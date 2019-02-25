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 В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка

В России подходят к концу государственные испытания модернизированного боевого танка Т-90М "Прорыв".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Ка пояснил начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев, все характеристики танка подтверждены.

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Машина использует более мощный, по сравнению с Т-90, двигатель, а также "новую, уникальную башню, кардинально отличающуюся от серийной". В чем именно заключается уникальность башни, в сообщении не уточняется.

"Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. Одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Кроме этого, танк получил систему кругового видеонаблюдения и камеру заднего вида. Кроме того, на Т-90М используются неокторые детали, нашедшие свое применение на новейшем танке Т-14 "Армата".

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В частности, это узлы комплекса активной защиты "Афганит", который в полной комплектации устанавливается на "Армате". Однако, в экспортных вариантах, по желанию заказчика, может быть установлен и комплекс активной защиты "Арена".

Сообщается, что первые несколько десятков Т-90М "Прорыв" должны поступить в распоряжение ВС РФ в 2019 году. Напомним, что в 2019 в российскую армию начнет поступать и танк "Армата".

Источник: https://censor.net.ua/n3113616
 
 
 Топ комментарии
 
Это не прорыв, это прорва

В связи с повышением цен на продукты одна соседка предложила другой:
- Если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на Вашем сале, я разрешу Вам сварить Ваше мясо в моем супе. В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 1932
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Что-то я Вас со сварочником и кувалдой на заводе не вижу.
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"Прорив" - ето же модернізація інновацій без раскачкі!
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А ми за 5 років не зробили жодного нового танку для ЗСУ! Ось результат роботи говнокоманди рошена!
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Что-то я Вас со сварочником и кувалдой на заводе не вижу.
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Не буди лихо - пока оно тихо.
Сейчас Игорок начнёт говно метать в виде лазерных ножей и баллистическими рогатками с тепловизионными очками.
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Так на Роисси как видишь тоже только модернизируют (если не считать 12 штук "серийных" "Армат). И Штаты тоже не делают новых "Абрамсов"
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Армата-новая концепция. Хотя непонятно зачем.
Когда армате оторвет башню,экипаж останется живой.
Но вот зачем русским такая тема,если обучение их танкистов не стоит столько денег,что их можно жалеть))Тем более на это русские никогда не обращали внимания,как и наши военные.
Принцип ,-еще нарожают,просто прекрасен для стран,где жизнь гражданина нифига не стоит
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Ці "Нариви" так само заглохнуть як і "Срамати".
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Дешевле модернизировать старые, для сепаров и на данный момент достаточно.
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Старі танки потрібно модернізовувати до рівня Т-64БМ Булат, щоб вони могли атакувати ворога на граничних відстанях 5км керованими ракетами Комбат! А ми за 5 років не змогли провести жодної модернізації до рівня Булату! А без керованої зброї танк на фронті не потрібен, бо він не може протидіяти російським танкам і стримувати їх наступ! Без керованої зброї танк це мішень для російських терористів! Тому провали Укроборонпрому у виробництві Булатів це катастрофа національного масштабу! Якщо Укроборонпром не може робити Булати, тоді потрібно сконцентрувати всі вили та гроші на виробництві нових танків БМ Оплот які так само мають керовану зброю і можуть стріляти протитанковою ракетою Комбат на 5км. Але на жаль влада не може нічого, ані зробити Булати, ані зробити Оплоти! Це повне фіаско ідіотів!
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Срамата уже осрамитилась...теперь очередь поорыва...опрарывится...😀
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После рывка обязательно должен быть прорыв махов 800
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Это не прорыв, это прорва

В связи с повышением цен на продукты одна соседка предложила другой:
- Если Вы согласитесь, чтобы я пожарила яичницу на Вашем сале, я разрешу Вам сварить Ваше мясо в моем супе. В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 1932
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Даже боюсь представить что будет, если этот "Нарыв" прорвёт.😁
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Мудведеф спрашивает пукена -
- вова, как у тебя дела на личном фронте?
- А я таки дезертир... В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 3796
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Посмотрите на их автопром и все станет ясно.Они как умственно отсталые пытаются усовершенствовать велосипед в том месте где гоняют суперкары ))
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Не нужно недооценивать противника. Украинский автопром не лучше роиссьского. Но там он хотя бы есть.
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Не лучше. Но мы их пятый год знаем. И наваляли бы аж бегом. Если бы не олигархи во власти.
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Я что-то не в курсе кто кому навалял в автопроме. Насколько знаю за поребриком собирают в районе 1,5 млн. автомобилей, в Украине в районе 15 тысяч. Если не прав - поправьте.
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Разговор не за автопром. А за войну. В которой мы более слабые,достойно держим оборону.
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Оборону держим, да, но это пока никто не нападает. После Дебальцево война по сути закончена и она проиграна, - Донбасс и Крым оккупированы, новых наступательных операций ни одна из сторон не предпринимает (за исключением локальных передвижений в "серой зоне" в районе плюс минус сотен метров).
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Вы пиявки у нас все деньги высасывали. Через церковвь и насаженных вами олигархов. Так,что избавимся от вашей нечести,тогда и спрашивай.
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Ну давайте к нам на испытание "Javelin"-ами, посмотрим как ему медернизированную башню сорвёт.
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некоторые детали с "арматы"?... трос буксировочный что ли?
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та там... по-видимому, вообще... "сборная солянка" и "афганит" и "армата"

("Кроме того, на Т-90М используются некоторые детали, нашедшие свое применение на новейшем танке Т-14 "Армата"...." - цитата )
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В чем именно заключается уникальность башни, в сообщении не уточняется

Эммм, может, более плотный картон применён?
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А эти оголтелые вместо того что бы повышать социальную защиту своих граждан , втюхивают их же средства в ту же консервную банку только с добавленной миллиардной суммой баксов .
Денег НЕТ , но вы там держитесь )))
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Они решили начать с соц. защиты рабочих Нижнего Тагила
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щодо "нового" то можна заспокоїтеся,усе радянські розробки які навіть після модернізації все одно поступаються західним зразкам,нове вони тільки півнів з гівна можуть виробляти.
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Німці мабуть не розуміють,що танки на росії роблять для війни у Європі,бо для війни з США вони не пригодні,бо по дну Беренгова Пролива буряти їздити не можуть.
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В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 7437

Российское минобороны увеличило закупку надувных танков и ракетных комплексов
https://beztabu.net/novosti_t4952
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тоже не имел анаогов в мире..
понти - велика сила..В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 8593
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Тепер зрозуміло чому касаби взялись масово ремонтувати Т-62. Нових танків найближчим часом не передбачається... Всі бабки пішли на супер-гіпер непередбачувані ракети і ядерні роботорпеди
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как это уже надоело - пора делать ядерное оружие и только тогда можно будет спать спокойно
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Та они уже два месяца мастубируют в сети на этот танк - с "арматой" облом получился, так теперь новая тема для шизоидов скрепных... В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 7528
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Ну да как же,башня не имеющая аналогов в мире,,,,.на меркаве такая башня наверное лет 10 назад была установлена,бараны кацапские.
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"Усовершенствование Т-90" коснётся размеров люка. Чтобы Рогозин не застревал.
В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка - Цензор.НЕТ 3629
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Не, под Рогозина специально срАМАТУ проектировали! Нужно же куда-то Т-72 девать, так они "освоят модернизацию" (навесят ещё 18 прочих кренделей и получится Т-72+18 Мудомодефицированный, дороже нового танка будет)!
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Так он как раз в Т-90 застрял. В срАМАТУ он вообще залезть не пытался- буксир помешал, которым это чудо техники тащили.
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Я обладаю точной информацией, что в срАМАТЕ люки специально увеличены (под Рогозина и я не шучу)!
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На вопрос в чем заключается модернизация советского танка т-90, начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев ответил, что проведена глубокая работа по перекраске советского танка новой современной краской зеленого цвета, марки ПФ--115, после чего к названию танка добавили буквочку "М" (Т-90М)
- Мы взяли банку с эмалевой краской, поднесли к танку, а она оказалась лопнувшей и из неё начала течь краска... Так родилось название танка "Прорыв", отметил Александр Пантелеев.
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Разве что очередной прорыв кацапского очка.
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Одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени.

Телефон что-ли в танк поставили? Кнопочный небось, без диска?
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если и эта башня отстреливается, как у арматы, то она в полете будет схожа с летающей тарелкой...инопланетяне - за россию, - для устрашения
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Прарыф мардовскай говноканализации. У Росії завершуються випробування ще однієї моделі бойового танка - Цензор.НЕТ 3913 У Росії завершуються випробування ще однієї моделі бойового танка - Цензор.НЕТ 2187
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Я знаю секрет новой башни. У низ люк пошире. Кучерявый не застрянет, наверное... А то пока выпустят и рыло ширшее станет....
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Цензор.НЕТНовостиТехнологииВ России завершаются испытания еще одной модели боевого танка
 
 
 
 
 
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