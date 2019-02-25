 Фирма, указавшая в справке о своем опыте лишь производство 12 лавочек, установит в Харькове скамеек на 3 млн грн. ДОКУМЕНТ

До конца мая 2019 года в Харькове появится 1000 новых лавочек. Где - пока неизвестно: в тендерных документах сказано, что адреса и месторасположение будут переданы исполнителю работ. Заказчиком от горсовета выступил Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.

Победителем тендера 13 февраля стал 29-летний предприниматель Евгений Таровский. На сайте Prozorro сообщается, что в 2018 году он сделал всего 12 лавочек для предприятия "Протон 2014", которое находится в Дергачах Харьковской области. Об этом сказано в справке о наличии опыта выполнения аналогичных работ. Другого опыта в изготовлении лавок у предпринимателя больше нет.

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После мелкого заказа в области Таровскому доверили установку тысячи лавочек. Общая стоимость работ по благоустройству города оценивалась в 3 100 000 гривен, однако предприниматель предложил выполнить работы на две тысячи гривен дешевле, за 3 098 000 гривен, и выиграл тендер. Таким образом, за три месяца предприниматель должен будет сделать 1000 лавочек - по 10 изделий в день, стоимость каждого - 3 000 гривен.

Отмечается, что в стоимость включены транспортные расходы на доставку лавочек, стоимость материала и расходы на оплату работы сотрудников, которые будут заниматься монтажом. Гарантийный срок лавочек составляет один год.





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В документах не указано, по каким адресам намерены благоустраивать территорию города, однако к ним прилагаются схематические рисунки будущих лавочек.

Каждая лавочка обойдется в 3100 гривен

Кроме того, Евгений Таровский указал, что у его предприятия нет устава или другого учредительного документа.