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 Всемирная организация здравоохранения поддерживает трансформацию медицинской системы Украины

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) направила Министерству здравоохранения Украины письмо, в котором выразила свою поддержку министерству и изменениям в системе здравоохранения.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно сообщению, ВОЗ в частности выразила поддержку трансформациям в области психического здоровья, а также Национальной стратегии развития психического здоровья.

Ранее СМИ распространили информацию со ссылкой на президента Ассоциации психиатров Украины Семена Глузмана, что ВОЗ дает негативную оценку работе Минздрава в области психического здоровья. Однако в ВОЗ такие заявления опровергли.

Как сообщалось, в июне 2018 года вступил в действие закон "О внесении изменений в законодательные акты относительно предоставления психиатрической помощи", которым предусмотрено создание механизма защиты прав недееспособных лиц, а также предотвращение произвола при их госпитализации в психиатрические учреждения, предоставление возможности пациентам, которые содержатся в больницах, независимой психиатрической экспертизы.

Также читайте: В Украине более 53 тысяч больных корью, во всей остальной Европе - чуть больше 34 тысяч, - ВОЗ

Источник: https://censor.net.ua/n3113603
 
   
 Топ комментарии
 
Кандидат в президенты Украины, должен четко утверждать.
1 - Путин агрессор, развязавший войну против Украины.
2 - Путин агрессор из за которого, экономика Украины потеряла от 300 до 500 миллиардов долларов, результатом чего, украинские пенсионеры недополучили пенсии, матери недополучили социальных выплат, рабочие недополучили зарплат, не достроены дороги, не модернизированы и не достроены заводы, не усовершенствованна медицина.
3 - Никакого мира с РФ пока, Путин не выведет войска, не освободит оккупированные территории и не выплатит репарации в суме, как минимум 500 миллиардов долларов.
4 - Украина должна идти в НАТО и ЕС
Если кандидат, скромно умалчивает о всех вышеперечисленных пунктах и во всем винит Порошенко - Это кремлевская шлюха на которой печати ставить негде.
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скоро заробитчан на запчасти будут вывозить
по безвизу
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скоро заробитчан на запчасти будут вывозить
по безвизу
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Кандидат в президенты Украины, должен четко утверждать.
1 - Путин агрессор, развязавший войну против Украины.
2 - Путин агрессор из за которого, экономика Украины потеряла от 300 до 500 миллиардов долларов, результатом чего, украинские пенсионеры недополучили пенсии, матери недополучили социальных выплат, рабочие недополучили зарплат, не достроены дороги, не модернизированы и не достроены заводы, не усовершенствованна медицина.
3 - Никакого мира с РФ пока, Путин не выведет войска, не освободит оккупированные территории и не выплатит репарации в суме, как минимум 500 миллиардов долларов.
4 - Украина должна идти в НАТО и ЕС
Если кандидат, скромно умалчивает о всех вышеперечисленных пунктах и во всем винит Порошенко - Это кремлевская шлюха на которой печати ставить негде.
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Ты же не станешь отрицать об ущербе который нанесла путинская агрессия - Верно?
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На форуме достаточно тем, где его можно по назначению использовать..
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Да..
а, мы знакомы..? кацапская манера "тыкать" несколько напрягает..
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особенно крепко досталось украинским коррупционерам
во главе с петром алексеевичем порошенко
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Факт гробового молчания об ущербе которую нанесла путинская агрессия Украине, у тебя не вызывает вопросов?
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500 млрдов долларов? а какой у нас там был бюджет страны вааще? шутник....Или если бы не война , то с офшоров бы всё вернули в Украину?
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Ты же любишь статистические данные? Вот и найди статистику - рашке могут и триллион впаять.
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я должен опровергать или доказывать твои фантазии?
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Ты же не предоставляешь аргументов - правильно? Значит ты тролль который пытается минимизировать ущерб от путинской агрессии - Верно?
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Вот один из активных лоббистов ВОЗ
https://regnum.ru/news/2384532.html
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деформацию медицины! уберите статью с Конституции , не глумитесь! Супрун "реформатор" нашей Конституции!
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С утра в одесском дворе на асфальте появилась надпись:
"Все мужики сволочи!". Вечером кто-то дописал: "Вы, удяна таки , тоже не подарок". Всесвітня організація охорони здоров'я підтримує трансформацію медичної системи України - Цензор.НЕТ 7989
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Цензор.НЕТНовостиОбществоВсемирная организация здравоохранения поддерживает трансформацию медицинской системы Украины
 
 
 
 
 
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