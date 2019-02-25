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 Один из избивших Найема в центре Киева не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителей, - адвокат Маси Найем. ДОКУМЕНТ

Брат народного депутата Украины, адвокат Маси Найем обнародовал новую информацию о расследовании дела о нападении на Мустафу Найема в центре Киева 30 апреля 2018 года.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маси Найем отметил: "Прочитайте этот пост. И просто представьте, что это (не дай Б-же) произошло с вашим близким человеком. И вы - не депутат, ваш брат - не юрист. Уясните себе положение вещей в таком резонансном деле и представьте себе - какой он будет в обычном. Какой он есть в обычных делах.

Мы доказали, что Саитов М.А., который ударил моего брата, не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителями. Я уверен, что это большой бизнес, который прикрывают вот таким листьями смоковницы в виде выговоров и замечаний.

Но это начало. Подробнее: должностные лица отдела международного полицейского сотрудничества ГУНП в г. Киеве, управления уголовного розыска и Шевченковского управления полиции не обеспечили контроль за своевременным выполнением запроса Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины.

Поэтому, по результатам служебного расследования, согласно приказу ГУНП в Киеве от 03.08.2018 года №514,

- заместитель начальника Шевченковского УП подполковнику полиции Чернышенко В.В.,
- начальнику отдела международного полицейского сотрудничества подполковнику полиции Щербе В.М.
- его заместителю майору плиции Билану В.А.

объявлен выговор!

Начальнику ВКП Шевченковского УП капитану полиции Кичуку А.С. - замечание.

Другим виновным должностным лицам, ограничились ранее наложенным взысканием.

И только 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед, который ударил моего брата, наконец-то есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

За это время, по моим данным, данное лицо сменило место жительства. И выговор, замечание и взыскание - это очень жестко. Не знаю, может это приведетк самоубийству должностных лиц ... Поэтому представим еще один запрос. А вот о чем и зачем - позже.

Но если серьезно, желаю причастным лицам поскорее уйти на пенсию. Пока не поздно".

Также читайте: Суд определил меру пресечения троим подозреваемым в нападении на Найема

Один из избивших Найема в центре Киева не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителей, - адвокат Маси Найем 01

Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.

Источник: https://censor.net.ua/n3113613
 
 
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ипануццо = это если с обидчиками нардепа никакчто мона сказать про обычного чела Один из избивших Найема в центре Киева не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителей, - адвокат Маси Найем - Цензор.НЕТ 9139
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вы же дикие горные пуштуны.. идите зарежьте всех!
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Мусора - это барыги-кровопийцы. Были, есть и будут, пока мальдивский главнокомандующий будет править Украиной. Ради быбок мать родную продадут.
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Менты и гаи только мешают нам жить. Их невозможно использовать для своей защиты. Они мешают на дорогах и устраивают сбор взяток. Зачем нам такие ? - Это проявление олигархической системы порошенко.
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Продолжу : судьи и прокуроры в принципе в наше время ненужные професии. Их может заменить программа. Более того програма не будет брать взяток. Економия будет огромная
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Менты не хотят работать ? Почему не наказаны ?
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Ну как не наказаны? им же целый выговор оъявили! прикалываешь теперь эти мусора ночами спать не могут потому что давит на них ВЫГОВОР не дает спать пить есть и даже дышать мешает!!
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блатные горные овцелюбы под протекцией кацапской мафии..она тут таки рулит..
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мусссор як був -так і залишився мусссором.
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Ваши личные терки с авакяном как то не интересны - мало где ему твой брательник в суп насрал... они оба уже осточертели
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Ну Аваков занадто переймається політикою, і як виявилося він топить проти діючого президента, і навіть вималювується картина, що до підтримки іншого кандидата в президенти. То нехай і відповідає за свої дії, хоча як гарно співає про справедливі вибори.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин из избивших Найема в центре Киева не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителей, - адвокат Маси Найем. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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