНИЕМ НЕДОВРАЧ т.е. участковым терапевтом. Попасть к толковому спецу- вы один фиг платили, попробуйте пройти осмотр в онкоцентре бесплатно и без направления.
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Я к участковому ходил токо за справками!! Все больше он меня не интересовал, нет тот участковый что то там пытался слушать мерять... но то так для развлечения мне его мнения были до лампочки, я общался токо с профильными врачами!!
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Если у вас- температура, сыпь и еще пяток симптомов то напрягать гастроэнтеролога или дерматолога или инфекциониста решение принимаете вы? Так простите, и нафига тогда вам вообще врачи?
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профильные врачи мне нужны чтобы подтвердить мой диагноз и следовательно назначить курс лечения!!
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Простите, врач диагност эт ващето- высшая лига, если вы сами себе ставите диагноз, нафига вам недоучки- назначьте курс лечения сами! Я прям представляю- сам себе йододефицит, вследствии дисфункции щитовидной железы отдиагностировал, и такой- эй пацанчики быринька глянули и назначили чо надо, и смотрите мне, за результат головой отвечаете Договір із сімейним лікарем підписало 75% українців, - опитування - Цензор.НЕТ 8378.
Главное что вы упускаете из виду- такая система семейный врач/терапевт и только потом узкий спец, во всех странах, и пофиг какая там медицина- платная, страховая, гос.
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ну про все страны врать то не надо! вот как токо вылазить морда которая нихера не шарит так и начинает расказывать про то как в других странах надеясь что прокатит! не прокатит в отличии от ЛОХОВ я был в других странах и как там работает система знаю не по сказкам хитрожопых а по личному опыту!!

а первичную диагностику я могу сделать и сам, поэтому мне и нужен узкопрофильный специалист чтобы подтвердил! потому что как делают у нас диагностику девочки с куплеными дипломами я уже успел увидить спасибо не надо здоровее буду!!
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Нда, у нас наверно разные глобусы. На вашем ,/врать,морда,ЛОХОВ,хитрожопых/, видно медицина весьма своеобразная. Ну суньтесь в германии, штатах к спецу бесплатно даже если вы гражданин, ню ню.
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Вот "светлое" будущее нашей медицины, взявшую за образец британскую.

Здравоохранение Англии находится в критическом состоянии
https://vz.ru/world/2018/1/15/903506.html 15 января 2018
Еще недавно систему здравоохранения Великобритании считали одной из лучших в мире, - ведь, в отличие от американцев, британцев лечили бесплатно.
Теперь реалии другие: огромные очереди в клиниках, нехватка коек и персонала, ночующие
на полу больные, десятки тысяч отложенных операций. Что же произошло?
Знаменитая на весь мир служба бесплатного здравоохранения Великобритании не раз сталкивалась с тяжелыми системными проблемами. Так, в традицию вошли ее «зимние кризисы», когда в результате эпидемии гриппа и пика простудных заболеваний приемные покои больниц
и отделения скорой помощи забивают толпы пациентов, вынужденных часами ждать очереди
на прием. Однако кризис 2017-2018 года бьет все рекорды.
Больницы переполнены с осени прошлого года. Отменяются плановые посещения хронических больных, хирурги проводят только экстренные вмешательства, десятки тысяч операций отложены на неопределенный срок - не хватает ни мест, ни персонала.
В отделениях скорой помощи пациенты ждут приема по полдня и больше. А после того как их все-таки согласятся принять в больницу, еще 10-12 часов ожидают, пока им предоставят койко-место.
Тут надо понимать, что скорая помощь в Англии работает совсем не так, как у нас. Уговорить оператора прислать на дом машину довольно трудно - обычно он предлагает самим привезти больного на такси в отделение скорой помощи при больнице.
В итоге в этих отделениях скапливаются десятки человек не важно инфаркт или инсульт. Медики стараются, чтобы прибывший самоходом пациент попал на прием к врачу
в течение четырех часов. Но в 2017 году этот норматив выдерживать не удалось.
Бывший глава NHS (национальной службы здравоохранения) Ян Филочовский утверждает, что
за последние семь лет время ожидания в отделениях скорой помощи выросло в 5,5 раза.
К январю показатели ожидания в очереди стали настолько плохими, что NHS Англии просто перестала публиковать еженедельные отчеты о них.
Те, кого привозят на скорой, дожидаются приема на носилках. Тем, кто приехал самостоятельно, выдают кресла-коляски или просто рассаживают на стулья.
В больнице в Вейкфилде дошло до того, что пациентам пришлось спать прямо на полу. В других больницах на кроватях, но по очереди - коек не хватает даже на уровне необходимого минимума.
Несколько дней назад главные врачи 68 отделений скорой помощи написали письмо премьер-министру Терезе Мэй. Они сообщают, что в каждой из их больниц по 120 пациентов в день ждут помощи прямо на носилках и не могут получить необходимый уход вовремя, что неизбежно ведет
к осложнениям и повышению смертности. «Пациенты преждевременно уходят из жизни прямо
в больничных коридорах», - пишут медики, требуя экстренного финансирования.
Усугубляют кризис NHS и растущие кадровые проблемы.
Средняя зарплата около 1800 фунтов в месяц привлекала в Англию десятки тысяч врачей и медсестер из Испании, Португалии, Польши, Прибалтики. Но после «Брексита» начался их массовый исход - медперсонал не видит перспектив в Британии и ищет работу на континенте. Осложнили их жизнь и новые строгие правила приема экзамена по английскому языку.
Дело могли бы поправить все еще многочисленные медсестры. Однако от них требуется регулярно проходить курсы повышения квалификации, а многие теперь не могут себе этого позволить - правительство резко сократило стипендии для слушателей таких курсов. В итоге количество медсестер в системе NHS сокращается из года в год, а врачи мечтают о частной практике - которая несравненно выгоднее.
Чиновники доказывают, что проблемы больниц временные и связаны с сезонной эпидемией гриппа. На деле они носят системный характер и начались год назад, когда правительство тори
в два раза сократило запланированное увеличение бюджета на медицину - с 5,2 до 2,6%.
В 2017-2018 годах казна должна была перевести трестам NHS более 89 миллиардов фунтов.
Это подразумевало сокращение коек на 14 тысяч мест и закрытие многих приемных отделений
в маленьких городах и деревнях. Результаты этой бюджетной политики и расхлебывают сегодня англичане.
«Факты таковы, что NHS хронически и жестоко недофинансируется, - пишут Терезе Мэй главврачи отделений скорой помощи. - Нам не хватает ни коек, ни персонала, чтобы успешно решать проблемы со здоровьем нашего стареющего населения».
«Каждый день пациенты умирают или терпят чудовищное снижение уровня медобслуживания, - подтверждает бывший министр здравоохранения Норман Лэмб. Тереза Мэй не может и дальше игнорировать этот кризис. Министры должны или обеспечить нормальное финансирование NHS, или жить с руками в крови».
Судя по всему, министры выберут второе. Как и во многих других странах мира, правительство Великобритании делает сегодня все, чтобы сократить расходы на социалку и буквально вынудить пациентов обращаться за услугами в частные клиники. Естественно, пациенты упираются - стоимость коммерческой медицины в Англии буквально зашкаливает. Цена на рядовую консультацию лондонского терапевта без анализов и обследований начинается от 200 фунтов.
Как результат - гигантские очереди в отделениях скорой помощи и приемных врачей общей практики постоянно растут.
Споры британских врачей и чиновников звучат узнаваемо - точно такие же и у нас.
Правительство требует эффективного расходования средств, а медики отвечают, что недостаток средств просто не позволяет им эффективно лечить людей. «Нехватка кадров и средств в NHS - хроническая, жесточайшая проблема. Она постоянно растет. Она сводит на нет всю хваленую «эффективность», потому что нельзя работать эффективно, если вам все время чего-то недостает», - пишет в газете Guardian экс-глава NHS Филочовский.
Сегодняшняя ситуация с недофинансированием NHS напоминает историю с английскими железными дорогами. В 1970-1980-е годы, когда они принадлежали государству, пассажирские перевозки находились в перманентном кризисе.
Поезда опаздывали или вообще отменялись без предупреждения, сервис был ниже всякой критики. Правительство финансировало отрасль все хуже и хуже, а при Маргарет Тэтчер недофинансирование достигло таких масштабов, что чудовищным состоянием железных дорог возмутилась буквально вся страна. Это позволило ее преемнику Джону Мейджору стремительно приватизировать железные дороги - «по просьбам возмущенных пассажиров».
С тех пор билет на банальную электричку в Англии - один из самых дорогих в мире.
Сегодня англичане опасаются того, что подобную схему правительство собирается прокрутить
и в случае с NHS. Сначала бесплатную медицину загонят в искусственно созданный кризис.
А потом «по просьбам возмущенных пациентов» приватизируют всю отрасль.
Так закончится история одной из самых выдающихся систем бесплатного здравоохранения в мире.
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Назовите какую систему Вы считаете идеальной, а я найду косяки. По делу, начинать надо с малого, плюс договоров вижу в том, что реально пациенты пойдут к более толковым врачам , значит бездари от медицины будут идти коровам хвосты крутить.
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Ничего идеального в мире нет. А в области здравоохоаанения не столько система имеет значение, сколько способность государства финансировать ее потребности. Вы рассуждайте о крупных городах, а где в маленьких городах и поселках Вы найдете большой выбор "толковых" врачей? Кроме этого, Вы уверены, что большая часть наших врачей была отличниками учебы или хотя бы хорошистами?
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В таком случае о чем спор? Для сел ведь ничего неиизменится? Хотя вру, если врач даун, он сам свалит- банально жрать нечего будет.
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У вас с фолькишер беобахтер, ус отклеился. вы ещё русвесну притащите.
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Звісно,доки ти не захворів,та не пійшов до лікарні,а там вже або підписуй,або йди геть))
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що саме бред...те що без "декларації" тебе ніде не приймуть чи те що ці "декларації" не що інше як "мёртвые души" ?
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Не могут на Цензоре ошибаться, значит делают преднамеренно, странно. Заголовок "Договор с семейным врачом подписало 75% украинцев, - опрос", в статье "75% респондентов ответили". Ведь 75% украинцев - это 75% жителей Украины, а 75% респондентов - это 75% от числа опрошенных, т.е. 774 жителя Украины. Эх Цензор, Цензор...
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Півдня у листопаді було витрачено на те, щоб врешті-решт укласти той договір, при постійно зависаючому компі у поліклініці. Зате відчув на собі усю глибину "потужної" медреформи від патлатої дурепи.
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Вся "потужна реформа" заключается в том, чтобы отстоять очередь к терапевту, со своей поломанной рукой, а потом он направит в другую очередь - к хирургу.
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бл..дь, а был выбор? баба яга вообще оборзела
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Столкнулся. ВСЕ ЭТО ГАВНО. И ГАВНО БОЛЬШОЕ,Ну типа СССР.
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Чего то сильно сомневаюсь в этом. Мои родственники как раз на 25% подписали. Остальные держатся подальше от этих больниц. Всем здоровья, кто за Украину! Договір із сімейним лікарем підписало 75% українців, - опитування - Цензор.НЕТ 5649
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могу поделиться собственным видением реформы моз: представим депо состоящее из 20ти трамвев 60 летней давности, полураздолбанных, проржавевший, с незакрывающимися дверьми, с половиной оторванных кресел... И тут решили провести реформу - то есть улучшить условия перевозки пассажиров. поручили это мероприятие супрун. Что сделала супрун? сделала все очень просто - установила порядок, при котором ты должен покупать билет только у определенного контролера конкретного трамвая. Ответьте на один простой вопрос - вам станет легче добраться из пункта А в пункт Б, если из 20ти трамваев вы можете купить билет только у одного конкретного кондуктора определенного трамвая.... наверное вряд ли, я думаю что после таких нововведений реформатор трамвайного депо был бы послан пинком под зад в том направлении, откуда он пришел... но оказывается в моз - так можно
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Кстати, всем кто действительно хочет понять, чем же занимается в Украине Супрун, читайте этот текст полностью.
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Странные договора надо подписывать с детскими педиатрами! Если раньше его можно было вызвать на дом к больному ребёнку, то теперь нет. Это в черкасских договорах оговорено. Короче , если он надо, то к вам он не прийдет... Таково его условие подписания договора. К больным детям ходить не буду!!! А на фига он тогда?
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Отсюда и ростут ноги высокого уровня распространения инфекций и осложнений после них.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДоговор с семейным врачом подписали 75% украинцев, - опрос
 
 
 
 
 
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