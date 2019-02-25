 Один из избивших Найема в центре Киева не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителей, - адвокат Маси Найем. ДОКУМЕНТ

Как передает Цензор.НЕТ, об этом он написал в Фейсбуке.

Маси Найем отметил: "Прочитайте этот пост. И просто представьте, что это (не дай Б-же) произошло с вашим близким человеком. И вы - не депутат, ваш брат - не юрист. Уясните себе положение вещей в таком резонансном деле и представьте себе - какой он будет в обычном. Какой он есть в обычных делах.

Мы доказали, что Саитов М.А., который ударил моего брата, не был объявлен в международный розыск из-за саботажа правоохранителями. Я уверен, что это большой бизнес, который прикрывают вот таким листьями смоковницы в виде выговоров и замечаний.

Но это начало. Подробнее: должностные лица отдела международного полицейского сотрудничества ГУНП в г. Киеве, управления уголовного розыска и Шевченковского управления полиции не обеспечили контроль за своевременным выполнением запроса Департамента международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины.

Поэтому, по результатам служебного расследования, согласно приказу ГУНП в Киеве от 03.08.2018 года №514,

- заместитель начальника Шевченковского УП подполковнику полиции Чернышенко В.В.,

- начальнику отдела международного полицейского сотрудничества подполковнику полиции Щербе В.М.

- его заместителю майору плиции Билану В.А.

объявлен выговор!

Начальнику ВКП Шевченковского УП капитану полиции Кичуку А.С. - замечание.

Другим виновным должностным лицам, ограничились ранее наложенным взысканием.

И только 18 февраля 2019, через 10 месяцев после нападения, нам официально стало известно, что Саитов Магомед, который ударил моего брата, наконец-то есть в учете Генерального секретариата МОУП-Интерпол с "красной" карточкой, то есть с целью ареста и дальнейшей экстрадиции в Украину.

За это время, по моим данным, данное лицо сменило место жительства. И выговор, замечание и взыскание - это очень жестко. Не знаю, может это приведетк самоубийству должностных лиц ... Поэтому представим еще один запрос. А вот о чем и зачем - позже.

Но если серьезно, желаю причастным лицам поскорее уйти на пенсию. Пока не поздно".

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Напомним,вечером 30 апреля в результате дорожного инцидента был избит народный депутат Мустафа Найем. Сам пострадавший отрицает всяческую политическую подоплеку случившегося.

Позже народный депутат Антон Геращенко обнародовал информацию о том, что трое участников нападения на Найема задержаны. Нардеп Сергей Лещенко сообщил, что Найем прооперирован, а нападавшие пытаются "порешать" вопрос".также стало известно, что двое подозреваемых имеют гражданство Российской Федерации.

1 мая глава киевской полиции Андрей Крищенко заявил, что в этом деле открыто еще одно уголовное производство по статье "Умышленное телесное повреждение средней степени". Позже в сети были обнародованы видео начала конфликта на дороге с участием нардепа Найема, а также самого избиения нардепа Найема во время дорожного инцидента.

2 мая Шевченковский райсуд Киева отказался помещать под стражу подозреваемого в избиении Найема Саитова Магомеда-Салиха Арбуевича и избрал ему меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Ахмеда Абубакаровича Саитова также отпустили, назначив ему ночной домашний арест.Также суд отправил под ночной домашний арест гражданина РФ Темербулатова. Также стало известно, что еще один подозреваемый в избиении Найема Саитов объявлен в розыск.