 Военная прокуратура объединила дела против Гриценко в одно производство и передала для расследования в НАБУ. ДОКУМЕНТ

"Информирую, что на основании ст. 217 УПК Украины указанные выше уголовные производства объединены в одно в связи с наличием достаточных оснований считать, что указанные уголовные правонарушения совершены одним и тем же лицом, выбранному производству присвоено №42019110330000007", - говорится в письме Военной прокуратуры Киевского гарнизона, передает УНИАН
Кроме того, указанное уголовное производство по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст.191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) и ч.2 ст. 365 (Превышение власти или служебных полномочий) УК Украины передано для досудебного расследования в Национальное антикоррупционное бюро Украины. Надзорное производство будет осуществлять Специализированная антикоррупционная прокуратура Генеральной прокуратуры Украины.
Журналисты-расследователи выразили надежду, что детективы НАБУ и САП проведут быстрое и непредвзятое расследование, установят истину в деле разворовывания имущества Министерства обороны Украины, причастности к коррупционным сделкам экс-руководителя военного ведомства А. Гриценко.
Напомним, 16 января 2019 года Военная прокуратура Центрального региона Украины начала два уголовных производства, касающихся махинаций с продажей имущества Минобороны в Киеве на улице Бориспольской 14. Тогда министр Гриценко, подписав противозаконный приказ (впоследствии отмененный судом), дал старт коррупционной сделке, в результате которой государству был нанесен ущерб на сумму более 100 млн грн. Данные были внесены в Единый реестр досудебных расследований.
Он так за онотоле топит, что наверняка знает откуда у "самого "честного" такие деньги.
визнав недостовірною інформацію, яку поширював народний депутат від БПП
Олександр Бригинець щодо кандидата в президенти і лідера партії
"Громадянська позиція" Анатолія Гриценка.
https://censor.net.ua/ua/news/3109445/sud_chastkovo_zadovolnyv_pozov_grytsenka_pro_zahyst_chesti_proty_nardepa_brygyntsya_nedostovirnu_informatsiyu
как расшевелилось кубло...
Він так "крав", що Мальдиви йому не по карману
раз у шакаладной шоблы так подгорает.
А что сегодня - грязная борьба с конкурентом на должность президента.
Ладно на демократию наплевать, на то, что подумает свой народ.
Мы уже привыкли, что нам вешают лапшу и справа, и слева....
Но как потом будут доказывать Евросоюзу и США, другим нормальным демократическим странам, что у нас нет борьбы с неугодными?