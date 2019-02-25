 ЦИК пытается легализовать скупку голосов, - штаб Гриценко

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук.

"Агитационный процесс сопровождается подкупом избирателей, построением сетей скупки голосов в масштабах всей страны. В этот процесс активно включается ЦИК", - отметил Николай Катеринчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко

По словам Николая Катеринчука, ЦИК постановлением №376 практически позволила прямой и косвенный подкуп. Теперь юридические лица могут тратить средства из избирательного фонда кандидата на оплату работ агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание.

"К моменту принятия этого постановления это считалось прямым и косвенным подкупом избирателей, поскольку статья 64 Закона Украины" О выборах Президента Украины "прямо запрещает заключать возмездные договоры на проведение предвыборной агитации с избирателями за счет средств избирательного фонда", - отметил Николай Катеринчук.

Это же постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых сделок или трудовых договоров, а юридические лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. То есть, ЦИК предлагает нарушать трудовое и налоговое законодательство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

"Центральная избирательная комиссия не является законодательным органом - она ​​не может расширять, изменять или дополнять нормы закона. Это постановление появилось после того, как штабы кандидата от заявили, что они напрямую не дают деньги, а тратят их через общественные организации и другие юридические лица. То есть ЦИК подыгрывает провластного кандидата в скупке голосов", - подчеркнул уполномоченный представитель Анатолия Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

В свою очередь, Анатолий Гриценко обратился в суд, чтобы обжаловать это постановление, и в ЦИК с требованием предоставить документы, на основании которых оно было принято.

Также читайте: Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей