 Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан, - Луценко

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.
"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи", - написал Луценко.
Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.
Вывод - ?
Агент жуля просвістєла як фанєра над майданом)
З усіх олігархів чомусь переслідують одного Коломойського, який не дав розповзтися сепарській заразі, а з усіх військових високого рангу чомусь переслідують Замана, який "18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати той злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, в першу чергу дипломатичне."
Цікаво, авжеж?
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедевазадействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины
,,мы все решим мирным путём ,, решил
Десятки тыс, убитых раненых половина их них инвалиды и дальше решают
Сепарам. последнее 5005 предупреждение
Посмотрел первый вызит на фронт главкома - солдаты
в домашних обувках' а он в амуниции за пол миллиона долларов
Это он лишил Украину Ядерного Оружия?
Это он придумал термин "гибридная война", чтоб оправдать своё бездействие?
Дело Замана нужно перед выборами, чтоб избиролохам показать, как "мы" работаем.
Но правильно пишут здесь - не поможет. Украинский народ - не лохи.
И после выборов нужно менять ВСЮ верхушку.
Иначе НИЧЕГО не изменится.
к какую то антиукранскую помойку... а точнее в филиал
фабрик троллей *****...
Тепер чекаєм на готовність і посадку другого - Мужеложенка...