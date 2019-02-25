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 Политика Украины
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Все про:суд (21873) Штепа (125)

 Суд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьи

Орджоникидзевский районный суд Харькова в понедельник не смог продолжить подготовительное заседание по делу экс-мэра Славянска Нели Штепы, обвиняемой в сепаратизме.

"Заседание не состоялось из-за болезни одного из членов коллегии судей. Следующее заседание назначено на 4 марта", - сообщили Интерфакс-Украина в пресс-службе прокуратуры Харьковской области, передает Цензор.НЕТ.

Как сообщалось, начиная с 12 июня 2018 года, суд неоднократно переносил продолжение подготовительного заседания.

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Как сообщалось, Н.Штепа была арестована 13 июля 2014 года. Ей инкриминируют совершение уголовных преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, которые повлекли гибель людей) и ч.1 ст. 258-3 (создание террористической группы или организации) Уголовного кодекса Украины.

5 ноября 2014 года коллегия судей Червонозаводского райсуда решила направить производство по обвинению Н.Штепы в апелляционный суд Харьковской области для обращения в Высший специализированный суд Украины (ВССУ) по рассмотрению гражданских и уголовных дел для определения подсудности. В мотивировочной части определения суд ссылался на то, что преступления, инкриминируемые Н.Штепе, совершались на территории г.Славянска (Донецкая область), т.е. не в рамках территориальной юрисдикции Червонозаводского райсуда Харькова. Кроме того, свидетели по делу живет в Славянске и, если им придется ездить на суд в Харьков, это может привести к затягиванию сроков рассмотрения дела. ВССУ вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Червонозаводском райсуде Харькова.

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4 февраля 2016 года было принято решение о начале судебного рассмотрения заново со стадии подготовительного заседания в связи с изменением в составе коллегии судей. Вместо председательствующего Дениса Чудовского, уволенного указом президента Украины Петра Порошенко за неправовые решения в отношении активистов Революции Достоинства, был назначен Виктор Ежов. А судью Марину Миндареву (в связи с продолжительной болезнью) заменила Светлана Салайчук. В.Ежов был назначен судьей Червонозаводского райсуда Харькова в апреле 2015 г. До этого он работал в райсуде в Макеевке (Донецкая обл.).

26 января 2017 года на очередном заседании Червонозаводского райсуда Харькова по делу в отношении Н.Штепы гособвинители заявили отвод председательствующему судье Виктору Ежову, поскольку им стало известно об уголовном производстве в отношении него по ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или организации), зарегистрированном по материалам СБУ. После получения информации о начатом расследовании, В.Ежов заявил самоотвод.

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В тот же день коллегия судей удовлетворила ходатайство гособвинения об отводе В.Ежова и его самоотвод.

Защита заявила ходатайство об определении подсудности. Апелляционный суд Харьковской области вынес определение о рассмотрении дела в отношении Н.Штепы в Коминтерновском райсуде города.

В мае 2017г. дело было перенаправлено в Ленинский райсуд Харькова и начало слушаться с самого начала в четвертый раз.

6 ноября 2017 г. председательствующий судья по делу Штепы ушла в декретный отпуск. А 21 декабря 2017 г. Высший совет правосудия уволил судью Ленинского райсуда Харькова Сергея Скляренко, который в качестве председательствующего судьи вел дело экс-мэра Славянска Нели Штепы. Это была смена пятого судьи в деле.

В Октябрьском райсуде дело Штепы начали рассматривать заново в пятый раз. При этом 16 января 2018 года у нее истек срок домашнего ареста.

22 января 2018г. подготовительное заседание по этому делу не состоялось, поскольку председательствующий Владимир Курило заявил самоотвод, ссылаясь на то, что его отец, судья апелляционного суда Харьковской области Александр Курило участвовал в рассмотрении апелляционной жалобы на меру пресечения Н.Штепе на стадии досудебного расследования. Коллегия судей заявление о самоотводе удовлетворила. 28 февраля 2018 года коллегия Октябрьского райсуда Харькова, рассматривающая дело экс-мэра Славянска Нели Штепы, удовлетворила отвод, заявленный защитниками Н.Штепы, председательствующему коллегии Д.Чижиченко и запасному судье Наталье Васильевой. Это был девятый отвод состава суда по делу.

В итоге в Октябрьском районном суде Харькова не осталось судей уголовной специализации для повторного перераспределения дела Штепы.

1 июня коллегия Орджоникидзевского райсуда Харькова по делу Н.Штепы удовлетворила ходатайство защитника экс-мэра Славянска Александра Тананакина об отводе председательствующей судьи Виктории Поповой, члена коллегии Елены Саркисян и запасной судьи Елены Бугеры.

В Октябрьском райсуде Харькова подготовительное заседание по делу провести так и не удалось из-за ряда отводов и самоотвода членов коллегии и председательствующего.

5 июня была назначена новая коллегия судей. 12 июня суд не смог продолжить подготовительное заседание из-за неявки обвиняемой и ее защитников, а 6 августа - из-за отпуска одного из адвокатов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113602
 
 
 Топ комментарии
 
До речі , а як там недозасуджений "топаз" себе почуває ? Суд по делу Штепы перенесли из-за болезни судьи - Цензор.НЕТ 8595
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Как же щепетильно изучаются материалы в суде и по очереди болеют то судьи, то Штепа, не то что у простых смертных - раз-два и приговор готов.
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Когда мы посадим порошенко,мы выпустим всех активистов из тюрем и загоним туда штеп,ахметовых ,медведчукоа,боек и т.д. Но сперва нужно хряка !
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Когда мы посадим порошенко,мы выпустим всех активистов из тюрем и загоним туда штеп,ахметовых ,медведчукоа,боек и т.д. Но сперва нужно хряка !
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***, какие вы ватники смелые на диванах стали..))))
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Ой ржу не могу с диб-ла!
Это с каких это пор ватники Штэпу с Бойко и Медведчуком посадить хотят?
А?
Неужели х-ло на кума обиделся что он с порохней бизнес партнер?
Ты тролль свои высеры хоть как то логически обосновывай!
Или логика и факты это не твое?
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ватники хотят порошенко посадить (единственный от которого за поребриком пердаки взрываются) .вот и вся логика. У тебя имя есть или троллям только ники как шакалятам дают?
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Щас тебе фуромчане пояснят,защитник ахметовский ))
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ахахах))) ахметовский???? это *** даже не смешно))) похмеляться надо!)
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не вижу форумчан. вижу агрессивное быдло, которое имеет горячие головы и ноль разума
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Тебе нравятся те перечисленные ? Они благородные ? Или ты сам из них ?
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я очень против сепаров. всех. просто я признал, что за последние годы сделано мало со стороны мининформполитики, есть много системных ошибок, но... часть нашей страны - все-таки вата. и стар - который живет совком, и молодежь, на которую все забили - вот они за клоуна и голосуют (или баба в 27 лет на евровидение поет и не знает, что в рашку-зась). Одни стары, другие - молодежь, которая хочет (как молодежь во всем мире и так было всегда) жить незадачливо и в кайф.
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и я в такой сложной ситуации, которая у нас есть КАТЕГОРИЧЕСКИ против агресии которая мне напоминает свору Шариковых или чуваков, кричащих -"распни его, распни его".............
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А кто говорит ,распни ? Их и по закону можно без проблем садить. Грехов с лихвой.
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Все надеетесь, что саакашвили вернется? Возвращайтесь из Германии или не вякайте про активистов.
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А что плохого в Саакашвили ? Он против ахметова,коррупции,рашки и прочего непотриба. Тебе этого мало ?
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Да он против многого. И против того, что на него заведено уголовное дело в его же стране. Так что, Вас ждать в Украине, поактивничаете не сидя на диване в Германии?
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Как же щепетильно изучаются материалы в суде и по очереди болеют то судьи, то Штепа, не то что у простых смертных - раз-два и приговор готов.
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Хватит издеваться над королевой , или башку ей отрубайте или выпускайте , не можете с бабой справится о каком реформирование страны идет речь?
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та все специально, не могут уже закончить с этим
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Девять судей по делу этой старой коровы...Это реформированый суд или еще нет?
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а как же мудям строить будки и тп - а тут если боёк придет - могут лишить будкостроя и заносов Суд у справі Штепи перенесли через хворобу судді - Цензор.НЕТ 911
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До речі , а як там недозасуджений "топаз" себе почуває ?
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Та и голубана ,авакав только щас уволил из мвд. Уволил ! ))) Лишь.
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ничего - гуляет на свободе Суд у справі Штепи перенесли через хворобу судді - Цензор.НЕТ 4378
он же не патриот - те сидят Суд у справі Штепи перенесли через хворобу судді - Цензор.НЕТ 3318
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Пять лет уже!!! Ещё пять лет - она сама повесится.😈
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Ну, куда всё яснее ясного со Штепой. Так нет. Пятый год тянут резину (сосут бабки из ее карманов). Гнида уже давно должна была лагерной пылью стать.
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а помне лучше б они все заболели и померли - дешевле будет
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совсем немного осталось потянуть до выборов, а там, может "наши" придут..., так думает каждый судья в Украине....
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думаю, кто угодно, но не порох. ему в следующей каденции таки придется суды реформировать, а они ж этого не хотят.
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Понабирают больных и хотят от них работы. ИДИОТЫ.
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