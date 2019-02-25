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 ЦИК пытается легализовать скупку голосов, - штаб Гриценко

Постановление №376, которое Центральная избирательная комиссия приняла 22 февраля, впервые в истории избирательного процесса фактически вывело предвыборную агитацию за пределы законодательства и попыталось узаконить подкуп избирателей.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге сообщил заместитель руководителя Центрального избирательного штаба Анатолия Гриценко по юридическим вопросам Николай Катеринчук.

"Агитационный процесс сопровождается подкупом избирателей, построением сетей скупки голосов в масштабах всей страны. В этот процесс активно включается ЦИК", - отметил Николай Катеринчук.

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По словам Николая Катеринчука, ЦИК постановлением №376 практически позволила прямой и косвенный подкуп. Теперь юридические лица могут тратить средства из избирательного фонда кандидата на оплату работ агитаторов в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание.

"К моменту принятия этого постановления это считалось прямым и косвенным подкупом избирателей, поскольку статья 64 Закона Украины" О выборах Президента Украины "прямо запрещает заключать возмездные договоры на проведение предвыборной агитации с избирателями за счет средств избирательного фонда", - отметил Николай Катеринчук.

Это же постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации без заключения с ними гражданско-правовых сделок или трудовых договоров, а юридические лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. То есть, ЦИК предлагает нарушать трудовое и налоговое законодательство.

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"Центральная избирательная комиссия не является законодательным органом - она ​​не может расширять, изменять или дополнять нормы закона. Это постановление появилось после того, как штабы кандидата от заявили, что они напрямую не дают деньги, а тратят их через общественные организации и другие юридические лица. То есть ЦИК подыгрывает провластного кандидата в скупке голосов", - подчеркнул уполномоченный представитель Анатолия Гриценко в ЦИК Руслан Чернолуцкий.

В свою очередь, Анатолий Гриценко обратился в суд, чтобы обжаловать это постановление, и в ЦИК с требованием предоставить документы, на основании которых оно было принято.

Также читайте: Верховный Суд обязал ЦИК рассмотреть заявление Гриценко относительно доступа к Госреестру избирателей

Источник: https://censor.net.ua/n3113625
 
   
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НЕдаремно 4 роки новий ЦВК обирали. Обрали найкраших, найчесніших , найпрофесіональніших підстилок бариги ПЄ.
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1. "оплату работ в виде компенсации за услуги связи, проезд, питание, проживание" и 2. "запрещает заключать договоры на проведение предвыборной агитации". ГДЕ ТУТ СВЯЗЬ?
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А по нику вы женщина. Да неужели трансвестит? ЦИК пытается легализовать скупку голосов, - штаб Гриценко - Цензор.НЕТ 9486
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Я не понял, а вот те кто тут против этого закона, вообще вчиталась в его смысл? Или довольствуются чужими трактовками? Работа агитатора всегда как-то вознаграждалась, обычно из-под полы. Кроме ярых фанатов, в агитаторы идут пенсионеры и т.п., чтобы копейку заработать. Теперь это будет официально оплачиваться. Агитация это работа, при чём неблагодарная - пропихивать кандидата-******(******ску). Были бы нормальные кандидаты, может действительно волонтеры бы агитировали. Ну а так хоть всё официально будет. А теперь, все кто под моим комментом будут разводить вой про порохоботов и т.п. - объясните, в чём именно будет состоять подкуп ИЗБИРАТЕЛЕЙ?
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Странные люди, а для чего же эту контору избирали? Всем не токмо рошенки, но и медальки хоцца ЦИК пытается легализовать скупку голосов, - штаб Гриценко - Цензор.НЕТ 264
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НЕдаремно 4 роки новий ЦВК обирали. Обрали найкраших, найчесніших , найпрофесіональніших підстилок бариги ПЄ.
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Да, это не Рио де Жанейро! Ну вот реально, о чем они думали???
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Да это еще ерунда по сравнению с приказом Пети дать по 2400 грн с бюджета тем пенсионерам у которых небольшие пенсии, Янык тоже покупал пенсионеров перед выборами но не единовременной выплатой а на постоянной основе.
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Хряк1 тоже покупал единовременными выплатами. Их не было в бюджете.
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Эх пеця пеця, кто же будет твой цик защищать, когда туда прийдут? Мусара то не будут 😷
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шоб мусора та не прийшли.... , в нашій країні то саме їх робота - владу захищати і патріотів зачищати.
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Петро Порошенко це торгаш,який звик все купувати,не дивно шо його карманне ЦВК ,куплене з потрохами дасть змогу йому купувати голоси на виборах.
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))))))) веселуха от сбитых летчиков продолжается, но если у тюли была хоть какая то, но все же надежда -от туда и такая истерика, то у гриценки и таковой не наблюдалось))))
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Есть такой диагноз. Называется Патологическая жадность.
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Кум и отрицалово - два сапога пара! Прям как Пецякрыса и его избиратели. Ежу понятно!
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Это же постановление позволяет юридическим лицам привлекать избирателей к агитации ЦВК намагається легалізувати скуповування голосів, - штаб Гриценка - Цензор.НЕТ 3693 без заключения с ними гражданско-правовых сделок или трудовых договоров, а юридические лица освобождаются от уплаты единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. То есть, ЦИК предлагает нарушать трудовое и налоговое законодательство. ЦВК намагається легалізувати скуповування голосів, - штаб Гриценка - Цензор.НЕТ 3693 ЦВК намагається легалізувати скуповування голосів, - штаб Гриценка - Цензор.НЕТ 600
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"Не важно кто и как голосует, важно - кто и как подсчитывает голоса".
...про капитал и прибыли :
Обеспечьте 10%, и капитал согласен на всякое применение, при 20% он становится оживлённым, при 50% положительно готов сломать себе голову, при 100% он попирает все человеческие законы, при 300% нет такого преступления, на которое он не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы.
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Это не та площадка, и к сожалению надо не деньги собирать а реально лечить.
Попробуйте к тому лечению что прописано добавить катушки Мишина и царскую водку болотова, ну это если вы реально кого-то хотите вылечить
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Гриценко - старый склочник. Выбирать надо молодого президента. Бо 10 лет смотреть на старых маразматиков уже слишком
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК пытается легализовать скупку голосов, - штаб Гриценко
 
 
 
 
 
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