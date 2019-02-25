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 Политика Украины, Общество
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Все про:Генштаб ВС (945) присяга (141) Матиос Анатолий (564) Военная прокуратура (714) Замана Владимир (1)

 Подозреваемый в госизмене бывший глава Генштаба ВСУ Замана не присягал на верность украинскому народу, - Матиос

Бывший глава Генштаба ВСУ генерал-полковник Владимир Замана, которому сегодня объявили подозрение в гоизмене, не присягал на верность украинскому народу.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которое говорят о том, что Замана не присягал на верность Украины.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Напомним, сегодня бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.

Источник: https://censor.net.ua/n3113564
 
 
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І яка ж тоді може бути госізмена якщо він не присягав ?
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Госізмєна кацапстану хіба. За те, що був НачГенштабу ЗСУ. Хоча, можливо він кацапів і не зраджував, можливо кацапи йому ще орден повинні дати за розвал української армії.
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Ну если не было присяги на верность,значит и не было измены.Вроде логично.
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Сейчас выяснится что Янукович во время своей иунагурации играл в тенис в Московии
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Вот это поворот, бравоо!!! А тут еще кто то негодует, что на Евровидение у нас сепаратисты и б_ядва безголосая выдвигаются, кабздец...
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Тогда виноват работник отдела кадров, который его на работу в генштаб оформлял.
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Какой говнокомандующий, такие же дибильные у него и подчиненные!
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А куда все остальные долбое.ы из СБУ и МО смотрели , назначая его в мГенштаб ?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПодозреваемый в госизмене бывший глава Генштаба ВСУ Замана не присягал на верность украинскому народу, - Матиос
 
 
 
 
 
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