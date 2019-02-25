EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
  1989  44
Все про:НАБУ (2600) Гриценко Анатолий (1236)

 Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ. ДОКУМЕНТ

Военная прокуратура Киевского гарнизона объединила уголовные производства, касающиеся подозрения в коррупции при продаже имущества расформированной воинской части в Киеве и причастности к ней экс-министра обороны Анатолия Гриценко, в одно. Об этом говорится в документе, который получили журналисты, расследующие факты коррупции при продаже имущества и земель Министерства обороны Украины.

"Информирую, что на основании ст. 217 УПК Украины указанные выше уголовные производства объединены в одно в связи с наличием достаточных оснований считать, что указанные уголовные правонарушения совершены одним и тем же лицом, выбранному производству присвоено №42019110330000007", - говорится в письме Военной прокуратуры Киевского гарнизона, передает УНИАН

Кроме того, указанное уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины передано для досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Надзорное производство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины.

Журналисты-расследователи выразили надежду, что детективы НАБУ и САП проведут быстрое и непредвзятое расследование, установят истину в деле разворовывания имущества Министерства обороны Украины, причастности к коррупционным сделкам экс-руководителя военного ведомства А. Гриценко.

Напомним, 16 января 2019 года Военная прокуратура Центрального региона Украины начала два уголовных производства, касающихся махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко, подписав противозаконный приказ (впоследствии отмененный судом), дал старт коррупционной сделке, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований.




Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ 01

Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ 02

Источник: https://censor.net.ua/n3113584
 
   
 Топ комментарии
 
а как насчет министра экономики при кабинете Кили Азирова??? Кто что слышал???
 показать весь комментарий
 
Генпрокуратура обісралась, зрозуміла що судової перспективи у фальсифікованих справ немає, але закривати кримінальне провадження не хоче, щоб не було всім видно обісраних прокурорів і тому справи передали в НАБУ!
 показать весь комментарий
 
Дніпровський районний суд Києва
визнав недостовірною інформацію, яку поширював народний депутат від БПП
Олександр Бригинець щодо кандидата в президенти і лідера партії
"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

https://censor.net.ua/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
а как насчет министра экономики при кабинете Кили Азирова??? Кто что слышал???
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Генпрокуратура обісралась, зрозуміла що судової перспективи у фальсифікованих справ немає, але закривати кримінальне провадження не хоче, щоб не було всім видно обісраних прокурорів і тому справи передали в НАБУ!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Игааарь! выбирай себе нового кандидата.. походу, Гриценко снова не проходной!
 показать весь комментарий
 
 
Ні то Матіос умив руки. Він на відміну від Юли юрист, і розуміє, що може бути за цей заказняк...
 показать весь комментарий
 
 
Матіосу за будь яких розкладів буде капут.
 показать весь комментарий
 
 
министра который к тому же был глава РНБО
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
владимирскииий цееентрал)))))
 показать весь комментарий
 
Вы козлы лучше бы не дела открывали, а тюрьмы ремонтировали. Хоть о себе позаботьтесь Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ - Цензор.НЕТ 7793
 показать весь комментарий
 
 
Увы, никто, никого, никуда не посадит... Это попытка рейтинг эрегировать... Військова прокуратура об'єднала справи проти Гриценка в одне провадження і передала для розслідування в НАБУ - Цензор.НЕТ 3362
 показать весь комментарий
 
 
вот и послушаем - о самом честном министре обороны - мои руки не чего не крали - ой это не он говорил)))
 показать весь комментарий
 
 
В нього там ще вілла з граблями прихована!!! "чесний президент"!!!
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Надо проверить откуда у этого кандидата столько денег на выборы.
 показать весь комментарий
 
 
Вы этот вопрос задайте знаменитому стратегу Igor L.
Он так за онотоле топит, что наверняка знает откуда у "самого "честного" такие деньги.
 показать весь комментарий
 
 
а вам нульовкам не покуй? Вам команду дали гавкати, ось і виконуйте.
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
Суши весла Толья...и сливай воду...😀
 показать весь комментарий
 
 
А против Луценка продавшего в 2005 году почти 1000 бтр когда будет дело????????????
 показать весь комментарий
 
 
Все, кто мешает Пете, должны получается, сидеть?
 показать весь комментарий
 
 
Порошенко пошёл ва банк или сядет он с подельниками или пересажает по методу Лукашенко всех мешающих ему хохлов или как он там сказал - "украинских агрессоров"
 показать весь комментарий
 
 
Дніпровський районний суд Києва
визнав недостовірною інформацію, яку поширював народний депутат від БПП
Олександр Бригинець щодо кандидата в президенти і лідера партії
"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.

https://censor.net.ua/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
да да, видишь какой справедливый суд в Украине! а Грищь ходит по каналам, и тошнит, что никто не может добиться справедливости в суде.

 показать весь комментарий
 
просто ВС виявися розумнішим, знають що через місяць режим потроха впада і нести відповідальність за його злочини немає мажання
 показать весь комментарий
 
 
опаньки, видно совсем плохи дела у соевых, раз за месяц до выборов дела начали штамповать...а, раньше где были...?
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що вони замироточили десь у портках!)
 показать весь комментарий
 
 
Они потому за месяц до выборов и штампуют, потому что знают,что суд они проиграют. А вот на основании начатого дела пробуют его из кандидатов в президенты выбросить.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
Аталотий проклинает Мостовую которая пнула его под зад на эти выборы. *сидел бы как мышка было б все тихо-крыто*(((((
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
от послушай бабу...и сделай наоборот... - точняк! Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ - Цензор.НЕТ 5169
 показать весь комментарий
 
 
о...что выборы животворящие ...вытворяют...
как расшевелилось кубло...
 показать весь комментарий
 
 
Сегодня в Барышевку приезжает порошенко. За неделю до этого события в маленьком поселке высадился десант бомжей)) Местные менты в шоке.. Давай их паковать. Оказалось это сбушники)))
 показать весь комментарий
 
 
кальки с паРАШКИ тут не пролазят. такое работает только в КНДР, и у тебя. может в БССР и Венесуэле.
 показать весь комментарий
 
 
трусливый Грищь может сбежать в горы Швейцарии, как во время майдана. держите крепче.
 показать весь комментарий
 
 
Військова прокуратура об'єднала справи проти Гриценка в одне провадження і передала для розслідування в НАБУ - Цензор.НЕТ 7529

Він так "крав", що Мальдиви йому не по карману
 показать весь комментарий
 
 
Ну что я говорил в нижней ветке. Повторю: на Гриценко давят, чтобы во втором туре он либо прямо поддержал Порошенко, или предоставил в пользование своих наблюдателей и членов комиссий.
 показать весь комментарий
 
 
Фигасе, Анатоль оказывается не такой уж и плохой,
раз у шакаладной шоблы так подгорает.
 показать весь комментарий
 
 
Спихнули і перехрестились, далі най НАБУ є.петься із цим заказняком...
 показать весь комментарий
 
 
Чому Гриценко досі не сидить? Що влада робила цілих 5 років?
 показать весь комментарий
 
Все можно было бы понять, если бы не выборы: верхи надо время от времени чистить..
А что сегодня - грязная борьба с конкурентом на должность президента.

Ладно на демократию наплевать, на то, что подумает свой народ.

Мы уже привыкли, что нам вешают лапшу и справа, и слева....

Но как потом будут доказывать Евросоюзу и США, другим нормальным демократическим странам, что у нас нет борьбы с неугодными?
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныВоенная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх