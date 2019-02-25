 На территории полигона под Житомиром найдено тело военнослужащего. Признаков насильственной смерти нет, - военная прокуратура

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телефонном разговоре с корреспондентом Укринформа сообщил заместитель военного прокурора Житомирского гарнизона подполковник юстиции Александр Рихлюк.
"24 февраля в военную прокуратуру Житомирского гарнизона поступило сообщение от командования 199-го учебного центра относительно выявления на территории 37-го общевойскового полигона ДШВ военнослужащего без признаков жизни", - рассказал Рихлюк.
По его словам, во время выезда на место происшествия военного прокурора, полицейских и судебно-медицинского эксперта на берегу реки Гнилопять, протекающей по территории полигона, было обнаружено тело военнослужащего без признаков телесных повреждений или насильственной смерти. Сейчас проводится судебно-медицинская экспертиза.
Рихлюк добавил, что мужчина проходил военную службу в воинской части на Николаевщине, а на Житомирщине находился в командировке.