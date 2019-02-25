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Все про:контрабанда (1692) таможня (1377)

 938 контейнеров стоматологического материала и 200 кг ткани, - пограничники на Закарпатье пресекли ввоз контрабанды

На таможне в Закарпатье в нескольких грузовиках был обнаружен незадекларированный товар. Так, на таможенном пропуске "Ужгород" обнаружили 212 кг ткани и 938 контейнеров со стоматологическим материалом из Германии. На таможенном посту "Мукачево" под видом автозапчастей из Китая пытались провезти продукцию европейских производителей.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 19 февраля в четырех автомобилях было обнаружено 48 грузовых мест, не указанных в декларации. На них провозились не указанные в документах 8 рулонов ткани (весом 212 кг) и 938 упаковок немецких стоматологических материалов. Стоимость контрабанды уточняется. 

А 24 февраля на таможенном посту "Мукачево" под видом автозапчастей из Китая пытались провезти продукцию европейских производителей. Проводится полный осмотр груза для определения его реальной стоимости. 

По данным источников Цензор.НЕТ организатором контрабанды ткани и стоматологических материалов был первый заместитель закарпатской таможни Андрей Каращенко. С ним в договоренностях были рядовые сотрудники Управления "К" областного СБУ, а также прокурор области Владимир Гаврилюк.

Машины были остановлены пограничным нарядом. После чего порганичники доложили о происходящем в Киев. О ситуации узнали в центральном аппарате управления "К" СБУ и отделе борьбы с коррупцией ГФС и взяли дело под свой контроль. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113636
 
 
 Топ комментарии
 
Блядь, таможня забебала до икотки уже. Последние пару лет в Одессе ВСЕ растамаживают по белому, доллар/килограм. Сейчас пришла банда новая и требует 5000$ сверху официального платежа.
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По решению мухосранского суда возвращают законному владельцу.
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а где на всех зубов найти, значит безработица.
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у всіх місцевих магазинах товар контробандний. А ціни такі, буцім то таможня дала добро
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А интересно куда деваются конфискованые товары?При совке существовали магазины ,,Березки,, и ,,Конфискат,,.А сейчас конфисковывают целыми фурами а конфискованое куда то исчезает как соль в воде.
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по вєдомствєним распрєдєлітєлям расходяца
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Ага-а,так уж,такая контробанда в конце концов достигает конечной цели.Может с опозданием и немного за большую взятку но достигает.
Вот если бы сожгли один два камиона вместе из контробандой прямо на границе и у всех на виду вот тогда бы была реальная борьба с контробандой.Одни бы перестали ее переправлять а другие бы ее не брали на свои фуры.
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По решению мухосранского суда возвращают законному владельцу.
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Я годами уже замечаю что наши таможеники задержывают крупные партии контробанды почему-то в концах кварталов или в предвериях государственных праздников.А это или квартальная премия или очередное повышение начальству.Но никогда не слышал куда девается все это ,,контробандное,,добро.Вот по этому и пришел к выводу что хоть и из опозданием но товар приходит до пункта назначения.
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*****, таможня забебала до икотки уже. Последние пару лет в Одессе ВСЕ растамаживают по белому, доллар/килограм. Сейчас пришла банда новая и требует 5000$ сверху официального платежа.
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а также прокурор области " могли не перечислять служивих, и так ясно что не с кондачка контрабас поперли.
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В Израиле машину при обнаружении контрабанды конфискую сразу, без суда и следствия.
В суде можно только обжаловать конфискацию, не факт что удовлетворят.
Если бы в Украине были подобные законы, то контрабасы было бы уже в разы меньше.
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ндаа... и тут еще кто-то переживает по поводу вхождения в ЕС... а там, между прочим, такой фигни не было бы. ни контрабанды (из ЕС в ЕС?), ни налогов зверских, ни таможенников-вымогателей (границы-то открыты). глядишь, и цены на эти самые материалы упали бы...

и при всем при этом вступление в ЕС поддерживают около 50% граждан Украины, а в НАТО еще меньше (видать еще не навоевались).

я это к чему? иногда скучаю по диктатуре а'ля Пиночет...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествия938 контейнеров стоматологического материала и 200 кг ткани, - пограничники на Закарпатье пресекли ввоз контрабанды
 
 
 
 
 
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