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 Общество, За рубежом
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Все про:Песков (895) Путин (24617) расследование (2446)

 Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте, - "Радио Свобода"

Дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Елизавета работает стажером в Европейском парламенте и имеет беспрепятственный доступ к ряду документов Евросоюза.

Об этом сообщается в расследовании журналистов "Радио Свобода", передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что Пескова официально зарегистрирована стажером в офисе французского евродепутата Эмерика Шопрада, который публично поддерживал аннексию украинского Крыма Россией в 2014 году. В частности, ее данные указаны в открытом доступе на странице Шопрада на сайте Европарламента.

Евродепутат в ответ на запрос "Радио Свобода" подтвердил, что в его команде действительно работает дочь Пескова, и отметил, что это уже ее вторая стажировка в ЕП.

"Госпожа Пескова, безусловно, дочь важной в Российской Федерации персоны, но как студент, она имеет не меньше прав, чем другие молодые люди, проходящие стажировку как часть их обучения", - подчеркнул Шопрад.

По его словам, дочь пресс-секретаря Путина пока не ведет профессиональной деятельности в России, ни в частных, ни в государственных учреждениях.

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"Соответственно, здесь не может быть конфликта интересов в исполнении моего мандата депутата Европейского парламента", - пояснил евродепутат.

Шопрад является членом комитета по иностранным делам Европарламента, а также подкомитета по вопросам безопасности и обороны. Кроме того, он является делегатом в комитете парламентского сотрудничества ЕС-Россия.

Евродепутат от крупнейшей парламентской группы - правоцентристской Европейской народной партии Сандра Калниете считает, что утверждение Песковой на работу стажером является "небрежностью".

"Это нарушение общих правил безопасности Европейского парламента", - подчеркнула парламентарий.

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Издание отмечает, что в качестве стажера дочь пресс-секретаря Путина имеет беспрепятственный доступ в здания Европарламента как в Брюсселе, так и в Страсбурге. Она также может посещать заседания всех комитетов и другие встречи. Кроме того, Пескова имеет доступ как к внутренней компьютерной сети Европейского парламента, так и к внутренней сети евродепутата.

Так, стажеры в Европарламенте получают зарплату из бюджета евродетутата. Однако сейчас неизвестно, сколько получает Пескова, и платят ли ей вообще.

Источник: https://censor.net.ua/n3113626
 
 
 Топ комментарии
 
ватная шпионка на стажировке
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Конечно, нет никакого конфликта интересов...
Ох, евротолерасты, дождётесь вы всеобщей коллективизации и ходьбы строем на ужин.
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Как она туда попала ? - Наверное с мылом через ж**у.
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ПЕСКОВАЯ ГЛУБОКАЯ ГЛОТКА.. наверное хорошо сосет Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 6906
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Молодец папа, устроил дитя. А ПОП своего не устроил?
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Он сам туда на работу собирается после окончания гарантийного срока...)))
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а кто ее именно курирует там? Стажер не может иметь большого доступа к документам
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Да какая в принципе разница к каким документам она имеет доступ? Если этот француз евродепутат сам лично в зубах привезет кацапам любые документы.
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там просто ссылка на источник, а здесь его обошли тайной. У каждого есть свой уровень доступа к документам и если бы это так было легко, то и шпионов не надо было бы.
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А в Думу?, девочка-припевочка не хо-хо??)
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Весь мир с нами,так дегенераты?
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Весь мир дегенераты? Я не понял что ты хотел спросить.
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дехто і за рюські гроші.
для вас це дивина ?
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Подрастают новые скабеевы с опытом..... французской любви
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Херня. Терпеть не могу такие широкие носы. Сразу фильм Аватар вспоминаю ))
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А то я могу терпеть такую абизяну. Это был сарказм и не более .😉
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Вот мы смеёмся, а она там высокое образование получает...

Дочка прес-секретаря Путіна працює в Європарламенті, - "Радіо Свобода" - Цензор.НЕТ 2766
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Ну вам диванным войскам это не грозит. Вы способны только обгадить и ничего больше. Начинайте кидать в меня камни вояки.
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Да не волнуйтесь. Эта дура даже не знает, чем судостроение от судопроизводства отличается. Много не нашпионит.
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їй необов´язково розуміти, про що йдеться, вона може за запитом фотографувати певні документи та пересилати до мацкви.
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а може всі крісла в європарламенті "новічком" продезінфікувати
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так чи інакше, її треба гнати міцним підсрачником.
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Да это уже наглость беспредельная ... Дочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте, - "Радио Свобода" - Цензор.НЕТ 2393 жабоед явный лакей *****.
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Получается, что они с Петей скоро будут работать в одном ведомстве.
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судя по губам - европарламентская моника левински! )
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Конечно, нет никакого конфликта интересов...
Ох, евротолерасты, дождётесь вы всеобщей коллективизации и ходьбы строем на ужин.
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Они объявили собственный Европарламент.
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Я всегда подозревал, что все эти забастовки во Франции, без ***** не обошлись.
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Это типа "новость"? Каждый родитель пытается устроить своё дитё где луДше. Мудак письков не исключение.
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Какая прелесть!Русский мир во всей красе!С их него ************,паскудства уже хер удивишься!Духовная Страна скреп,***..
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теперь понятно, почему парашенко туда так рвется......
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Европейцы только с виду ,лопухи. А сделает неверный шаг,сразу попадет к правосудию. И никакой папа ее уже там не отмажет ))
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та не, они реально лопухи, причём продажные...
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И в чем сенсация? Было бы странным, если она проходила стажировку где-нибудь в штабе депутата поселкового совета на Чукотке. И вот не надо в меня сейчас кидаться какашками и рассказывать, что будь вы на посту секретаря президента, отправили бы дочь или сына коровам хвосты крутить.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоДочь пресс-секретаря Путина работает в Европарламенте, - "Радио Свобода"
 
 
 
 
 
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