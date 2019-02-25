EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  2917  82
Все про:зарплата (1835) СБУ (13259) Бутусов Юрий (1630)

 Из-за низких зарплат оперативников СБУ трудно укомплектовать подразделения, которые противодействуют российской агентуре, - Бутусов

Заработная плата, которую получают рядовые оперативные сотрудники Службы безопасности Украины, - 10-12 тысяч гривен.

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.

"Напишу от имени одной многочисленной социальной группы, которая не имеет права на протесты и возмущенные посты в интернете, но тоже очень нуждается в доплатах. Это рядовые оперативные сотрудники СБУ, которые начиная с 2019-го года являются одними из наименее оплачиваемых категорий в силовых структурах.

Заработная плата оперуполномоченных, с высшим образованием, лейтенантов-капитанов, составляет 10-12 тысяч гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Средняя зарплата в Украине в декабре 2018 года превысила 10,5 тыс. грн, - Госкомстат

Да, есть в СБУ главк "К", есть ДКЗЭИД, есть руководство управлений и департаментов - состоятельные, зажиточные люди. Есть "Альфа", там сейчас великолепные условия по зарплате. А есть контрразведка, которая ловит шпионов, есть другие подразделения. Эти люди не трясут бизнесменов на обысках, у них есть своя служба.

Вооруженные силы, Нацгвардия, при командировках личного состава в зону ООС выписывают премии, надбавки. Но Служба безопасности - нет. Иногда предоставляют общежитие, а иногда и нет, надо где-то жить, снимать квартиру за свои деньги.

Учитывая, что именно СБУ занимается борьбой с коррупцией на таможне, в погранслужбе, налоговой, в полиции, армии, - можно ли из средств за "растаможку евроблях" выделить все-таки средства для повышения зарплат оперативным сотрудникам, и вовзвращения надбавок за службу в ООС? Иначе происходит отток кадров, трудно набрать людей в подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Семейные врачи первичного звена в 2019 году получают зарплату от 15 до 25 тыс. грн, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3113620
 
   
 Топ комментарии
 
Зате підрозділи, які займаються контрабандою і економічними злочинами укомплектовані по саму зав'язку. У них зарплатня вища, чи преференції якісь є? Из-за низких зарплат оперативников СБУ нельзя укомплектовать подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6934
 показать весь комментарий
 
Згоден з Бутусовим, співробітники СБУ повинні отримувати гідну зарплату, особливо в складний час для України під час війни. Ві їх роботи, залежить безпека країни. Впевнений що фесбешники на росії більш забезпечені.
 показать весь комментарий
 
Не підуть до СБУ працювати достойні та чесні люди,доки там керівничтво зрадників,це як з "реформованою" поліцією,люди повірили,були конкурси,а зараз ніхто не йде,бо мусарня лишилась мусарнею,тільки перевдягненою.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
У Сабакова заберить, там все одно трутні..хабарники і подонки. Замість реформи МВС маємо непотріб на чолі з міністром баригою і хамом. якій виступає мовою агресора на центральних каналах і видверто кладе на всіх.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Аваков там сам рулить, виходячи з останніх його заяв, раз топить проти Пороха.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
і видверто кладе на всіх.

- ні , лише на Офшоренка і всю його Будку !
 показать весь комментарий
 
 
Чи не застаріла назва Будка, може краще Банда?
 показать весь комментарий
 
Банда - це загальна назва всієї цієї системи , а Будка - лише одна з її частин ... Через низькі зарплати оперативників СБУ не можна укомплектувати підрозділи, які безпосередньо протидіють російській агентурі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 8174
 показать весь комментарий
 
 
В стране война, а им высокие зарплаты, тем более в СБУ. Ну правильно, смотрят ,что власть с жиру бесится и думают ,а мы что, не такие?
 показать весь комментарий
 
Пан Бутусов мабуть не в курсі, що в березні 2019, якраз в місяць президентських виборів, планується СБУшникам кинути кісточку у вигляді збільшення грошового забезпечення...
 показать весь комментарий
 
До речі, митниця нараховує приблизно 10 тис. співробітників (це у 2,5 разів менше від СБУ). Вона наповнює близько 30% держбюджету. При цьому зарплатня митника, навіть зі стажем понад 15-20 років, не перевищує 8000 грн. Так що все пізнається у порівнянні...
 показать весь комментарий
 
Згоден з Бутусовим, співробітники СБУ повинні отримувати гідну зарплату, особливо в складний час для України під час війни. Ві їх роботи, залежить безпека країни. Впевнений що фесбешники на росії більш забезпечені.
 показать весь комментарий
 
 
Пусть над этими сотрудниками возьмут шефство их "коллеги" из отдела борьбы с коррупцией. Думаю, каждый антикоррупционщик мог бы спокойно платить з\п десятку-другому контрразведчиков.
 показать весь комментарий
 
 
СБУ имеет достаточный бюджет. Можно ликвидировать структуры упырей по борьбе с бизнесом и средства освободятся на благие цели
 показать весь комментарий
 
 
Зате підрозділи, які займаються контрабандою і економічними злочинами укомплектовані по саму зав'язку. У них зарплатня вища, чи преференції якісь є? Из-за низких зарплат оперативников СБУ нельзя укомплектовать подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6934
 показать весь комментарий
 
 
Ні боже мій, зарплата тут ні до чого, просто кожний з них хоче бути на передньому краю боротьби у найскладнішому місці.
 показать весь комментарий
 
Напевне саме там, де потоки контрабанди і тіньового капіталу - найбільші
 показать весь комментарий
 
 
Не підуть до СБУ працювати достойні та чесні люди,доки там керівничтво зрадників,це як з "реформованою" поліцією,люди повірили,були конкурси,а зараз ніхто не йде,бо мусарня лишилась мусарнею,тільки перевдягненою.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно просто поднять минималку по стране до 28000 грн
 показать весь комментарий
 
 
Нет. Тогда чпшники будут увольнять сотрудников, и сами ставить за прилавок, получим безработицу
 показать весь комментарий
 
Силовые структуры должны получать от 1000 долларов. К примеру в Польше зарплата полицейского в 2 раза выше по рынку
 показать весь комментарий
 
 
На цензоре было много желающих работать за такую зарплату,но не хотят.
 показать весь комментарий
 
 
5 лет назад я работал в МВД за 2300 грн.... К счастью уволился. Тогда по рынку была зарплата от 4500
 показать весь комментарий
 
 
Все правильно. Заберите у пенсов, врачей и учителей. Они жируют сегодня в Украине. Им 10-12 тысяч - это нижний уровень
 показать весь комментарий
 
 
Учитывая, что именно СБУ занимается борьбой с коррупцией на таможне, в погранслужбе, налоговой, в полиции, армии, -Источник: https://censor.net.ua/n3113620 - а якого біса вона взагалі цим займається ?! Из-за низких зарплат оперативников СБУ нельзя укомплектовать подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 3470
 показать весь комментарий
 
 
НАБУ, НАЗК, АНТИПрокуратура , ГПУ ПОДНЯЛИ....... А толк есть? Не надо пояснять что за малую зарплату ( к стати не малую ) работать не будут , а пусть они попробуют страну любить как народу предлагают , а не за бабки служить!!!
 показать весь комментарий
 
 
Зарплаты как и у ментов низкие,шоб зарабатывали преступным путем и платили дань шефу. Это олигархический прием,держать их постоянно под шантажом и продвигать дальше коррупцию и преступления для своей выгоды.
 показать весь комментарий
 
 
Ні ...
Он суддям - прокурорам добавили з.п , а різні чинуші , на кшталт "Нафтогазу" ще й феєричні премії собі там виписують - і що ? Можливо порядку більше стало ?
 показать весь комментарий
 
 
Невозможно почистить механизм,не разобрав его полностью и не заменив ржавые детали на новые. Начинать нужно с верха чистить.Без этого низы не спрацюють.
 показать весь комментарий
 
 
саме так - "риба гниє з голови" , а тоді - до чого тут зарплата ?
Якщо система гнила - розмір зарплат її співробітників ні на що вже не вплине ... ну хіба що хабарі будуть ще більшими ..((
 показать весь комментарий
 
 
А зачем что-то выдумывать ? На Западе все это веками отрабатывалось. И там все четко работает. Нужно лишь усунути олигархию,провести люстрацию бывших и наказать виновных . Все. И по шаблону вводи законы Европы или Америки. И нехер выдумывать велосипеды.
 показать весь комментарий
 
 
"Нужно лишь усунути олигархию" - так вы ж наповал бьете этим вопросом

ХТО її усуне і ЯК саме - от питання ...
 показать весь комментарий
 
Сами ж олигархи себя и усунут.Нужно лишь перестать народу им верить.
 показать весь комментарий
 
27 років вірили , а тут раптом - РАЗ і перестануть ? ..))
Нет ... это фантастика
 показать весь комментарий
 
справи робляться лише "в реалі" , а не на форумах ...
все , я пішов ...! Через низькі зарплати оперативників СБУ не можна укомплектувати підрозділи, які безпосередньо протидіють російській агентурі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 1082
 показать весь комментарий
 
Не скажите )) Порохоботы здесь не зря табунами. - Все,убежал ))
 показать весь комментарий
 
Цензору что под всех переобуваться?
Кого тут только уже не было президентами.
Сначала Надя Савченко.
Потом Миша.
Потом Юля.
Сейчас ЗЕ.
 показать весь комментарий
 
 
Вчера Аваков чуть-чуть до кандидата в президенты не дорос, когда покатил на Порошенко из документов от Тимошенко...
 показать весь комментарий
 
Дело в том что если и повысят то всему СБУ, включая тех кто и так получает неплохо помимо зарплаты а таких там большинство.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
ща Йуля заверищит- ПАРАШЕНКА паднимает зарплаты СБУ что бы за мной слидидь и праслушавать! АСТАНАВИТИСЬ!
 показать весь комментарий
 
Порошенко:"Дамо відсіч українському агресору." "Цинічні бандери". Це не просто обмовки. Це його думки. Колись Янукович обмовився:"Зробити країну небезпечною". І зробив.
 показать весь комментарий
 
 
Майор, извини
но на каждлм сайте по майору
и в каждой обл по полковнику
это не до хера

20.10.2005 | З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України
Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України у кількості 33500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців.
 показать весь комментарий
 
 
Разгоните дармоедов из непрофильных управлений, которые только и делают, что кошмарят бизнес и одним выстрелом убьете двух зайцев.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, это как в милиции. Можно быть ГАИшником, а можно простым опером.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, если вопрос только в деньгах - тогда конторцам надо платить столько, чтобы кацапы не смогли найти столько денег, чтобы их перекупить...
Но где в Украине найти столько денег?))
 показать весь комментарий
 
10-12 тысяч гривен для государственных организаций, это хорошая зарплата.
В государственном секторе люди обычно получают намного меньше.

 показать весь комментарий
 
 
А вы попробуйте укомплектовать теми, кто бизнес трусит.
Ишь как запели! На выборы для барыги с бюджета 1,5 лярда- нормуль. А для СБУ-шников бабок нет!
 показать весь комментарий
 
 
Все деньги ушли на повышение пенсий и единовременные выплаты просроченных компенсаций? Из-за низких зарплат оперативников СБУ нельзя укомплектовать подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре, - Бутусов - Цензор.НЕТ 710
 показать весь комментарий
 
 
а в какой сфере получают больше? Службу Родине нельзя измерять в денежном эквиваленте. Денег никогда много не бывает
 показать весь комментарий
 
 
Какой крысокомандующий, такие же дибильные у него и подчиненные!
 показать весь комментарий
 
 
Нет, это я про пецякрысу, а что там у вас в кацапстане меня не интересует!
 показать весь комментарий
 
 
Нужно прекращать поднимать тарифы и цены, тогда и зарплат будет людям хватать.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
контразведка должна получать от 30 000 и выше.. ибо не пойманный шпион обходится дороже..
 показать весь комментарий
 
Ну, кому Пецякрыса президент - тем и Марув певица.
 показать весь комментарий
 
 
По прошлому году участковый в ментуре з/п 9500 -9000, опер в ментуре за 1000 давно.
Словикам подняли всем.
В СБУ зарплаты были поболее.
Бутусов вышибает слезу?
 показать весь комментарий
 
 
Возьмите у прокуроров, налоговиков и у ревы,там охрененно бравые ребятки работают,каждый день налеты на украинских бизнесменов совершают,всегда успешно.
 показать весь комментарий
 
 
Всю гебнявую контору нужно просто разогнать. Создать обсолютно новую контору с кураторами из США
 показать весь комментарий
 
 
радій кацапа - за 5 років "життя по новому" офшорна бидловлада вже вигнала з України 5 млн розумних і працьовитих людей ... ваше ***** цього і добивалися ?
 показать весь комментарий
 
 
это типа тебя что ли?)))) поехал тот который не нашел себя здесь, а умные не ездят по стройкам))))
 показать весь комментарий
 
Ну так я ж огент кремля, а не так как ты , соефый патриот. Кстати соя, тебе до меня 50 лет. Так твоя соевая баба говорила😷
 показать весь комментарий
 
 
тебе 95 лет?)))) я так и понял по твоим маразматическим высерам)))) совсем в ольгино с кадрами туго))
 показать весь комментарий
 
и хотят чтто бы на таких зар.платах не было коррупции))) онии минимум 30-40 тыс должны получать
 показать весь комментарий
 
Пусть низкая зарплата и остается, так отсеем тех кто готов служить стране не за деньги, затем оставшихся проверить на коррупцию. Вот те кто останется после и станут основой настоящей службы безопасности.
 показать весь комментарий
 
 
Для тих , хто не в курсі - спецслужби України , за чисельністю , більші а ніж потужні спецслужби ФРН і Великобританні разом узяті ... Через низькі зарплати оперативників СБУ не можна укомплектувати підрозділи, які безпосередньо протидіють російській агентурі, - Бутусов - Цензор.НЕТ 6045 А чому так 7 Бо чисельність низової ланки дає можливість тримати купу генералів з їхніми штабами , управліннями , водіями і секретутками !
От вам і рішення - скорочення штатів , разом зі збільшенням їх ефективності , дасть можливість заощадити кошти , а отже - підвищити з.п справжнім професіоналам і патріотам !
 показать весь комментарий
 
 
Шахтарі - інваліди меньше мають ніж цей непотріб.
 показать весь комментарий
 
Пусть потрусят нафтогазовских болека и лёлека. Сотни лимонов баксов - запросто можно сбить.
 показать весь комментарий
 
 
Озвучьте зарплаты руководителей, и все встанет на свои места.
 показать весь комментарий
 
 
Зате на хлібні посади не пропихнешся без хабара.
 показать весь комментарий
 
 
продажное руководство уберите и кадры потекут рекой.
 показать весь комментарий
 
 
А Бутусову не кажется, что им специально не платят?
 показать весь комментарий
 
 
Что то я не видел объявлений, что СБУ требуются оперативники.
 показать весь комментарий
 
 
Нехай Демчина і Семочко проспонсують свою рідну мафіозну контору. Вони добротно прибарахлились на службі в СБУ, тож можут поділитись награбованим.
 показать весь комментарий
 
 
юра ошибается, - 10-12т.гришек это только должность+звание+выслуга.
акромя этого +еще 3-4 позиции (типа премия+мундир+питание и др.).....
ИТОГО: х1,5-2 юрины цыфры=16-20т.гришек минимально....
поэтому нехрен ныть, и идут туда не за деньгами и заработками, кто за этим- с пляжа нах в бандиты......
 показать весь комментарий
 
 
Под любую контору СБУ подойти - там автопарк как у арабских шейхов....
Ну а как-же.. доить бизнесменов - это самя важная работа СБУ.
Шпионы? Не.. не знаем..
 показать весь комментарий
 
Для начала надо выбрать другого президента, и сбу как минимум не должно мешать смене власти и должно препятствовать подделке выборов. Если конечно хотят в нормальной стране жить и нормальную зарплату получать, а то я встречал в Израиле полковника СБУ работавшего строителем. Уехал кстати при Петручо.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныИз-за низких зарплат оперативников СБУ трудно укомплектовать подразделения, которые противодействуют российской агентуре, - Бутусов
 
 
 
 
 
 вверх