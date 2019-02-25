 938 контейнеров стоматологического материала и 200 кг ткани, - пограничники на Закарпатье пресекли ввоз контрабанды

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Так, 19 февраля в четырех автомобилях было обнаружено 48 грузовых мест, не указанных в декларации. На них провозились не указанные в документах 8 рулонов ткани (весом 212 кг) и 938 упаковок немецких стоматологических материалов. Стоимость контрабанды уточняется.

А 24 февраля на таможенном посту "Мукачево" под видом автозапчастей из Китая пытались провезти продукцию европейских производителей. Проводится полный осмотр груза для определения его реальной стоимости.

По данным источников Цензор.НЕТ организатором контрабанды ткани и стоматологических материалов был первый заместитель закарпатской таможни Андрей Каращенко. С ним в договоренностях были рядовые сотрудники Управления "К" областного СБУ, а также прокурор области Владимир Гаврилюк.

Машины были остановлены пограничным нарядом. После чего порганичники доложили о происходящем в Киев. О ситуации узнали в центральном аппарате управления "К" СБУ и отделе борьбы с коррупцией ГФС и взяли дело под свой контроль.