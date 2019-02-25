 В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.
Ка пояснил начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев, все характеристики танка подтверждены.
Машина использует более мощный, по сравнению с Т-90, двигатель, а также "новую, уникальную башню, кардинально отличающуюся от серийной". В чем именно заключается уникальность башни, в сообщении не уточняется.
"Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. Одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Кроме этого, танк получил систему кругового видеонаблюдения и камеру заднего вида. Кроме того, на Т-90М используются неокторые детали, нашедшие свое применение на новейшем танке Т-14 "Армата".
В частности, это узлы комплекса активной защиты "Афганит", который в полной комплектации устанавливается на "Армате". Однако, в экспортных вариантах, по желанию заказчика, может быть установлен и комплекс активной защиты "Арена".
Сообщается, что первые несколько десятков Т-90М "Прорыв" должны поступить в распоряжение ВС РФ в 2019 году. Напомним, что в 2019 в российскую армию начнет поступать и танк "Армата".
Сейчас Игорок начнёт говно метать в виде лазерных ножей и баллистическими рогатками с тепловизионными очками.
Когда армате оторвет башню,экипаж останется живой.
Но вот зачем русским такая тема,если обучение их танкистов не стоит столько денег,что их можно жалеть))Тем более на это русские никогда не обращали внимания,как и наши военные.
Принцип ,-еще нарожают,просто прекрасен для стран,где жизнь гражданина нифига не стоит
В связи с повышением цен на продукты одна соседка предложила другой:
- Если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на Вашем сале, я разрешу Вам сварить Ваше мясо в моем супе.
****** vulgaris (lat.)
- вова, как у тебя дела на личном фронте?
- А я таки дезертир...
("Кроме того, на Т-90М используются некоторые детали, нашедшие свое применение на новейшем танке Т-14 "Армата"...." - цитата )
Эммм, может, более плотный картон применён?
Денег НЕТ , но вы там держитесь )))
https://youtu.be/J2S1OAzckeM
Российское минобороны увеличило закупку надувных танков и ракетных комплексов
https://beztabu.net/novosti_t4952
понти - велика сила..
Vickers Medium Mark III
...
- Мы взяли банку с эмалевой краской, поднесли к танку, а она оказалась лопнувшей и из неё начала течь краска... Так родилось название танка "Прорыв", отметил Александр Пантелеев.
Телефон что-ли в танк поставили? Кнопочный небось, без диска?