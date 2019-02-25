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 Общество
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Все про:животные (679) защита животных (13)

 Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль

24 февраля в большинстве крупных городов Украины прошла зоозащитная акция "Сними мех навсегда".

В ходе акции зоозащитники призвали украинцев отказаться от одежды из натурального меха и поддержать законопроект №10019, предусматривающий закрытие всех меховых ферм в Украине в течение ближайших шести лет. В поддержку законопроекта собирались подписи, сообщают Українські новини.

Зоозащитники требуют закрыть зверофермы в Украине. При этом на уточняющие вопросы большинство из участников акций ответить не смогли. Например, как запрет норковых ферм в Украине поможет животным, если подобные фермы существуют в России, Беларуси и Польше и, скорее всего, производства просто переедут туда. Остались без четких ответов и такие вопросы как "Почему нужно закрыть производство меха, но его импорт, а также импорт шуб в страну при этом не запрещают?" или "Почему охоту на диких животных не остановили и не запретили, а зверофермы хотят закрыть? Кому это выгодно?", "Что делать с кожевенной промышленностью и изделиями из натуральной кожи?", "Чем кормить домашних животных, если все без исключения корма для них содержат мясо разных животных, в том числе кроликов, индюков, свиней?"

Напомним, в Украине по состоянию на 01.01.2018 года насчитывалось 37 предприятий, которые содержат пушных зверей, в год они производят около 800 тысяч шкурок пушных зверей. На этих предприятиях работают сотни сотрудников, а расположены они как правило в сельской местности, где альтернатив по трудоустройству практически не существует. В соседней Польше производят около 5 миллионов шкурок пушных зверей в год. Лидером в Европе по производству меховых шкурок является Дания - ее годовой обьем производства составляет около 17 млн штук в год. Вторыми по объемам производства меха в Европе признаны Нидерланды.

Как отмечает блогер Василий Апасов , требования зоозащиткников нелогичны - они не предлагают ограничить импорт меховых изделий в Украину или проводить информационную политику по отказу от меха, а лишь настаивают на закрытии производства в Украине.

"Мне, как и всем, жалко животных. Хотя я и не могу разделить точку зрения тех, кто отказывается от всего, что имеет животное происхождение, я уважаю тех, кто принципиален в своей позиции от и до! Но тут у меня вопрос:

А знает ли леди-зоозащитница на видео, что она стоит в кожаных ботинках и эта кожа не на дереве выросла? Или в курсе ли все сердобольные мадамы, что в косметике, которую они используют, чтобы кожа на лице (и не только) была идеальной, тоже есть жиры и т.д. принадлежавшие ранее живым существам? Да все вокруг, ремни, сумки, мясо и птица… все это наши животные отдают не совсем уж и добровольно", - подчеркнул он.

Он отмечает, что движения по защите животных или экологии к нам пришли сзапада. "В этом нет ничего плохого, кроме того, что под прикрытием данного мероприятия у нас не людей призывают отказаться от чего либо, а сломать кому-то бизнес. Ну вперед, отправляйтесь в очаг "преступлений", на пример в Грецию или Турцию и бойкотируйте эти мировые шубно-кожанные анклавы. Или пойдите цивилизованным путем и просто культивируйте моду на другие материалы. Не будет спроса – не будет предложения (то есть того же производства шуб)", - пишет Василий Апасов.

Напомним, вопрос роста экономики, привлечения инвестиций в страну и создание рабочих мест является для Украины вопросом стратегическим. В последние несколько лет уровень трудовой миграции из Украины достиг катастрофических масштабов - за пределами страны работает около 4 млн. украинцев - Польша, Германия, Чехия, Италия, Испания с радостью ждут наших строителей, слесарей, сварщиков, медсестер, врачей и людей занятых в сельском хозяйстве. Экономические последствия трудовой миграции – это обесценивание гривны и торможение экономического развития. Одной из составляющих экономического роста Польши эксперты как раз считают наличие украинской рабочей силы. Именно поэтому в Польше встревожились либерализацией законодательства в Германии в 2018 году для трудовых мигрантов из Украины.

В условиях, когда для Украины очень важно создание и сохранение каждого рабочего места, активисты зоозащитники, проводят пикеты в поддержку законопроекта № 10019 который предусматривает закрытие всех ферм по производству меха. Бизнес, который работал и приносил государству прибыль – предлагают закрыть. А вместе с производством, например, норковых шкурок, под действие закона попадут и кролячие фермы. Показательно, что в Европе норковые фермы существуют успешно, наполняя бюджет и предоставляя рабочие места в сельской местности.

По мнению экспертов, закон в таком виде неэффективен и приведет лишь к уничтожению отрасли и создании аналогичных рабочих мест за пределами нашей страны.

Источник: https://censor.net.ua/n3113583
 
 
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Если не дадим отпор идиотам, останемся потом без сала
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Все в стране зашибись, вот еще убрать зверофермы и будет полный порядок.
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Следующая акция будет сними с себя кожаную обувь, все переходим на лапти!
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Если не дадим отпор идиотам, останемся потом без сала
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Следующая акция будет сними с себя кожаную обувь, все переходим на лапти!
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А снятие живьем кожи с Медведчука, Вилкула, Мураева и прочих жопоблоковцев под эту акцию подпадает?
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Все в стране зашибись, вот еще убрать зверофермы и будет полный порядок.
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убрать зверофемы, и увеличить скотобазы типа рады ?
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Ага,самое нужное сейчас. Этим зоозащитникам дай волю...Так они и такое животное как ахметов,простят...
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И к чему это высер, что-то там про звероферму ничего не сказано.
План по высерам горит порохобот?
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Живодер - той хто кайфує з процесу, а той хто ростить та забиває на корисну справу - молодець. Курка на нямку, нутрія не хутро.
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Причём тут "курка на нямку", это просто заказной материл, называется джинсой.
Живодёрческому бизнесу не нравится что кто-то там собрал петицию о том, чтобы это бизнес закрыли в Украине. Ничего необычного...
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Мені теж не подобається, коли хтось намагається вказувати іншому, що йому робити чи ні, при тому, що справа одних геть не зачипає інших. Це свинство, і теж проплачене.
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И птицефабрики тоже закрыть...😀 питаться только овсом...
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хочеш норковую шубу ? готовь свою НОРКУ !
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- але ! это общество защиты животных ?!
- да, козел ! тебя кто то обидел ?!
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придурки, может вы мне еще мое пальто кожданое, из свиньи сделаное, от которой вы сало сожрали, запретите носить ? дебилы !
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Уявив собі шкіряне пальто разом з салом. Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль - Цензор.НЕТ 1574
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прикинь... в машине кожаный салон... запретить на.. ! ))
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Уявляю що би з ними зробили на ринку в Стамбулі, де торгують шкіряними виробами, чи десь в районі Касторії, де греки століттями шуби роблять.
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Корова..кролик..свинья...это вроде тоже животные....так может запретить их выращивать...и травой питаться？
Эти проплаченные твари...за деньги будут протестовпть против чего угодно...
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А задумывались эти защитники, скольким милым пушистикам не доведется даже родится на свет, если на их мех не станет спросу? А скольким уже родившимся придется пойти на убой?
Где логика? Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль - Цензор.НЕТ 2490
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Можно котиков держать. они такие милые.
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а если я люблю икру, мне что ? рыбок разводить надо ?
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а если я кабачковую икру люблю ? кабачки выращивать и ходить под статьей как за выращивание опиатов и конопли ?
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В тебе шуба з котів? капець тобі, жіноча половина форуму тебе зжере. Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль - Цензор.НЕТ 2128
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у него куртка из шкурок с пениса гипопотама ! его щас оближут любители пенисов гипопотамов ! )))
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Не сочиняй Буков. Я про шубу ничего не говорил. И женщины на форуме меня уважают.
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Злякався? Я нікомку не скажу що в тебе шуба з кошенят..
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Можно. Но это не решит вопроса, что делать с не менее милыми соболями, норками и песцами!
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яйца от куриц и куриное мясо они тоже запретят ?
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ну звичайно... а для чого мучити бідних тварин і заставляти їх нести яйця Зоозащитники призывают уничтожить в Украине меховую отрасль - Цензор.НЕТ 4764
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ну внатуре придурки. вместо того что бы загонять под налоги проституцию, травку и игорный бизнес, они в тень собираются вывести выращивание крыс из которых шубы делают ))) идиоты.
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На лося полювання дозволили, а вбити щура не можна?
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А почему перед мясокомбинатами эти придурки не митингуют?
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Цим тільки дай... спочатку прикриють хутрову галузь, потім до м'ясної доберуться
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Такие зоозащитники во Франции уже на мясные лавки нападают и фермерам расправой угрожают. Раньше называли таких "городскими сумасшедшими", а теперь "зоозащитники, веганы и прочая муть".
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Любу гарну ідею можна спаскудити, якшо довести її до крайнощів.
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покупаю шкурки таежных бабуинов.Цена выше рыночной.
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простите, а шкурки с какого места вас интересуют ? )))
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та запросто ) я имел ввиду - целиком, или только определенные части ))
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черт побери, а что насчет пчел ? теперь запретят мучать насекомых и доить из них мед ? no money - no honey ? MFK, GTFO !
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ну я не пчеловод, незнаю откуда берется маткино молоко ))) или молоко из матки... как оно там называется )))
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по большей части они доят тех кто делает meth ))
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Може легше знищити зоозахисників?
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Знищити галузь звіроводства означає, окрім всього іншого і забій тих тварин. які зараз вирощуються на хутро. Отакий гуманізм, блін!
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Побільше інформаційного шуму (спаму), щоб менше залишалось конкретних питань стосовно виборів! Зоозахисники закликають знищити в Україні хутряну галузь - Цензор.НЕТ 5545
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Статья хоть по сути и правильная, но однобокая, ибо написана знатным говноедом-журнашлюхой Апасовым.
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Следующей целью грантоедов- зоозащитников будет борьба с птицефабриками и прочими зоофермами, производящими мясную продукцию. -*Нет свиным окорокам и пельменям! Всем украинцам жевать сено, овёс и сою*. Вот такая нехитрая борьба по устранению конкурентов на мировом рынке. Зоозахисники закликають знищити в Україні хутряну галузь - Цензор.НЕТ 1596
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Так в Европе уже так. Назначили год с какого вся птица должны перейти на "вольный выгул" т.к. в клетках содержать курочек "негуманно", они должны бегать по земле. Это естественно уже влечет значительное подорожание. В Польше куриные яйца с "вольного выбега" стоят в 2 раза дороже чем от "клатковых" кур. Из-за невменяемой цены их продают в упаковках по 6 шт, чтобы разница в ценнике не так бросалась в глаза. Пока еще можно купить яйца нормальных кур из клеток, но с какого-то периода будет полностью запрещено. Курятина тоже подорожает раза в 2. Полный запрет клеточного содержания в разных странах в Европе вводится с 2020 года (Австрия) до 2025 г. (Бельгия).
И тогда прощай дешевая курятина. Зато будем есть т.н. "этичные яйца", наслаждаясь мыслью о том что курочки меньше страдали.
Ось така херня, малята.
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Для того цих содєржанок-зоозахисників і утримує ЄС, задля руйнації народного господарства. В цирках тварин наче вже заборонили - цілий культурний пласт викорінено. Тепер хочуть ще й знищити перспективну галузь.
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Ті ідіоти не розуміють що, норка чи чорнобурка немали шансу родитися якби не звіроферми.
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Тупая борьба за рынки сбыта. Производство есть в соседних странах, своё грохнем, чьи евреи победят?
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да уж, где каменный век, и все еще носят шкуры убитых животных(
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И что, у нас теперь будет,как в Англии ? Там зоозащитники самые лютые . Стоят в людных местах небольшими группами и всех в натуральных мехах обливают красной краской . Их реально боятся те, кто носит натуральный мех.
Лучше бы занялись по-серьезному на государственном уровне проблемой бездомных животных. Потому как у нас это реальная проблема, на грани катастрофы.
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Правильно! Полная эпиляция всего тела и не только....
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Химтрэйлами занматься тяжело и никакой прибыли в отличии от этой лобистской возни.
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А ферми по вирощуванню курей також будемо знищувати?
Це що замовлення від росіян, щоб ми не були в них конкурентами?
А корівники і корів також будемо знищувати? Бо фермери корів також вбивають на м*ясо.
А море також потрібно закривати і ставки, бо там будуть на м*ясо виловлювати рибу?
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Если хочешь поиметь шапочку из меха
О ***** ты должен петь как Эдита Пьеха...
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