 В Украине субсидии получают 3 млн 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры, - Порошенко

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он рассказал на заседании Совета регионального развития Киевщины, передает Twitter Президента.
"Почти 215 тыс. домохозяйств на Киевщине получили в 2018 субсидии на оплату стоимости услуг ЖКХ. В Украине субсидии получают 3 миллиона 700 тыс. домохозяйств, из которых 70% - пенсионеры", - сообщил Порошенко.
Он добавил, что в марте "граждане получат живые деньги и сами будут оплачивать из них услуги ЖКХ".
Вон в Штатах десятки миллионов людей получают талоны на продовольствие, так что, в США "зубожиння"?
Моя зп в 2018-4300. Субсидия на отопительный сезон 2018-2019 - 96 грн))
Цену на газ,свет и воду подняли до небес.
Не путайте хер с пальцем
Что количество субсидантов уменьшилось.
Этим Пэтя и Ко,хотели показать,что украинцы стали жить лучше
Підсумок 144 рішучих реХформ від Пєті.
Не забывайте: "Когда родился украинец, еврей заплакал"
Польша в начале реформ просто отпустила цены на все, живите как хотите и никаких субсидий. Теперь поляки научились жить по средствам, экономить воду, покупать дома и квартиры метража до 100 кв.м., тратиться на утепление и т.п.
А украинцам, видите ли, цена на газ меньше рыночной и жалуются что субсидий не хватает обогревать газом домик в 120 кв.м.
Наприклад родина орендує квартиру, але домовласники не бажають оформляти оренду офіційно. Таких випадків мільйони. Та нічого плакати. Невистачає коштів, йдіть агататором до ПЄ.