 В России завершаются испытания еще одной модели боевого танка

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское агентство ТАСС.

Ка пояснил начальник научно-исследовательского испытательного центра бронетанковой техники 3-го ЦНИИ Минобороны РФ Александр Пантелеев, все характеристики танка подтверждены.

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Машина использует более мощный, по сравнению с Т-90, двигатель, а также "новую, уникальную башню, кардинально отличающуюся от серийной". В чем именно заключается уникальность башни, в сообщении не уточняется.

"Прорыв" оснащен новым многоканальным прицелом, обеспечивающим применение вооружения в любое время суток. Одной из главных особенностей модернизированного танка стала возможность обмениваться данными с другими машинами в режиме реального времени. Кроме этого, танк получил систему кругового видеонаблюдения и камеру заднего вида. Кроме того, на Т-90М используются неокторые детали, нашедшие свое применение на новейшем танке Т-14 "Армата".

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В частности, это узлы комплекса активной защиты "Афганит", который в полной комплектации устанавливается на "Армате". Однако, в экспортных вариантах, по желанию заказчика, может быть установлен и комплекс активной защиты "Арена".

Сообщается, что первые несколько десятков Т-90М "Прорыв" должны поступить в распоряжение ВС РФ в 2019 году. Напомним, что в 2019 в российскую армию начнет поступать и танк "Армата".