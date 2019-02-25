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 Общество
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 Первая религиозная община на Сумщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ

В Сумской области религиозная община жителей села Андрияшевка Роменского района первой в регионе приняла решение о переходе от бывшей Украинской православной церкви Московского патриархата в состав Православной церкви Украины.

 Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Сумской епархии ПЦУ.

Собрание по переходу в ПЦУ община провела 23 февраля.

"Это первый подобный случай в Сумской области. На собрании присутствовал председатель поселкового совета, местный фермер, который вместе с селянами построил в селе храм в честь святого Архистратига Божия Михаила, местные депутаты и жители села", - говорится в сообщении. Также отмечается, что от Сумской епархии ПЦУ на собрании присутствовал благочинный Роменского церковного округа митрофорный протоиерей Игорь Мурый, а также духовенство и представители бывшей УПЦ Московского патриархата.

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Первая религиозная община на Сумщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ 01

Источник: https://censor.net.ua/n3113629
 
   
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Зуби віряни один одному не повибивали? Носи на місці.? Значить все окей.
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3, 7 % церковних громад москальського патріархату перейшли у нашу церкву.
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А перелом сознания происходит в одну секунду?
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПервая религиозная община на Сумщине перешла из УПЦ МП в ПЦУ
 
 
 
 
 
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