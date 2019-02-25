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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины
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Все про:законопроект (2011) Бурбак (333)

 Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак

"Народный фронт" выступает за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства и будет поддерживать соответствующий правительственный законопроект.

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба "Народного фронта".

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"В повестке дня - законопроекты об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства." Народный фронт "поддерживает правительственный документ, над которым работал министр Арсен Аваков. Я убежден, что все наши коллеги, председатели фракций, которые сегодня заявляли о фальсификациях на выборах, должны дать максимум голосов за этот законопроект", - сказал руководитель фракции.

"Подкуп избирателей и фальсификации - недопустимы. Лидеры" Народного фронта "весной 2014-го подали пример, как обеспечить безопасность и законность выборов в воюющей стране. И сейчас Президент, СБУ, прокуратура, Нацполиция обязаны защитить демократические права украинцев. Честные выборы - интерес каждого гражданина ", - подчеркнул Максим Бурбак.

Он также обратился ко всем политическим силам и коллегам по коалиции с призывом прекратить нападки на Национальную полицию и министра МВД.

"Мы не дадим втягивать правоохранительные органы в политические разборки. Я убежден, правоохранители должны сделать и сделают все, чтобы обеспечить свободные, прозрачные и честные выборы", - подчеркнул Максим Бурбак.

"Подчеркиваем - Украине нужен легитимно избранный президент, которому будут доверять внутри страны, и которого, безусловно, будут признавать в мире", - резюмировал руководитель фракции.

Источник: https://censor.net.ua/n3113568
 
 
 Топ комментарии
 
я бы поверил, може бурбаку...
но тока лицо у него сильно упитанное...
свинная тушёнка - на банке реклама отдыхаеть
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Надо на Югика до 31 марта надеть смирительную рубашку. Мы не дадим втягивать правоохранительные органы в политические разборки, - Бурбак - Цензор.НЕТ 4526
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ты за петралексеича???
роттервдам +++????
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Тем самым он признал, что разборки присутствуют? Мы не дадим втягивать правоохранительные органы в политические разборки, - Бурбак - Цензор.НЕТ 8697
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Надо на Югика до 31 марта надеть смирительную рубашку.
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Весь народный фронт Яценюка и есть корупционеры
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Уже не на остановке? Таки подкинула юлька? Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак - Цензор.НЕТ 7060
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и нахрена твой насяльника Яйценюк покупал списанные англицкие бтрЫ?
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бурбак ты хто?
готовся нахйу...
идти.... работать будешь...
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А когда правохранители арестовывали оппозиционеров и оппонентов (например, Михо), разве это не были политические разборки?
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А о чем раньше думал ? Если сам вор и вся рада - это кланы олигархов.Без разборок не обойтись. Если всех вас не ликвидировать.
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я бы поверил, може бурбаку...
но тока лицо у него сильно упитанное...
свинная тушёнка - на банке реклама отдыхаеть
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Да из БПП можно целую выставку открывать под названием: Свиные рыла у украинского корыта.
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Сейчас самое время гаденыша Рюкзакова раскрутить по полной,мародер самый настоящий
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Перефразировав слова одной весёлой песенки получится, Пэтя едет в Ростов.... Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак - Цензор.НЕТ 3114
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Как щиколадные недоумки то по потолку забегали! Оправдываться начали. Чуют, что хана их Пецекрысе и им сним тоже. Нет, щикаладные, мы вам не верим!
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Ох и рыло у этого порошенковского холуя. Кажись поболее пепыного будет))
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-" За прямий підкуп виборців Порошенко має йти не у Президенти, а у буцегарню!"
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Это четко означает, что выдуманной коалиции подкрался пипец. На месте соевой братвы ябы потратил часть общака на ремонт тюрем. Вам же лучше будет Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак - Цензор.НЕТ 9157
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А то вы не знаете как эти "каалиции" создаются!😉 Смотреть было противно, как они между собой должности делили. Самое обидное, что никто не ответил и не ответит за свои "деяния".
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Ну, кому Пецякрыса президент - тем и Марув певица!
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Страшна помста партнерам по коаліції за невинно прогнаного Сєню Кроліка. НФ судячи з рейтингів втрачати нічого, то чому б і не насолити Баризі. Після виборів життя не закінчується. А в Юлі серце не камінь.
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акий же важливий історичний момент.
Такі ж "царьови" і "гані герман", які тягнуть нас назад в тайожний союз.
Таке ж небажання там опинитися.
Такі ж затримання людей тільки для того, щоб не заважали "правильній кандидаткині" на підставі "нам поступила інформація".
Такі ж гасла "ложись, Бандера!"
Такі ж тітушки на вулицях, але на цей раз у робах "Я люблю Юлю", на яких ніяк не реагує поліція, яка паралельно "ложить Бандеру".
Такі ж автобуси з худобою, яку возить кандидаткиня, кричачи про "пєчєнькі Нуланд Порошенка".
Такі ж брудні гроші на підкуп худоби, вимірювані в мільярдах гривень.
Такі ж громадяни свинособакистану, які за цими грошима стоять.
Такі ж брудні спроби очорнити все проукраїнське на користь кандидаткині.
Думаю… Чогось не вистачає…
Аж тут..
"Законопроект №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства" було розроблено для легалізації стеження за кандидатами. До такого висновку дійшов адвокат Сергій Лапутько" .
Ну все. Тепер повний комплект.
Тепер з'явиться можливість не тільки збирати інфу про кандидатів, а й легалізовувати таким чином всяке передвиборне фуфло на користь кандидаткині (а хто ж буде розбиратися, "сначала повинуйся, а потом обжалуй"), намагаючись таким чином змінити її негативний тренд.
Але все це значення не має. Бо Майдан і Україна перемогли тоді і переможе зараз!
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Бурбак політклоун і заяви від нього відповідні. бардак у виборчому законодавстві йому так само вигідний як і, майже всім, учасникам виборчих перегонів. Чесні правила у виборчому процесі, про які він сам вищав перед виборами свого часу, на другий день після того як сам попав у парламент стали непотрібні, як і непотрібною стала робота над новим виборчим законодавством. А раз так, то їжте що заварили, хоч перестріляйтесь там людям на потіху. Одна надія лише на те, що народ з кожними виборами стає розумнішим, а не навпаки.
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Киздобол... За пять лет НИЧЕГО не сделано из предвыборных обещаний. Ни открытых списков, ни закона об импичменте. Даже мажоритарка будет на парламентских выборах. Барыжная власть отдаст мажоритарку только через новый Майдан. Когда они уже нажрутся народной крови?
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А чого бурбачидло возбудилося? Бігом би займало місце на політичному смітнику, поки до буцегарні не відправили.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныМы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак
 
 
 
 
 
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