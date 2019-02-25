 Всемирная организация здравоохранения поддерживает трансформацию медицинской системы Украины

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Согласно сообщению, ВОЗ в частности выразила поддержку трансформациям в области психического здоровья, а также Национальной стратегии развития психического здоровья.
Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, что ВОЗ дает негативную оценку работе Минздрава в области психического здоровья. Однако в ВОЗ такие заявления опровергли.
Как сообщалось, в июне 2018 года вступил в действие закон "О внесении изменений в законодательные акты относительно предоставления психиатрической помощи", которым предусмотрено создание механизма защиты прав недееспособных лиц, а также предотвращение произвола при их госпитализации в психиатрические учреждения, предоставление возможности пациентам, которые содержатся в больницах, независимой психиатрической экспертизы.
по безвизу
1 - Путин агрессор, развязавший войну против Украины.
2 - Путин агрессор из за которого, экономика Украины потеряла от 300 до 500 миллиардов долларов, результатом чего, украинские пенсионеры недополучили пенсии, матери недополучили социальных выплат, рабочие недополучили зарплат, не достроены дороги, не модернизированы и не достроены заводы, не усовершенствованна медицина.
3 - Никакого мира с РФ пока, Путин не выведет войска, не освободит оккупированные территории и не выплатит репарации в суме, как минимум 500 миллиардов долларов.
4 - Украина должна идти в НАТО и ЕС
Если кандидат, скромно умалчивает о всех вышеперечисленных пунктах и во всем винит Порошенко - Это кремлевская шлюха на которой печати ставить негде.
а, мы знакомы..? кацапская манера "тыкать" несколько напрягает..
во главе с петром алексеевичем порошенко
https://regnum.ru/news/2384532.html
"Все мужики сволочи!". Вечером кто-то дописал: "Вы, удяна таки , тоже не подарок".