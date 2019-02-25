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 Общество
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Все про:журналистика (2353) слежка (133)

 Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"

В охранной фирме "Дельта-Донбасс" отрицают обвинения в слежке за съемочной группой программы расследований "Схемы: коррупция в деталях" и таким образом препятствовании профессиональной деятельности журналистов, о чем ранее заявлял один из авторов программы, отметив, что в деятельности журналистов усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом.

"Компания "Дельта-Донбасс" отрицает какие-либо обвинения в ведении слежки. Действия охранников были открытыми и направленными на упреждение возможной опасности жизни и здоровью со стороны неизвестных лиц, которые систематически ведут скрытое наблюдение. В действиях неизвестных усматривается вмешательство в личную жизнь частного лица и сбор информации незаконным способом", - говорится в официальном заявлении охранной фирмы в ответ на обращение телеканала "Украина", обнародованном в минувшее воскресенье в итоговом выпуске новостей, передает Интерфакс-Украина.

Также в "Дельта-Донбасс" заявили: неизвестные лица более 200 раз за последние несколько месяцев вели наблюдение и скрытую съемку за охраняемыми объектами – офисом компании SCM и частным жильём акционера компании, при этом никак не идентифицируя себя в качестве представителей СМИ.

При этом в охранной фирме заявили, что в случае необходимости окажут содействие правоохранительным органам в расследовании инцидента.

"Мы с уважением относимся к журналистам, которые профессионально и открыто выполняют свои обязанности, предоставляем им поддержку. Относительно "шпионских мероприятий", которые, как теперь известно, были организованы отдельными представителями СМИ - компания "Дельта Донбасс" готова предоставить всю необходимую информацию и материалы в правоохранительные органы, чтобы полиция сделала выводы, кто именно нарушает действующее законодательство", - говорится в сообщении.

Ранее программа "Схемы" опубликовала расследование, в котором говорится о том, что представители охраны Рината Ахметова систематически следят за журналистом Михаилом Ткачом и съемочной группой программы. Было установлено, что все автомобили, которые следят за съемочной группой, принадлежат охранной фирме ООО "Дельта-Донбасс", конечным бенефициарным владельцем которой является олигарх Ринат Ахметов.

Источник: https://censor.net.ua/n3113581
 
 
 Топ комментарии
 
Так и ахмет к сепаратизму никакого отношения не имеет )) Сами спросите у него )
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Под крышей партнера.Партнеры они с ляксеичем ))
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Украине не выиграть этой войны. Если не будут названы ее причины. А причины просты - феодалы донбасса не хотели под европейский суд. И накрутили своих холопов.Так вот...Пока мы не уличим это прелюдно,война будет идти с мифическими террористами и сепаратистами. В то время как как главные злочинцы по Киеву гуляют.
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Ой ржу не могу......
А они бы прямо таки и признались!
Как и СБУ про прослушку!
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ахметов буде арештований, як тільки Гриценко стане Президентом! Вся власність ахметова буде конфіскована!
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Дельта Донбас це Батальон "Восток" на теренах України?
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Так и ахмет к сепаратизму никакого отношения не имеет )) Сами спросите у него )
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Рації закупав водій говноконвою Ахметки за власні грощі))Доречи,де він зараз.
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Под крышей партнера.Партнеры они с ляксеичем ))
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П"ять років Ахмет доє Україну,та спонсорує своє "дитятко" ДурНР,але агнти кремля ми))
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Не следили ? Так и Ахметов чистый, как слеза младенца, а беспредельничал в 90-е какой-то однофамилец по кличке "Ахмет-хан".
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Украине не выиграть этой войны. Если не будут названы ее причины. А причины просты - феодалы донбасса не хотели под европейский суд. И накрутили своих холопов.Так вот...Пока мы не уличим это прелюдно,война будет идти с мифическими террористами и сепаратистами. В то время как как главные злочинцы по Киеву гуляют.
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А гуляють вони по Київу,тому що вони з Петрусем партнери,і він їх кришує.
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Без матиёпса и тепловизера здесь точно не разобраться
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Вообще-то с Радио Свобода опасно связываться, это не какой-то там NewsOne или Интер.
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Не в полной мере. Например, NewsOne и 112 потяжелее будут. Потому что я на них положил Охранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы" - Цензор.НЕТ 815
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Серьезные ребята, а такую "пургу гонят". Самый простой выход для реабилитации себя любимых - показать на тех, кто следит (адреса, явки и прочая). Охранная фирма, при желании, это все может. Притом часть работы можно это сделать абсолютно легально, используя базу данных в открытом доступе.
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Любимое занятие шоколадной своры - этонемы, настамнет, вмешательство в частную жизнь. А то, что при этой "частной жизни" миллионы раздевают до трусов - это уже проблема самих миллионов.
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Цензор.НЕТНовостиОбществоОхранная фирма "Дельта-Донбасс" опровергает обвинения в слежке за журналистами программы "Схемы"
 
 
 
 
 
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