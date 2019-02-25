 Экс-начальник Генштаба ВСУ Замана задержан, - Луценко

Об этом сообщил Генпрокурор Украины Юрий Луценко, передает Цензор.НЕТ.

"Военная прокуратура совместно с СБУ задержала экс-начальника Генштаба Заману. Во врученном подозрении говорится, что в период 2012-2014 годов он лично сократил состав ВСУ больше, чем предполагалось законом, расформировал 70 воинских частей и соединений, в том числе - зенитные ракетные бригады и дивизионы, 19 авиационных частей, а бригаду тактической авиации свел до эскадрильи", - написал Луценко.

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Напомним, бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.