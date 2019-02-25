 Передача прав на песни участников Евровидения является требованием правил конкурса, - НОТУ

"Что касается передачи прав на песню, это требование правил конкурса. Европейскому вещательному союзу, который является организатором конкурса, должен быть передан ряд лицензионных прав", - сообщила в комментарии "Интерфакс-Украина" член правления НОТУ, ответственная за юридическое и международное направление деятельности Инна Гребенюк, передает Цензор.НЕТ.
Кроме того, она отметила, что на вокруг темы Евровидения "очень много манипуляций", в связи с чем необходимо внимательно изучить данный вопрос.
Также И.Гребенюк добавила, что сейчас идут переговоры с победительницей национального отбора на Евровидение-2019 Maruv (Анна Корсун).
Как сообщалось, 23 февраля в украинском национальном отборе на Евровидение-2019 победила певица Maruv, которая должна представлять Украину на песенном конкурсе в столице Израиля Тель-Авиве в мае 2019 года. По итогам финала она получила 11 баллов из 12 возможных. Из средств массовой информации стало известно, что у Maruv уже запланировано несколько концертов в РФ. Член правления НСТУ Александра Кольцова сообщила, что согласование представителя Украины на Евровидение-2019 НОТУ проведет в течение 48 часов, а самой певице предоставлен договор для ознакомления.25 февраля Maruv заявила, что готова отказаться от гастролей в России, но ее смущают другие положения договора, который ей предложила НОТУ. В частности, среди таких пунктов: запрет любой импровизации на сцене без утверждения НОТУ, незамедлительная передача авторских прав на песню, принадлежащих мировому лейблу Warner Music, четкое выполнение любых требований и указаний НОТУ, запрет на общение с журналистами без согласования с НОТУ, "и еще много чего абсурдного". По ее словам, в случае нарушения одного из пунктов предусмотрен штраф в размере 2 млн грн и компенсация убытков ещё на неопределенную сумму.
без отбеливания лицензионных прав ее на сцену не выпустят? Там передачи
не выходят на экран пока каждый участник правовую бумажку не подпишет. А
тут композиция будет показана несколько раз на всех национальных
каналах и , если пройдет в финал, выпуск аудиовизуальной продукции под
брендом евровидения. Ты, когда эту песню для конкурса выбирала, в обладателем прав хоть советовалась?
https://www.facebook.com/MaruvOfficial/
Немає жодного бажання розмовляти з нею
Як і з організаторами національного відбору на цей конкурс із НТКУ.
Якщо непристойна поведінка - це запорука успіху в цьому конкурсі, то - допобачення - Євробачення!
Правильно?
Ну это же такие кабальные условия для Морув.
Она вам что раб что ли?
Что воевать за мир это трахаться за девственность?
вопрос правильный. Вы чем отбор таких кандидатов проводили - головой,
заднийей или еще чем? А потом будет еще на дурочка косить заявлять про
политические преследования.
пока зеленский в нато не нассал
В бік Кадирова тільки обмовився, а коли дійшло, що і про кого він ляпнув то далі своїх штанів струя не дістала.
никто не в курсе?
потому что эти передасты на нас напали
согласен?
передастов у них больше чем кацапов
аш 81%
поэтому так будет правильнее имхо
никакие
мне больше Марув нравится
а тебе?
ведущий такой помню до войны вроде был
утренники кремлевские проводил
может съездить от себя лично.
без всяких ограничений
Надо еще что то добавить?
НОВОСТИШОУ-БИЗЕВРОВИДЕНИЕ2019MARUVСОЦСЕТИ
«В костюме стриптизерши», «можно в этом году обойтись без Евровидения»: Соцсети не умолкают о победе MARUV
фото автораЕкатерина Красовская 14:32 25-02-2019 base article image
Певица из Павлограда заняла первое место на Нацотборе, но ее участие в Евровидение все еще остается под вопросом из-за гастролей в России, и пока решается судьба конкурсантки, в соцсетях выясняют, достойна ли MARUV представлять Украину.
Об этом сообщает ГолосUA.
«Для любого и исполнителя (перед которым такой выбор стоит) выбор стоит как "там - деньги (и зрада), тут - безденежье (и патриотизм)". У кого есть здесь дополнительные (и скорее всего основные) источники харчевания - выбирают второй вариант, у кого нет - первый. Кто там не нужен в принципе (и здесь тоже) - тоже выбирают второй вариант. Какие можно найти решения этой проблемы не представляю, гос.финансирование популярных коллективов? =
«Смиритесь--вернее не смиряйтесь, а просто поймите. Вы = в меньшинстве.
Большинство выбирает марув. До этого оно выбрало януковича - подтасовали ему процентов 5, остальные сами голосовали. Большинство не замечает войны. Кидает мусор на остановках. Даёт взятки. И мало чем отличается от большинства там, с той стороны всего того, что оно не замечает. Большинство интересует достаток. Оно способно на кратковременные вспышки, но ему слишком сложно принять какое-то решение. У нас не было 500 лет реформации с уважением к внутреннему закону. Не было индивидуализма. У нас не было уважения к другим, которое основано на здравом ощущении опасности. У нас не было оружия в каждом доме. Все, что было - это желание, чтобы у другого не было больше, чем у тебя. Даже если он заслужил. Поэтому все так, как обычно»,- Stanislav Yasinskiy.
Где делись те нормальные Украинцы, которые были на Майдане и немного после него....почитайте внимательно коменты на ветке....а потом дайте себе ответ на вопрос:- "Чем отличаемся от кацапов"?....стадо Шариковых
Вопрос был в чём она виновата ?
Я вообще думаю что большинство населения...не народа, а именно населения заслуживает женоподобного Винника или "жгучего" брюнета Зиброва....
Возмущается шобло, лет пятнадцать ходившее на концерты Поплавского....просто СЮР какойто
6 год ·
Українців знову намагаються нагодувати лайном. Національне телебачення вирішило над нами поглумитися.
Спочатку Національне завело на конкурс до Євробачення купу конкурсантів-колаборантів, які співпрацюють з рашою, примусило українського глядача обирати претендента серед колаборантів, а потім сказало: «А нащо ви голосували за колаборанта?»
Це насмішкувате питання вибрикнула якась там керівниця на Національному Вікторія Сидоренко. Хочу запитати у цієї космополітки і пофігістки: «А на біса ви привели колаборантів на конкурс? ЧИМ ВИ ДУМАЛИ? За які такі заслуги ви їх провели на Національний відбір?
На біса Національне телебачення посадило таке журі, які потурають колаборантам, яке в рот води набрало і мовчало протягом обох півфіналів - бекнуло аж у фіналі, лише тоді, коли піднялася хвиля народного обурення. Отут вони всіх конкурсантів запитали: «Чий Крим?» Ви що, смієтеся над нами?!
На біса нам ваші тупі ігри з договором. Скасуйте її поїздку і крапка. ВИ ОБЛАЖАЛИСЯ. ВИ І СКАСОВУЙТЕ.
Якщо ж ви цього не зробите - вимагаю скасувати нашу участь в Євробаченні. А також вимагаю від віце-спікера з гуманітарних питання В'ячеслава Кириленка ініціювати звільнення к чортам усіх причетних до цього глуму над Україною.