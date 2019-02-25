EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
  581  44
Все про:Порошенко (16419) субсидия (467)

 В Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что в Украине субсидии получают 3 миллиона 700 тысяч домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на заседании Совета регионального развития Киевщины, передает Twitter Президента.

"Почти 215 тыс. домохозяйств на Киевщине получили в 2018 субсидии на оплату стоимости услуг ЖКХ. В Украине субсидии получают 3 миллиона 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры", - сообщил Порошенко.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Монетизация субсидий: "живые" деньги на оплату коммунальных услуг можно будет получить с 12 марта

Он добавил, что в марте "граждане получат живые деньги и сами будут оплачивать из них услуги ЖКХ".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Дополнительных ограничений для получения монетизированных субсидий нет, - Розенко

Источник: https://censor.net.ua/n3113631
 
   
 Топ комментарии
 
Петро пишається тим що Українці живуть у злиднях.
 показать весь комментарий
 
Так тут шоколадники говорили шо президент субсидиями не занимается .
 показать весь комментарий
 
Охрененное достижение - поставить экономику раком и датировать коммунальные оплаты малоимущих, чтобы после оплаты эти же деньги пришли обратно к олигархам ахметовым и иже с ним порошенками
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Петро пишається тим що Українці живуть у злиднях.
 показать весь комментарий
 
 
Нет, он гордится тем,что держит украинцев этими субсидиями в стойле.В нормальной стране просто бы повысили пенсии и зарплаты или не повышали бы тарифы до небес.И что касается субсидий,они мизерные и их недостаточно,чтобы тарифы оставались в пределах хотя бы 20% от доходов.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Получение субсидий не значит "жити у злиднях". Если халяву раздают, то ее будут пытаться получить все.
Вон в Штатах десятки миллионов людей получают талоны на продовольствие, так что, в США "зубожиння"?
 показать весь комментарий
 
Моя зп в 2017 была 4300. Субсидия на отопительный сезон 2017-2018 - 760 грн. При тех ценах на газ и электроэнергию.
Моя зп в 2018-4300. Субсидия на отопительный сезон 2018-2019 - 96 грн))
Цену на газ,свет и воду подняли до небес.
Не путайте хер с пальцем
 показать весь комментарий
 
 
Ты уверен что твой печальный пример показателен для 100% случаев из всех 3,7 миллионов?
 показать весь комментарий
 
Поверь мне ,для многих,если только я таких знаю семей 20.
 показать весь комментарий
 
Достаточно увидеть официальную статистику))
Что количество субсидантов уменьшилось.
Этим Пэтя и Ко,хотели показать,что украинцы стали жить лучше
 показать весь комментарий
 
Так тут шоколадники говорили шо президент субсидиями не занимается .
 показать весь комментарий
 
 
эта шиколадная гадина всем занимается,все беды от гниды, чтоб уже быстрей выборы и не видеть мляди мальдивской
 показать весь комментарий
 
 
Охрененное достижение - поставить экономику раком и датировать коммунальные оплаты малоимущих, чтобы после оплаты эти же деньги пришли обратно к олигархам ахметовым и иже с ним порошенками
 показать весь комментарий
 
 
В Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко

Підсумок 144 рішучих реХформ від Пєті.
 показать весь комментарий
 
 
Субсидии - это стыдно.Маме надоело ездить за 45 км. в райцентр, говорит - "тепло скоро"...😶
 показать весь комментарий
 
 
У кого есть вопросы гоняют долго, не один месяц, в основном из-за прописанных детей, старикам развлекуха справки собирать и всю пенсию отдавать за коммунальные, правда обещали вернуть на пенс счет.
 показать весь комментарий
 
Сначала аудит реальных доходов, а потом субсидия!
Не забывайте: "Когда родился украинец, еврей заплакал"
 показать весь комментарий
 
 
Тю, а тут недавно один из будки вещал, что у нас 21 миллион домохозяйств получает субсидии. И вообще, пэпа статистом на пол ставки подрабатывает?
 показать весь комментарий
 
 
Всего за год количество получателей уменьшилось вдвое и это при неслабом росте тарифов.
 показать весь комментарий
 
 
Стабильность-это когда Петя летает три года на один остров на Мальдивах.
 показать весь комментарий
 
 
Допустим семья из трёх человек ,двое работающих и ребёнок .Зарплата на семью 10 000 гривен,субсидия уже не положена ,комунальные услуги 3 000 гривен ,В итоге на каждого получается по 2 000 гривен в месяц .Получается что работающие живут хуже чем пенсионеры .Крутые реформы .
 показать весь комментарий
 
 
А бывает же еще и двое+ детей и мама в декрете.
 показать весь комментарий
 
 
Средний размер украинской семьи оставляет 2,58 человека............3.7*2,58=9,54 млн человек , каждый 4 живет на субсидию в твое правление .....--- и у тебя совесть есть еще лезть на 2 срок к корыту?
 показать весь комментарий
 
 
Каждый 4? Мне кажется, вы слишком оптимистически оцениваете количество оставшегося после беспощадных демократических реформ населения.
 показать весь комментарий
 
 
Интересно выдержит государство такую нагрузку? я думаю если пенсионеры держат квартиры для своих родственников,а головкой своей не думают ,что можно уплотниться или пусть детки и внуки содержат, ТО МОЖНО ГОСУДАРСТВУ В ГОДЫ ВОЙНЫ ТОЖЕ ПОДУМАТЬ О ПЕНСИОНЕРАХ И С ДЕТЕЙ И ВНУКОВ УДЕРЖАТЬ ЭТИ СУБСИДИИ ПРИ ПРОДАЖЕ КВАРТИРЫ ИЛИ ПРИ ОБМЕНЕ. наверное так правильно ,а то получается какое то разбазаривание денег. Пенсионерка одна в центре Киева получает субсидию ,живя в трёхкомнатной квартире за 1 млн долларов
 показать весь комментарий
 
 
Золотые слова.
Польша в начале реформ просто отпустила цены на все, живите как хотите и никаких субсидий. Теперь поляки научились жить по средствам, экономить воду, покупать дома и квартиры метража до 100 кв.м., тратиться на утепление и т.п.
А украинцам, видите ли, цена на газ меньше рыночной и жалуются что субсидий не хватает обогревать газом домик в 120 кв.м.
 показать весь комментарий
 
 
Пшеки просто жалкие приспособленцы. А гордый народ Украины НИЧТО не заставит не чистить картошку под проточной водой, выключать отопление, уходя на работу и не забивать шкафы всяким нафиг не нужным хламом, купленным со скидкой!
 показать весь комментарий
 
братик, много ты таких пенсиков знаешь ? а с ценой ты шибко загнул, это хата должна быть напичкана по самое хайфай, шоб прям ты пернул, квартира унюхала и сама врубает направленные потоки в вытяжку и т.д., мы до этого еще немного не дошли по прогрессу xD
 показать весь комментарий
 
Много знаю, сколько много у нас долгожителей из числа чиновников ,которые рулили ,а мы им носили, сейчас они затаились и тихо получают то что им не положено,а если их прищучить ,то то они кричат что "В ТАНКЕ ГОРЕЛИ" В Україні субсидії отримують 3 млн 700 тис. домогосподарств, із яких 70% - пенсіонери, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6135
 показать весь комментарий
 
такие есть, да, но преимущественное количество бабулек доживают не в трешке за лям, а в сраных ушатанных сталинках или хрущевках, и очень хорошо если двушка =)
 показать весь комментарий
 
Потому надо давать адрес но, можно было бы на подъезде дома написать списки претендентов на субсидии,представляете сколько бы сразу отсеялось бы, В Україні субсидії отримують 3 млн 700 тис. домогосподарств, із яких 70% - пенсіонери, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3298
 показать весь комментарий
 
Запитання, скільки млн українців МАЮТЬ ПРАВО отримувати субсидію, але її не отримують.
Наприклад родина орендує квартиру, але домовласники не бажають оформляти оренду офіційно. Таких випадків мільйони. Та нічого плакати. Невистачає коштів, йдіть агататором до ПЄ.
 показать весь комментарий
 
 
Третина населення України - жебраки...Про це з гордістю повідомив пан Порошенко іншій третині населення - ідіотам...Ну і ще одна третини залишилась...Це,як відомо,всі агенти Москви...
 показать весь комментарий
 
 
А чому Ви вирішили, що за це має бути соромно Порошенкові, а не третині українців?
 показать весь комментарий
 
Не наш ли през завлекал инвестиции дешёвой рабсилой?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВ Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх