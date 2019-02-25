 Мы за ужесточение ответственности за нарушение избирательного законодательства, - Бурбак

Об этом, как передает Цензор.НЕТ, во время Согласительного совета заявил руководитель фракции Максим Бурбак, сообщает пресс-служба "Народного фронта".
"В повестке дня - законопроекты об усилении ответственности за нарушение избирательного законодательства." Народный фронт "поддерживает правительственный документ, над которым работал министр Арсен Аваков. Я убежден, что все наши коллеги, председатели фракций, которые сегодня заявляли о фальсификациях на выборах, должны дать максимум голосов за этот законопроект", - сказал руководитель фракции.
"Подкуп избирателей и фальсификации - недопустимы. Лидеры" Народного фронта "весной 2014-го подали пример, как обеспечить безопасность и законность выборов в воюющей стране. И сейчас Президент, СБУ, прокуратура, Нацполиция обязаны защитить демократические права украинцев. Честные выборы - интерес каждого гражданина ", - подчеркнул Максим Бурбак.
Он также обратился ко всем политическим силам и коллегам по коалиции с призывом прекратить нападки на Национальную полицию и министра МВД.
"Мы не дадим втягивать правоохранительные органы в политические разборки. Я убежден, правоохранители должны сделать и сделают все, чтобы обеспечить свободные, прозрачные и честные выборы", - подчеркнул Максим Бурбак.
"Подчеркиваем - Украине нужен легитимно избранный президент, которому будут доверять внутри страны, и которого, безусловно, будут признавать в мире", - резюмировал руководитель фракции.
готовся нахйу...
идти.... работать будешь...
но тока лицо у него сильно упитанное...
свинная тушёнка - на банке реклама отдыхаеть
роттервдам +++????
Такі ж "царьови" і "гані герман", які тягнуть нас назад в тайожний союз.
Таке ж небажання там опинитися.
Такі ж затримання людей тільки для того, щоб не заважали "правильній кандидаткині" на підставі "нам поступила інформація".
Такі ж гасла "ложись, Бандера!"
Такі ж тітушки на вулицях, але на цей раз у робах "Я люблю Юлю", на яких ніяк не реагує поліція, яка паралельно "ложить Бандеру".
Такі ж автобуси з худобою, яку возить кандидаткиня, кричачи про "пєчєнькі Нуланд Порошенка".
Такі ж брудні гроші на підкуп худоби, вимірювані в мільярдах гривень.
Такі ж громадяни свинособакистану, які за цими грошима стоять.
Такі ж брудні спроби очорнити все проукраїнське на користь кандидаткині.
Думаю… Чогось не вистачає…
Аж тут..
"Законопроект №8270 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення виборчого законодавства" було розроблено для легалізації стеження за кандидатами. До такого висновку дійшов адвокат Сергій Лапутько" .
Ну все. Тепер повний комплект.
Тепер з'явиться можливість не тільки збирати інфу про кандидатів, а й легалізовувати таким чином всяке передвиборне фуфло на користь кандидаткині (а хто ж буде розбиратися, "сначала повинуйся, а потом обжалуй"), намагаючись таким чином змінити її негативний тренд.
Але все це значення не має. Бо Майдан і Україна перемогли тоді і переможе зараз!