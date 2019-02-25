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 Политика Украины, Общество
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Все про:Аласания (93) НОТУ (72)

 Аласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета

Глава правления Национальной общественной телерадиокомпании Украины Зураб Аласания 25 февраля подаст иск против Национальной телерадиокомпании и членов Наблюдательного совета Светланы Остапы и Татьяны Лебедевой за досрочное отстранение его от должности.

Как сообщил у Facebook юрист Андрей Гук, Аласания подаст иск в Шевченковский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ.

Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета Национальной телерадиокомпании о досрочном расторжении контракта с ним.

Глава НСТУ просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:

  • о внесении в повестку дня вопроса о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;
  • о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;
  • о прекращении контракта досрочно на основании пунктов 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений О. Паныча и В. Козака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения;
  • об установлении даты прекращения контракта — 6 мая 2019 года;
  • о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления Национальной телерадиокомпании.

Аласания будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) участников дела.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Набсовет НОТУ перенес дату увольнения Аласании на 6 мая 2019 года

Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.

Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.

Источник: https://censor.net.ua/n3113617
 
 
 Топ комментарии
 
Отсосанию нужно казнить, за то что протянул на конкурс сепаров и кацапских шмар
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Его надо било гнать еще когда карту Украини без Крима демонстрировал.
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мешок на голову и нах в Грузию - пускай там права и качает........
У нас своей ваты хватает...
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Отсосанию нужно казнить, за то что протянул на конкурс сепаров и кацапских шмар
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Україна із за такої організації повинна відмовитися від участі в цьогорічному Євробаченні.

З цим так званим "національний відбором" організатори конкурсу - НСТУ порушили вимоги
Закону України
Стаття 3. Принципи діяльності, гарантії незалежності НСТУ
2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім'ї у розбудові українського суспільства;
3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;Стаття 4. Основні завдання НСТУ
2) сприяння консолідації українського суспільства;
6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;
....
Цей "переможний" виступ поставив пів України на вуха.
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Его надо било гнать еще когда карту Украини без Крима демонстрировал.
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мешок на голову и нах в Грузию - пускай там права и качает........
У нас своей ваты хватает...
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да, его в грузию, вас в израиль курва! Аласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета - Цензор.НЕТ 132
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охреневший Аласания!.. он еще перед ФБР будет отвечать за кражу грантовских баксов..
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Аласанію на мило!
І чому в Україні одні варяги-грузини-пуштуни і ко', а своїх спеціалістів нема???!!!
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Баба а не мужик притом базарная притом полный ноль что ни возьми на первом национальном Аласанія подасть до суду на Національну телерадіокомпанію України та членів Наглядової ради - Цензор.НЕТ 5137
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Не розумію 1 11 2016 сам нібито просився у відставку-плакався-грошей нема,часу нема.всі чогось вимагають.А тепер руками-ногами впирається.Що сталося ?
До речі,коли наглядова рада спитає за Євробачення-на кого валитиме ?Теж судитись буде ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета
 
 
 
 
 
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