 Смела снова может остаться без отопления из-за долгов перед "Нафтогазом"

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

"Из-за срыва графика ежемесячных платежей по договору реструктуризации задолженности НАК "Нафтогаз Украины" не имеет правовых оснований для подтверждения номинаций КП "Смилакомунтеплоэнерго" на март 2019 года. Нафтогаз предоставил предприятию все возможные скидки и отсрочки расчетов, предусмотренные законодательством. Однако производитель тепла уже два месяца не выполняет график погашения реструктуризированной задолженности.

"Нафтогаз" отвечает за продажу газа, который опосредствованно принадлежит всем гражданам Украины в равной степени, руководствуется интересами всех граждан как совладельцев компании и обеспечивает выполнение своих обязательств по наполнению государственного бюджета. Ответственность за стабильное прохождение отопительного сезона в городе Смела лежит на коммунальном предприятии и органах местного самоуправления, которые выступили гарантами выполнения заключенных договоров реструктуризации", - сказано в сообщении.

Отмечается, что задолженность теплопоставляющих предприятий г. Смела Черкасской области уже не первый год мешает нормальному прохождению отопительного сезона: "Долги перед "Нафтогазом" в размере 85,5 млн грн были накоплены в период с 2010 года, когда по решению местной власти городские котельные эксплуатировались ООО "Смела Энергоинвест" в рамках совместной деятельности".

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"В прошлом году при участии центральных органов власти, органов местной власти и "Нафтогаза" был проведен комплекс мероприятий для решения вопросов задолженности теплопоставщиков Смелы. С коммунальным теплопоставляющим предприятием города урегулированы долги предыдущего теплопоставщика и осуществлена дополнительная реструктуризация задолженности, которая подлежит урегулированию, на общую сумму 62 млн грн.

В декабре 2018 года Нафтогаз заключил соглашение и подтвердил номинации на газ на льготных условиях для коммунального предприятия "Смилакомунтеплоэнерго", которое обеспечивает теплом и горячей водой жителей города. Однако с начала 2019 года Смилакоммунтеплоэнерго прекратило уплату ежемесячных платежей по договорам реструктуризации (обязательства выполнены только по декабрю 2018 года). По состоянию на 20 февраля 2019 года задолженность по выполнению договоров реструктуризации составляет 1,03 млн грн", - сказано в сообщении.

В компании отметили, что постановление КМУ от 19.10.18 №867 определяет, что производитель тепловой энергии имеет право с 01.11.18 по 01.05.20 покупать природный газ для всех категорий потребления у "Нафтогаза" при определенных условиях. Для "Смилакомунтеплоэнерго" такими условиями являются заключение с Компанией договора о реструктуризации задолженности за потребленный природный газ согласно типовому договору и выполнение указанного договора.

""Нафтогаз" призывает представителей органов власти города немедленно принять необходимые меры для возобновления коммунальным предприятием платежей по договору реструктуризации задолженности. Недопустимо в который раз превращать десятки тысяч смелян в заложников бесхозяйственности местной власти", - добавили в пресс-службе компании.

Напомним, в Смеле с 12 ноября было введено чрезвычайное положение из-за отсутствия отопления. Решение об этом принял горсовет. В соответствии с этим сообщалось, что учебные заведения закроют на неопределенное время.

На оперативном совещании в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Порошенко заявил, что дает городской власти Смелы и другим государственным структурам несколько часов на восстановление теплоснабжения в городе.

Утром в пятницу, 16 ноября вице-премьер-министр Украины Геннадий Зубко сообщил, что в рабочем режиме по подаче теплоносителя работает 9 котельных.

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Позднее в этот же день мэр Смелы Алексей Цыбко заявил, что "Нафтогаз" отказался подписать соглашение о поставках газа, и сейчас город фактически ворует газ. Причиной отказа "Нафтогаза" от подписания договора Цыбко назвал то, что местная власть не захотела брать на себя долги частной компании.