 Аласания подаст в суд на Национальную телерадиокомпанию Украины и членов Наблюдательного совета

Как сообщил у Facebook юрист Андрей Гук, Аласания подаст иск в Шевченковский райсуд Киева, передает Цензор.НЕТ.
Аласания считает незаконным решение Наблюдательного совета Национальной телерадиокомпании о досрочном расторжении контракта с ним.
Глава НСТУ просить суд отменить несколько решений Наблюдательного совета:
- о внесении в повестку дня вопроса о расторжении контракта и его рассмотрение в закрытом режиме;
- о голосовании за проект решения вопроса о досрочном прекращении контракта путем заполнения письменных анонимных бюллетеней;
- о прекращении контракта досрочно на основании пунктов 7.4.2.1 контракта с учетом обоснований, изложенных в проектах решений О. Паныча и В. Козака, а также дополнений и оговорок, высказанных в ходе обсуждения;
- об установлении даты прекращения контракта — 6 мая 2019 года;
- о назначении Николая Чернотицкого исполняющим обязанности главы правления Национальной телерадиокомпании.
Аласания будет просить суд рассматривать дело в порядке упрощенного искового производства в судебном заседании с сообщением (вызовом) участников дела.
Напомним, 31 января наблюдательный совет Национальной общественной телерадиокомпании Украины принял решение о досрочном отстранении Зураба Аласании с должности председателя правления НОТУ.
Сам Аласания заявил, что отстранение его от должности состоялось по неизвестным ему причинам и с нарушением всех процедур.
З цим так званим "національний відбором" організатори конкурсу - НСТУ порушили вимоги
Закону України
Стаття 3. Принципи діяльності, гарантії незалежності НСТУ
2) дотримання норм суспільної моралі, традицій і культури Українського народу, поширення сімейних цінностей та зміцнення ролі традиційної сім'ї у розбудові українського суспільства;
3) пріоритету суспільних інтересів над комерційними та політичними;Стаття 4. Основні завдання НСТУ
2) сприяння консолідації українського суспільства;
6) надання громадянам України затребуваних інформаційних продуктів, відсутніх на комерційному ринку;
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Цей "переможний" виступ поставив пів України на вуха.
У нас своей ваты хватает...
І чому в Україні одні варяги-грузини-пуштуни і ко', а своїх спеціалістів нема???!!!
До речі,коли наглядова рада спитає за Євробачення-на кого валитиме ?Теж судитись буде ?