 Подозреваемый в госизмене бывший глава Генштаба ВСУ Замана не присягал на верность украинскому народу, - Матиос

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Напомним, сегодня бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.