 В Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на заседании Совета регионального развития Киевщины, передает Twitter Президента.

"Почти 215 тыс. домохозяйств на Киевщине получили в 2018 субсидии на оплату стоимости услуг ЖКХ. В Украине субсидии получают 3 миллиона 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры", - сообщил Порошенко.

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Он добавил, что в марте "граждане получат живые деньги и сами будут оплачивать из них услуги ЖКХ".

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