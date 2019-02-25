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 Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ

В ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины" (НОТУ) заявляют, что передача прав на песню участников международного песенного конкурса "Евровидения" является требованием правил международного песенного конкурса.

"Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав", - сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк, передает Цензор.НЕТ.

Кроме того, она отметила, что на вокруг темы Евровидения "очень много манипуляций", в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Я готова отказаться от выступлений в России", - MARUV заявила, что ее пытаются заставить не ехать на Евровидение

Также И.Гребенюк добавила, что сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун).

Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Из средств массовой информации стало известно, что у Maruv уже запланировано несколько концертов в РФ. Член правления НСТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного". По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.

Источник: https://censor.net.ua/n3113576
 
 
 Топ комментарии
 
Отмените Евровидение вообще в этом году для Украины чем такое позорище проросийское пускать!! Она нассыт на сцену во время выступления и скажет что в Украине все и везде так делают!! ОТМЕНИТЕ ИДИОТЫ!!!!
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На пісню - ні, а на те, щоб ноги роздвинути то так.
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Где они вообще настолько тупое, дикое и прокацапское блядыще нашли? Спецотбор какой то на окружной Киева проводили? А еще тупее там не было? Отборщики хреновы...
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А у нее есть авторские права на песню?
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На пісню - ні, а на те, щоб ноги роздвинути то так.
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И шо, найдутся желающие в этот гараж заехать? Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ - Цензор.НЕТ 4981
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Ну, хтось може там тарантайку на еврономерах поставити, а може й дві. Передання прав на пісні учасників Євробачення є вимогою правил конкурсу, - НСТУ - Цензор.НЕТ 1370
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Она или на дуньку косит или реально не понимает, что западные вещатели
без отбеливания лицензионных прав ее на сцену не выпустят? Там передачи
не выходят на экран пока каждый участник правовую бумажку не подпишет. А
тут композиция будет показана несколько раз на всех национальных
каналах и , если пройдет в финал, выпуск аудиовизуальной продукции под
брендом евровидения. Ты, когда эту песню для конкурса выбирала, в обладателем прав хоть советовалась?
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У нее высшее образование по авторским правам.
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... получено на окружной Харькова, недалеко от стоянки тягачей "Белое Озеро".
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Можно прямо у нее что-то спросить или написать пожелание.
https://www.facebook.com/MaruvOfficial/
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Разговаривать с дешевыми шлюхами о чем то, кроме цены и поз? Вы серьезно?
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Судячи із її виступу та пісні.

Немає жодного бажання розмовляти з нею
Як і з організаторами національного відбору на цей конкурс із НТКУ.

Якщо непристойна поведінка - це запорука успіху в цьому конкурсі, то - допобачення - Євробачення!
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Вы не вчитались, передача прав на пенсии... Украинские сейчас самые востребованные в Европе, особенно минимальная! Передання прав на пісні учасників Євробачення є вимогою правил конкурсу, - НСТУ - Цензор.НЕТ 1525
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измазали себя, артистов и страну дерьмом. Вся эта история - отвращение и позорище для УКРАИНЫ
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Как же можно забирать права на песню если они принадлежат российской компании?
Правильно?
Ну это же такие кабальные условия для Морув.
Она вам что раб что ли?
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Тоді бери свою "страну" і так копитами, копитами в рідний кацапстан.
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а сказать русскоговорящим ребятам, которые в окопах Донбасса, слабо? Гнида в вышиванке
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Что им сказать?
Что воевать за мир это трахаться за девственность?
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ты не поверишь, но обороняющаяся от нападения страна воюет таки за мир
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Гнида в кокошнике, каким ребятам? Типа Моторолы?
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Где они вообще настолько тупое, дикое и прокацапское ******* нашли? Спецотбор какой то на окружной Киева проводили? А еще тупее там не было? Отборщики хреновы...
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Кум и отрицалово - два сапога пара! Прям как Пецякрыса и его избиратели. Ежу понятно! Или тем же дегенератам, которым Пецякрыса президент - тем и Марув певица?
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Оно не прокацапское, оно просто никакое, тупое в хлам. А вот к Аслании и компании
вопрос правильный. Вы чем отбор таких кандидатов проводили - головой,
заднийей или еще чем? А потом будет еще на дурочка косить заявлять про
политические преследования.
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Да, это не Рио де Жанейро! Ну вот реально, о чем они думали??? О том, как хорошо она делает миньет?
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Отмените Евровидение вообще в этом году для Украины чем такое позорище проросийское пускать!! Она нассыт на сцену во время выступления и скажет что в Украине все и везде так делают!! ОТМЕНИТЕ ИДИОТЫ!!!!
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и выборы тоже давайте отменим
пока зеленский в нато не нассал
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Зеленський, сміливиць тільки українцям мізки вдувати

В бік Кадирова тільки обмовився, а коли дійшло, що і про кого він ляпнув то далі своїх штанів струя не дістала.
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После такого многоэтапного зашквара с русскомирными консервами лучше пропустить этот конкурс для домохозяек в 2019 и сделать чёткие "антиватные" критерии отбора на следующие годы.
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а кто от кацапов едет?
никто не в курсе?
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Россию будет у представлять опять Сергей Лазарев.
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првильно писать *********
потому что эти передасты на нас напали
согласен?
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Мое скромное предложение - Кацапстан. Ну там Туркменистан, Татарстан... А у винторогих потребителей боярышника - Кацапстан.
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********* краще
передастов у них больше чем кацапов
аш 81%
поэтому так будет правильнее имхо
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Ну, если с этой точки зрения смотреть, то Вы абсолютно правы!
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Тебя же вроде бы интересовало, кто будет представлять Россию. А какие мысли у тебя насчёт Лазарева?
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кацапы
никакие
мне больше Марув нравится
а тебе?
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Лазарев плохо поёт? Не думаю. Впрочем, о вкусах не спорят. Марув тоже хороша. Независимо от того, где она выступает, исполнительские качества у неё не меняются.
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ни разу не слышал про такого певца
ведущий такой помню до войны вроде был
утренники кремлевские проводил
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Лазарев стал третьим на «Евровидении-2016». Новые правила голосования на песенном конкурсе «Евровидение» в 2016 году сыграли злую шутку с Россией. Зрители отдали предпочтение Сергею Лазареву, но национальное жюри подкорректировало результаты. Победителем стала украинская певица Джамала. По совокупности двух голосований - национального жюри и зрительского - российский певец набрал 491 балл (130 и 361). Джамала победила, набрав 534 балла. Стоит отметить, что голосования украинских жюри и зрителей оказалось противоположным в отношении России: жюри не дало ни одного очка Лазареву, украинцы же - высший балл.
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Я всё это выложил в подтверждение того, что Лазарев хорошо поёт. Причём тут сочувствие?
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Офигеть ехать за свой счет и рисковать при этом получить шраф. Плюс марионеткой быть. А я думал, рабство официально запрещено﻿. Интересно, Маruv себя уважает? Договор подпишет?﻿ Давайте лучше "логопеда" отправим. Будет реп читать!﻿
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да её особо никто и не упрашивает ехать туда от Украины.

может съездить от себя лично.

без всяких ограничений
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В Тель Авиве шлендры работают на законных основаниях, налоги платят. Она же медосмотр не пройдет и лицензию на свой основной вид деятельности не получит!
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"Воевать за мир - это все равно, что трахаться за девственность", - MARUV

Надо еще что то добавить?
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КацаПсины лезут через Украину во все щели,Мавзолейные Хмыри конкурс Евровидения такая же туфта что и 95 гоффноквартал Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ - Цензор.НЕТ 2505 Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ - Цензор.НЕТ 2505
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Я лично предлагаю вообще Nokturnal Mortum с их суперхитом Україна отправить уже, чем такое. Послушать можно здесь. https://www.youtube.com/watch?v=p4ZzqWhvOVA. Лучше наша версия Cannibal Corpse чем эта тупая шлюха!
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НОВОСТИШОУ-БИЗЕВРОВИДЕНИЕ2019MARUVСОЦСЕТИ
«В костюме стриптизерши», «можно в этом году обойтись без Евровидения»: Соцсети не умолкают о победе MARUV
фото автораЕкатерина Красовская 14:32 25-02-2019 base article image
Певица из Павлограда заняла первое место на Нацотборе, но ее участие в Евровидение все еще остается под вопросом из-за гастролей в России, и пока решается судьба конкурсантки, в соцсетях выясняют, достойна ли MARUV представлять Украину.

Об этом сообщает ГолосUA.

«Для любого и исполнителя (перед которым такой выбор стоит) выбор стоит как "там - деньги (и зрада), тут - безденежье (и патриотизм)". У кого есть здесь дополнительные (и скорее всего основные) источники харчевания - выбирают второй вариант, у кого нет - первый. Кто там не нужен в принципе (и здесь тоже) - тоже выбирают второй вариант. Какие можно найти решения этой проблемы не представляю, гос.финансирование популярных коллективов? =

«Смиритесь--вернее не смиряйтесь, а просто поймите. Вы = в меньшинстве.
Большинство выбирает марув. До этого оно выбрало януковича - подтасовали ему процентов 5, остальные сами голосовали. Большинство не замечает войны. Кидает мусор на остановках. Даёт взятки. И мало чем отличается от большинства там, с той стороны всего того, что оно не замечает. Большинство интересует достаток. Оно способно на кратковременные вспышки, но ему слишком сложно принять какое-то решение. У нас не было 500 лет реформации с уважением к внутреннему закону. Не было индивидуализма. У нас не было уважения к другим, которое основано на здравом ощущении опасности. У нас не было оружия в каждом доме. Все, что было - это желание, чтобы у другого не было больше, чем у тебя. Даже если он заслужил. Поэтому все так, как обычно»,- Stanislav Yasinskiy.
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Кроме "ABBA" и "Nightish" и некого вспомнить на єтом зачуханном конкурсе Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ - Цензор.НЕТ 7953
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Короче Тарья Турунен,задрал єтот английций язік..W пропустил
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Дай Бог, чтобы у нового президента хватило воли быстро разогнать эту шоблу псевдоатриотов Швондеров, которые очень удобно устроились во властных креслах.
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Порох и тут виноват,,,, Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ - Цензор.НЕТ 6153Анексеич Астанавитесь,на Гитлера и Плешивого Окурка кремля вы явно не тянете...быдло разбушевалось...
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Я одно не пойму...она что, сама себя выбрала ? За что вся упоротая часть плебса окрысилась на неё ? Надо было голосовать за патриотичных и талантливых девственниц, взяв перед этим тест ДНК на предмет соответствия нации, а не на Цензоре соревноваться в красноречии.
Где делись те нормальные Украинцы, которые были на Майдане и немного после него....почитайте внимательно коменты на ветке....а потом дайте себе ответ на вопрос:- "Чем отличаемся от кацапов"?....стадо Шариковых
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Нет, просто кому Пецякрыса президент - тем и Марув певица. Вот Ызбиратели пецякрысы и выбрали. Бесит однако!
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Ты вменяемый ?

Вопрос был в чём она виновата ?
Я вообще думаю что большинство населения...не народа, а именно населения заслуживает женоподобного Винника или "жгучего" брюнета Зиброва....
Возмущается шобло, лет пятнадцать ходившее на концерты Поплавского....просто СЮР какойто
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Вот вот, ты только забыл упомянуть ещё и Руслану.
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Как по мне Руся в этом перечне лишняя, она для Украины сделала точно больше чем мы с тобой.
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Да в том то и дело, что принципиальных отличий нет, и не было никогда.
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Тут стадо ботов беснуется. Остальные банятся и спамятся. Такая политика цензора.
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А почему ей запретили давать интервью журналистам под страхом штрафа?
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Шоб не дай бог не вынесла в свет всё дерьмо в котором варится этот отбор и сам конкурс.
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А вдруг она не сможет правильно ответить на вопрос типа "Чей Крым", как требуется в соответствии с указаниями партии и правительства?
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Тем временем дуэт "Каzka" стал трио,прибавился молодой талант
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Пойду в Ютьюб,сам себя послушаю за 1988 год.песня не ахти,но приятно глазу себя лицезреть... Передання прав на пісні учасників Євробачення є вимогою правил конкурсу, - НСТУ - Цензор.НЕТ 2084
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Якщо авторські права цій шМарув не належать,то як вона їх може передати?
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Лариса Ніцой
6 год ·

Українців знову намагаються нагодувати лайном. Національне телебачення вирішило над нами поглумитися.
Спочатку Національне завело на конкурс до Євробачення купу конкурсантів-колаборантів, які співпрацюють з рашою, примусило українського глядача обирати претендента серед колаборантів, а потім сказало: «А нащо ви голосували за колаборанта?»
Це насмішкувате питання вибрикнула якась там керівниця на Національному Вікторія Сидоренко. Хочу запитати у цієї космополітки і пофігістки: «А на біса ви привели колаборантів на конкурс? ЧИМ ВИ ДУМАЛИ? За які такі заслуги ви їх провели на Національний відбір?

На біса Національне телебачення посадило таке журі, які потурають колаборантам, яке в рот води набрало і мовчало протягом обох півфіналів - бекнуло аж у фіналі, лише тоді, коли піднялася хвиля народного обурення. Отут вони всіх конкурсантів запитали: «Чий Крим?» Ви що, смієтеся над нами?!

На біса нам ваші тупі ігри з договором. Скасуйте її поїздку і крапка. ВИ ОБЛАЖАЛИСЯ. ВИ І СКАСОВУЙТЕ.
Якщо ж ви цього не зробите - вимагаю скасувати нашу участь в Євробаченні. А також вимагаю від віце-спікера з гуманітарних питання В'ячеслава Кириленка ініціювати звільнення к чортам усіх причетних до цього глуму над Україною.
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Лариса Ницой, проще тебе совершить суицид, чем всем нам выполнять твои забаганки ..!
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Зачем вываливать бредни больной женщины?
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От культурі і кінець, влізла смердюча політика..
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Я понимаю, что о вкусах не спорят. Но только я не услышала в ее выступлении вокала? Кроме "bang" под типа клубную музыку, там же песни нет. Невнятное мявканье, уж простите поклонники МарувПередання прав на пісні учасників Євробачення є вимогою правил конкурсу, - НСТУ - Цензор.НЕТ 1699
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Сразу возникли ассоциации с потёртыми фотографиями из далёкого мальчишеского детства с распутными женщинами в чулках на поясах с резинками... А вместо прав на песню можно предъявить только эти самые резинки, права-то вроде бы принадлежат рассейской рекординговой компании!
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Цензор.НЕТНовостиОбществоПередача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ
 
 
 
 
 
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