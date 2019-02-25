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Темы дня: Выборы-2019 Подкуп избирателей Задержание Заманы Убийство Гандзюк Агрессия России против Украины Операция Объединенных сил
 Политика Украины, Общество
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 Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан, - Луценко

Сотрудники военной прокуратуры совместно с СБУ задержали бывшего начальника Генштаба Вооруженных сил Украины Владимира Заману.

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи", - написал Луценко.

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Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.

Источник: https://censor.net.ua/n3113567
 
   
 Топ комментарии
 
Столько лет прошло и только сейчас увидели измену, бедные, не знают как отметиться перед выборами.
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пиар...
альфонса матиуса...
чует шо скоро капец...
пять лет ебла-дремла...
а тут - возбудился...
одной поле-ягода...
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вот так вот, плавно и с использованием завербованных манкуртов, Украину медленного готовили к враждебному поглащению...
параллельно ГРУ РФ активно вербовало наших военных, СБУшников, моряков, УДО, ментов, прокуроров, судей и так далее.. поэтому к февралю 2014 Крым был практически обезаруженным..
Но до этого всего, в далеких 90х годах, ФСБ вербануло на чем-то Януковоща, и начало его растить и внедрять в нашу власть..
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Так, Замана точно ворог ****** Потроха - відмовився виконувати наказ Януковича ввести війська в Київ. А відповідав же в ПР за придушення "майданів" не хто небудь, а Порошенко, агент Лоліта. Тоді Замана поламав усю ********** гру, і виставив Порошенка перед шефом (******) відвертим дурнем. Таке чекісти не пробачають.
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За придушення майданів відповідала Тимошенко - агент артистка.
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Тобі нагадати точну дату, коли Тимошенко вийшла з Качанівки?
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из качановки или из трёхкомнатных апартаментов в харьковской железнодорожной больницы ?
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Та де завгодно. Все одно вона перебувала під вартою.
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ну ты же понимаешь, что 100 % остальных осужденных не могут пребывать "де завгодно", как она ?

Вывод - ?
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100 % - ні. Але випадки, коли засуджених лікують у лікарнях, непоодинокі і ти це добре знаєш. При цьому вони знаходяться під вартою. Чи, може, у Качанівці є складне діагностично-лікувальне устаткування і в Качанівці можуть проводити складне лікування?
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Алина, не перечьте 133133...он опасен и невменяем.
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Ггг) У чебурашків схоже істерика.
Агент жуля просвістєла як фанєра над майданом)
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Якби прочитав ваш допис не писав би свій , але подібна ситуація була під час Помаранчевого Майдану . Памятаю в одну з ночей "Пора" бігала по периметру, і закликала не залишати Майдан , так як внутрішнім військам видали по 90 патронів , і вони мають їх використати проти протестувальників ,і якщо буде багато людей то можливо цього не станеться. Але тоді Тимошенко , разом з генералом Петруком , мали розмову з Попковим , де військовий попередив , що підрозділи Західного округу , стануть на сторону майданівців. Ми цього тоді не знали , але після десь 4 годин напруги ,з полегшенням зітхнули , так як людей і справді було мало . Після цього Петрук став депутатом від Батьківщини . 2008 році звільнився в запас .
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Замана відмовився розганяти Майдан в 2013-14 роках , можливо за це арештували.
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Так некем было разганять, поэтому и отказался.
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Цікаві діла твої, Господи...

З усіх олігархів чомусь переслідують одного Коломойського, який не дав розповзтися сепарській заразі, а з усіх військових високого рангу чомусь переслідують Замана, який "18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати той злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, в першу чергу дипломатичне."
Цікаво, авжеж?

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B0_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
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шо і тут політичні репресії?)))))) ля... як же ви задрали
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З 19 лютого 2014 заступник секретаря Ради національної безпеки і оборони, а з 22 лютого 2014 - Уповноважений Верховної Ради України по контролю діяльності Міністерства оборони України. Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано, - Луценко - Цензор.НЕТ 2103
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Помурыжат и отпустят. Это уже было... Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано, - Луценко - Цензор.НЕТ 8775
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Нашли крайнего, насколько я помню именно Заман отказался применять войска для разгона Майдана.
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Це в подобії людини працювало на парашу, а гроші на велику пенсію получало з бюджету України. Скільки за таких "служивих" загинуло патріотів? Вони мають сидіти все своє життя.
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Схоже хочуть порати за те що не стріляв в протестувальників . Схоже Віктор Володимирович Порошенко почав діяти.
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Та, він ще на Гордоні давав "неприємні" інтерв'ю літом 2014-го. Є питання бо, тоді багато чого ще було не відомо, але цікаво в контексті того часу.
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Так ось звідки вуха ростуть - Путлер так і не вибачив проукраїнську позицію Замани , звідси і нападки на нього. Чергова помста хана Орди .
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Никого более удобного на заклание видать не нашлось. Похоже очередной фуфел. Тем более Толя-Тепловизор оповещал.
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Його вже треба розстріляти,а ви тільки затримали. Дармоїди! Екс-начальника Генштабу ЗСУ Заману затримано, - Луценко - Цензор.НЕТ 5756
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А Вікула, Бойко , Добкіних,Медведчука , Новінського , та їнших --слабо в державній зраді звинуватити ? Коли ж до них чергна дійде ?
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Не путай опального з торговими партнерами
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А как же И .О главкома и президента
,,мы все решим мирным путём ,, решил
Десятки тыс, убитых раненых половина их них инвалиды и дальше решают
Сепарам. последнее 5005 предупреждение
Посмотрел первый вызит на фронт главкома - солдаты
в домашних обувках' а он в амуниции за пол миллиона долларов
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Не прошло и пяти лет, как "зоркий глаз" вдруг обнаружил, что четвертая стена отсутствует..))
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Это, наверное, г-п Замана разваливал Армию во времена Гриценка?
Это он лишил Украину Ядерного Оружия?
Это он придумал термин "гибридная война", чтоб оправдать своё бездействие?
Дело Замана нужно перед выборами, чтоб избиролохам показать, как "мы" работаем.
Но правильно пишут здесь - не поможет. Украинский народ - не лохи.
И после выборов нужно менять ВСЮ верхушку.
Иначе НИЧЕГО не изменится.
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По ходу форумы на цензоре превратились превратились
к какую то антиукранскую помойку... а точнее в филиал
фабрик троллей *****...
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Доповідь цього генерала про стан справ в Криму,та план дій відповіді на агресію кацапів може бути причиною цього арешту.
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Замана говорить що на 2013 рік 70 тисяч , були навчені і готові до активних дій бійців , недавно Смешко що в службі безпеки 50 тисяч . Тобто 120 тисяч. Нехай 100 тисяч. Виходить що було кому захищати цілісність України. Плюс сюди добровольці . От і виходить , що все як завжди в нашій історії - гнила "еліта" .
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Та-а-ак, перший риг-дегенерал готовий? Пішов!
Тепер чекаєм на готовність і посадку другого - Мужеложенка...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан, - Луценко
 
 
 
 
 
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