 Фирма, указавшая в справке о своем опыте лишь производство 12 лавочек, установит в Харькове скамеек на 3 млн грн. ДОКУМЕНТ

До конца мая 2019 года в Харькове появится 1000 новых лавочек. Где - пока неизвестно: в тендерных документах сказано, что адреса и месторасположение будут переданы исполнителю работ. Заказчиком от горсовета выступил Департамент жилищного хозяйства Харьковского горсовета, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на KHARKIV Today.
Победителем тендера 13 февраля стал 29-летний предприниматель Евгений Таровский. На сайте Prozorro сообщается, что в 2018 году он сделал всего 12 лавочек для предприятия "Протон 2014", которое находится в Дергачах Харьковской области. Об этом сказано в справке о наличии опыта выполнения аналогичных работ. Другого опыта в изготовлении лавок у предпринимателя больше нет.
После мелкого заказа в области Таровскому доверили установку тысячи лавочек. Общая стоимость работ по благоустройству города оценивалась в 3 100 000 гривен, однако предприниматель предложил выполнить работы на две тысячи гривен дешевле, за 3 098 000 гривен, и выиграл тендер. Таким образом, за три месяца предприниматель должен будет сделать 1000 лавочек - по 10 изделий в день, стоимость каждого - 3 000 гривен.
Отмечается, что в стоимость включены транспортные расходы на доставку лавочек, стоимость материала и расходы на оплату работы сотрудников, которые будут заниматься монтажом. Гарантийный срок лавочек составляет один год.
В документах не указано, по каким адресам намерены благоустраивать территорию города, однако к ним прилагаются схематические рисунки будущих лавочек.
Каждая лавочка обойдется в 3100 гривен
Кроме того, Евгений Таровский указал, что у его предприятия нет устава или другого учредительного документа.
Я чесно сказать не знаю/сумею правильно и так-же калоритно перевести эту фразу на русский, а тем более украинский язык, но в "оригинале" она звучит "бомбой" --- ну а шо тут хотеть, фирма предложила самую низкую цену, фирма выиграла тендер и получила заказ --- "дорогие харкивьяны" получат именно то за шо заплатили, посмотрите на чертежи --- это-же "прокрустово ложе" а не лавочки, там-же спину можно поломать, "и ногу и руку" и мышцу заклинит" от одного взгляда на эту "с позволения сказать" лавочку --- зато усё "ProZorro" и по цене нормально. А шо фирма находится в Дергачах --- ну тут шо, а Вы шо хотели, шо-б она на Рымарской находилась? Так шо усё нормально, усё справедливо, усё "ProZorro" --- и так будет до тех пор пока тендеры будут продаваться тому, хто даст самую низкую цену полностью невзирая на дизайн самого "обьекта".
Не могу умолчать --- какие были "лавочки" в парке Шевченко в Харькове в начале 80-х годов, с "откатом", широченные, ухоженные --- Господи, чего на них только не было тогда, но всегда стояли "обихоженные" и свеже-покрашенные"... А то шо я вижу на чертеже этом, к статье прикрепленной --- это "жалкое подобие левой руки"... И не скрою --- наш "чертёжник" в ХПИ, за такой с позволения сказать "чертёз" просто-б кастрировал, глумился-б несколько занятий подряд, "точка, точка, ещё точка, сечение, аксонометрия, и т.д. и т.п....
відповідно до ст. 16 Закону України "Про публічні закупівлі" замовник може встановити, серед інших, і такий кваліфікаційний критерій, як наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного договору. прочитали? ДОГОВОРУ - одного.
саме це й вимагалось тендерною документацією, вимог щодо кількості зроблених за договором лавок не встановлювалось. отже, він, бляха, міг надати договір й на виробництво однієї лавки і двох, і трьох. і, за умови, що все інше відповідає вимогам тендерної документації його зобов'язані визнати переможцем.
а поки що, ця стаття просто щоб в журналістів в роті не завонялося.