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 Общество
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 Греко-католики примут решение о проведении службы в Софии Киевской после встречи с Епифанием

Встреча предстоятелей Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святослава и Православной церкви Украины (ПСУ) Епифания для обсуждения нерешенных вопросов планируется на ближайшее время, в том числе и обсуждение проведения УГКЦ службы в Софийском соборе Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает департамент информации УГКЦ в понедельник.

"С целью обсуждения нерешенных вопросов планируется проведение встречи предстоятелей УГКЦ и ПЦУ, которая состоится после возвращения Блаженнейшего Святослава в Украину. До времени обсуждение главами Церквей существующих вопросов официальные комментарии не будут предоставляться", - говорится в сообщении.

При этом в УГКЦ сообщили, что на данное время окончательного решения о формате проведения богослужения в Софийском соборе 7 апреля 2019 года еще не принято, и в решении этого вопроса Церковь "руководствуется нормами и требованиями государственного законодательства и с уважением относится к чувствам наших православных братьев".

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Ранее предстоятель УКГЦ Святослав в послании "Наша Святая София" по случаю столетия восстановления соборности украинского народа и его государства, отметил, что Киевская Церковь, находясь в полном сопричастии с древними Церквями Рима и Цареграда, стала верным путем к вселенскому братству христианских народов. "София потому что - символ непреодолимого единства и мудрости, которая превозносится над стенами временных недоразумений и раздоров", - убежден глава украинских греко-католиков.

В своем послании он также отметил, что киевское христианство сформировало "особое литургическое, богословское, духовное и каноническое наследие". "Сегодня мы вместе с нашими православными братьями, сонаследниками Киевской Церкви, призванные заново открыть это наше совместное сокровище, исследовать и развивать его как драгоценный фундамент нашего духовного единения", - отметил предстоятель УГКЦ.

Как сообщалось, 23 ферваля почетный Патриарх Киевский Филарет призвал главу УГКЦ не совершать божественную литургию в соборе Святой Софии в Киеве, высказав обеспокоенность тем, что запланированное в апреле богослужение УГКЦ в Софийском соборе может "вызвать противостояние между православными и греко-католиками и нарушить межконфессиональный диалог в Украине".

"Мы хотим и в дальнейшем сохранять хорошие отношения между Украинской православной церковью и Украинской греко-католической церковью, которые сложились между нами в течение последних десятилетий. Не желая межконфессионального напряжения, просим Вас отказаться от проведения паломничества и совершения божественной литургии в соборе Святой Софии в Киеве", - говорится в обращении патриарха Филарета.

Он также отметил, что УГКЦ ранее никогда не совершала литургию в соборе Святой Софии.

Источник: https://censor.net.ua/n3113597
 
 
 Топ комментарии
 
Софія це храм всіх українців і до 1632 належав до унійної церкви (УГКЦ). Сама постановка питання, про те що потрібно з кимось узгоджувати богослужіння в історичному храмі це вже неподобство!
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Я не понимаю чем Филарету мешает это богослужение в Софии?? Когда-то даже такие закрытые общины, как храмовники не отказывали просьбам помолиться в их храмах христианам любых конфессий в той же Палестине. Куда-то не туда его занесло кажется.
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Взагалі храми діляться по патріархатам. Цікава ваша вказівка з Ізраїлю Греко-католики примут решение о проведении службы в Софии Киевской после встречи с Епифанием - Цензор.НЕТ 8242
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когда из Софии Киевской уберут московских попов? Греко-католики примут решение о проведении службы в Софии Киевской после встречи с Епифанием - Цензор.НЕТ 1683
иначе лично я никакого смысла в пецином томосе не вижу
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Софія не є діючим храмом, там попів немає!
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звиняйте
значит с Лавры нехаю валють
и вообче из Украины
пусть кетайцам скрепы свои показывают
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щоб на вас не діяла церковна пропаганда рашки- чи ще якась- просто не ходити до церкви. просте рішення ))
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Софія це храм всіх українців і до 1632 належав до унійної церкви (УГКЦ). Сама постановка питання, про те що потрібно з кимось узгоджувати богослужіння в історичному храмі це вже неподобство!
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Вообще перестать делить храмы на католические и православные да и все.
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Взагалі храми діляться по патріархатам. Цікава ваша вказівка з Ізраїлю Греко-католики примут решение о проведении службы в Софии Киевской после встречи с Епифанием - Цензор.НЕТ 8242
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И кому эта тхня надо.Бог от этого ближе не станет.Для меня что католики что православные одно и тоже.Пусть проводят молебен где захотят
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ну якщо ви дозволяєте, то в Єпіфанія ми вже питати дозволу не будемо Греко-католики ухвалять рішення про проведення служби в Софії Київській після зустрічі з Епіфанієм - Цензор.НЕТ 169
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Если он будет против то закидайте яйцами )))Может в след раз поумнее будут )))
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София - это православная святыня. У греко-католиков есть святыня собор Святого Юра во Львове, на который православные не претендуют. Просто нужно жить в мире и не напрягать друг друга. Хватает проблем с Мацквой.
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Греко-католики - церква православного обряду. Поминає у своїй Літургії "всіх православних християн і архієпископа Константинограда(Константинополя)". Єдина НАЦІОНАЛЬНА православна церква в СРСР, яка була заборонена сраліним через незалежність від влади і неможливість взяття під контроль. Діяла у підпіллі. Клір і віруючі були вислані у табори, в основному мордовські. В тому числі і Йосип Сліпий - глава Церкви після смерті Андрея Шептицького. Єдина церква, яка правила українською мовою. Сралін чомусь не чіпав ні Грузинської православної церкви, ні Вірменської, а Греко-католицьку розгромив. Йосип Сліпий більше 10 років провів у таборах і був випущений Хрущовим на Захід лише через тиск урядів західних країн і Ватикану. Як православна церква, УГКЦ була гноблена поляками - римо-католиками. Українські греко-католики чи не найбільше доклалися до встановлення Незалежної України. А тепер, виходить не можуть відслужити Літургію в українській святині? Чому Іван-Павло Другий, воістину св'ятий чоловік зміг відвідати і мечеть, і синагогу? Бо Бог один. Тому я не згідний з вами. А якщо взяти до уваги, що багато греко-католицьких храмів зараз використовуються іншими конфесіями, в тому числі і ПЦУ, то ви пишете дурницю.
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Я не понимаю чем Филарету мешает это богослужение в Софии?? Когда-то даже такие закрытые общины, как храмовники не отказывали просьбам помолиться в их храмах христианам любых конфессий в той же Палестине. Куда-то не туда его занесло кажется.
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Почему тогда католики запрещают в их храмах проводить молебен православным ?
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А кто Вам сказал, что запрещают? Кстати, София Киевская вообще не является действующим храмом и только в 2016 начались богослужения УПЦ КП по большим церковным праздникам на территории Трапезной церкви, построенной в XVIII веке
Что касается разрешений вообще, то к примеру представители мусульманского духовенства в Крыму предложили священникам УПЦ КП проводить богослужения в мечетях.
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Видно Епифаний считает что он ближе к Богу и ему решать где католикам молиться.Ну надеюсь договорятся
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Одним приспічило, а другим вже бодаться подавай )) Розбіглися і забули, діячі!
Виясняйте такі питання в кулуарах і щоб ніхто не чув - не бачив. Ще ваших розборок бракувало, телепні.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоГреко-католики примут решение о проведении службы в Софии Киевской после встречи с Епифанием
 
 
 
 
 
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