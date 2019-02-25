 Из-за низких зарплат оперативников СБУ трудно укомплектовать подразделения, которые противодействуют российской агентуре, - Бутусов

Об этом пишет на странице в Facebook главред Цензор.НЕТ Юрий Бутусов. Приводим его текст полностью.
"Напишу от имени одной многочисленной социальной группы, которая не имеет права на протесты и возмущенные посты в интернете, но тоже очень нуждается в доплатах. Это рядовые оперативные сотрудники СБУ, которые начиная с 2019-го года являются одними из наименее оплачиваемых категорий в силовых структурах.
Заработная плата оперуполномоченных, с высшим образованием, лейтенантов-капитанов, составляет 10-12 тысяч гривен.
Да, есть в СБУ главк "К", есть ДКЗЭИД, есть руководство управлений и департаментов - состоятельные, зажиточные люди. Есть "Альфа", там сейчас великолепные условия по зарплате. А есть контрразведка, которая ловит шпионов, есть другие подразделения. Эти люди не трясут бизнесменов на обысках, у них есть своя служба.
Вооруженные силы, Нацгвардия, при командировках личного состава в зону ООС выписывают премии, надбавки. Но Служба безопасности - нет. Иногда предоставляют общежитие, а иногда и нет, надо где-то жить, снимать квартиру за свои деньги.
Учитывая, что именно СБУ занимается борьбой с коррупцией на таможне, в погранслужбе, налоговой, в полиции, армии, - можно ли из средств за "растаможку евроблях" выделить все-таки средства для повышения зарплат оперативным сотрудникам, и вовзвращения надбавок за службу в ООС? Иначе происходит отток кадров, трудно набрать людей в подразделения, которые непосредственно противодействуют российской агентуре".
- ні , лише на Офшоренка і всю його Будку !
Он суддям - прокурорам добавили з.п , а різні чинуші , на кшталт "Нафтогазу" ще й феєричні премії собі там виписують - і що ? Можливо порядку більше стало ?
Якщо система гнила - розмір зарплат її співробітників ні на що вже не вплине ... ну хіба що хабарі будуть ще більшими ..((
ХТО її усуне і ЯК саме - от питання ...
Нет ... это фантастика
все , я пішов ...!
Кого тут только уже не было президентами.
Сначала Надя Савченко.
Потом Миша.
Потом Юля.
Сейчас ЗЕ.
но на каждлм сайте по майору
и в каждой обл по полковнику
это не до хера
20.10.2005 | З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України
З А К О Н У К Р А Ї Н И Про загальну структуру і чисельність Служби безпеки України
Затвердити загальну чисельність Служби безпеки України у кількості 33500 осіб, у тому числі до 27200 військовослужбовців.
Но где в Украине найти столько денег?))
В государственном секторе люди обычно получают намного меньше.
Ишь как запели! На выборы для барыги с бюджета 1,5 лярда- нормуль. А для СБУ-шников бабок нет!
Словикам подняли всем.
В СБУ зарплаты были поболее.
Бутусов вышибает слезу?
От вам і рішення - скорочення штатів , разом зі збільшенням їх ефективності , дасть можливість заощадити кошти , а отже - підвищити з.п справжнім професіоналам і патріотам !
акромя этого +еще 3-4 позиции (типа премия+мундир+питание и др.).....
ИТОГО: х1,5-2 юрины цыфры=16-20т.гришек минимально....
поэтому нехрен ныть, и идут туда не за деньгами и заработками, кто за этим- с пляжа нах в бандиты......
Ну а как-же.. доить бизнесменов - это самя важная работа СБУ.
Шпионы? Не.. не знаем..