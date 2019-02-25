EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  581  14
Материалы по теме:
Все про:государственная измена (261) ВСУ (201) Замана Владимир (1)

 Это просто абсурд. Сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично, - Замана об объявленном ему подозрении

Бывший руководитель Генштаба ВСУ Владимир Замана считает безосновательным объявленное ему военной прокуратурой подозрение в государственной измене.

Об этом он сказал в комментарии Укринформу во время перерыва в судебном заседании, на котором должны были избрать ему меру пресечения, передает Цензор.НЕТ.

"Это просто абсурд", - сказал Замана.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан, - Луценко

По его словам, подписанная им каждая директива, которая предусматривала сокращение военнослужащих и военных подразделений, разрабатывалась коллективно на выполнение соответствующей государственной программы.

"Я их подписывал, потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. Есть государственная программа реформирования Вооруженных Сил, в которой определены численность Вооруженных Сил", - добавил Замана.

Он также отметил, что хотел бы, чтобы численность ВСУ составляла 200 тыс. военнослужащих, но на тот момент был бюджет, в котором при численности в 165 тыс. военнослужащих ВСУ в год выделялась определенная сумма, 94 процента которой шла на зарплаты военнослужащим и только 6 процент на развитие армии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подозреваемый в госизмене бывший глава Генштаба ВСУ Замана не присягал на верность украинскому народу, - Матиос (обновлено)

Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене, после чего Замана был задержан.

Источник: https://censor.net.ua/n3113615
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Коли суд над Кучмою за здачу ядерної зброї?
 показать весь комментарий
 
 
"Я их подписывал, (мое личное дело подписать),потому что был руководителем, но сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично. (но подпись моя уже не моя ,а политического дела) во ***........
 показать весь комментарий
 
Но так и есть. Решения принимал парламент и администрация. Генерал их выполнял.
 показать весь комментарий
 
 
Правильно он говорит, нашли тоже козла отпущения!
Где был Матиос и СБУ при Януковиче, когда это делалось?
 показать весь комментарий
 
 
и это дело не доведут до логического конца, можно даже не следить.
 показать весь комментарий
 
 
якраз цього можуть і посадити бо він там не при ділах.
 показать весь комментарий
 
Театр абсурда. Военных делают крайними за военный бюджет, который принимается парламентом и утверждается президентом. На такой подлог только Матиос и способен.
 показать весь комментарий
 
 
Он отказался вывести войска в 2014м против Майдана.
Нынешние этим делом показывают силовикам, что приказы нужно выполнять.
Даже если будет приказ стрелять в народ.
 показать весь комментарий
 
 
Ну, це як звинувачувати Гриценка в розпродажі армії.
 показать весь комментарий
 
 
Может хотят нужные показания на Гриценко в бытность того министром обороны?
 показать весь комментарий
 
або на Юльку, як вона війська в Крим не пускала.
 показать весь комментарий
 
Присягу не приймав - отже довіри до тебе немає.
 показать весь комментарий
 
Это, кстати, тот самый человек, который отказался вводить войска в Киев для разгона майдана.
 показать весь комментарий
 
Дядька отказался Майдан разгонять..
Просто совпадение..? Или процесс в назидание всем силовикам..?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭто просто абсурд. Сокращение Вооруженных сил - политическое решение, а не мое лично, - Замана об объявленном ему подозрении
 
 
 
 
 
 вверх