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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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 ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко

Разоблачение масштабной сети подкупа избирателей командой Петра Порошенко заставило ЦИК легализовать возможность оплаты работы агитаторов.

Об этом заявил заместитель председателя фракции "Батькивщина" Сергей Власенко во время Согласительного совета лидеров фракций и комитетов парламента, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу партии "Батькивщина".

Власенко пояснил, что 22 февраля ЦИК приняла постановление (№ 376), которое предусматривает возмещение расходов физическим лицам, привлеченным к непосредственному осуществлению мероприятий предвыборной агитации.

Речь идет о расходах на телефонные услуги, проезд (включая перевозку багажа), питание, проживание и другие расходы в случае осуществления мероприятий предвыборной агитации в другом населенном пункте и тому подобное.

Смотрите: "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

"В закон четко прописано, что нельзя платить агитаторам, но ЦИК приняло решение, что, оказывается, можно", - отметил Власенко.

Депутат от "Батькивщины" обратил внимание на то, что руками областных и районных госадминистраций осуществляется прямое использование местных бюджетных программ на подкуп в пользу действующего главы государства и кандидата в президенты Петра Порошенко.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113614
 
 
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Шо теперь у тюли и агитаторов не будет, как и пресловутого рейтинга?))))
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ЦИК має бути розпущена і створена заново!
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Кто имеет возможность платить агитаторам за счет бюджета страны ?
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да петек напрямую с панамского цвнтущего подслеповатого траста платит ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко - Цензор.НЕТ 2338
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ЦВК легалізувала можливість платити агітаторам легально.
До цього Йуля платила нелегально, а хтось не міг платити взагалі, бо не міг платити нелегально.
Переміг здоровий глузд, а Йуля у прольоті! ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко - Цензор.НЕТ 2541
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В стаж будет идти? А какой кандидат больше платит? В конвертах или по-белому?😉☺
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..ЦВК на подсосі у соєвої банди ... ЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко - Цензор.НЕТ 521 .Не може ЦВК робити такі роз*яснення. так як .цього не має в Законі про вибори .!...На крайняк ..повинно бути звернення до Конституційного суду .який повинен розглянути це питання .!
.Так можливо працювати ..але при офіційному працевлаштуванні до партії з записом до трудової книжки та сплатою всії податків .!


...
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В одном райцентре, довольно крупном - пару палаток от Пороха и одна от "Свободы", а в сёлах одни газеты от ПАП, будет школьникам на макулатуру.
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Такое ощущение, что у все законы и решения принимаются динамически под властьимущих. В какой стране еще такое есть?
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Да поставьте его постановлением и никакого кина. Будоражат народ.
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Барига кинув все на перемогу,бо програш для Петруся це смерть))
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Шоколадные наперсточники, имея барыгу во главе государства, и не на такой кульбит способны. После включения убийц из Беркута в состав Небесной Сотни от них можно ждать всего.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЦИК легализовала возможность платить агитаторам, - Власенко
 
 
 
 
 
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