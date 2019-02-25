EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  145  12
Все про:Порошенко (16419) ВСУ (201)

 Сейчас ВСУ - это твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед, - Порошенко

Вооруженные силы Украины успешно сдерживают продвижение противника и продолжают реформирование

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

"Сейчас Вооруженные силы Украины представляют собой твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед", - сказал Порошенко

Он отметил, что ежегодно и ежедневно Украина реформирует свою армию, приближая ее к уровню современных армий западного мира.

"Посмотрите, какое расстояние мы прошли за это короткое время. Тактике НАТО для создания бригады необходимо 5,5 лет. Поэтому, когда мы сказали, что за 4 года создадим новую армию, нам сказали, что это невозможно, нереально. Сейчас, когда они приезжают, они говорят, что не верят, но признают абсолютно фантастические успехи, которых достигли украинский народ, украинское государство в строительстве ВСУ", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко

Порошенко подчеркнул, что гарантией суверенитета Украины являются "не какие-то подписанные бумаги, а наша армия, наши Вооруженные силы".

Глава государства напомнил, что 5 лет назад украинская армия была в плачевном состоянии, была разворована и деморализована, "поскольку была буквально нашпигована агентами Федеральной службы безопасности России".

"Армия была дезориентирована, и могу сейчас сказать, что все документы Генерального штаба базировались на том, что мы должны защищаться от Европы в союзе с Россией. На это была рассчитана, начинания с полевых карт, и заканчивая тактикой действий. Это называется -дезориентирована относительно угроз, неготовность отвечать на угрозы", - сказал Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113563
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Ну да, ну да... Поэтому ты все бросил, и втихую смылся на Мальдивы, шоколадный главнокомандующий... А то, что твои бойцы в зимних окопах, то такэ...
 показать весь комментарий
 
 
Это ты из окопа обиженный пишешь?
 показать весь комментарий
 
 
Не бросай свои занятия, а старайся сдохнуть! Сейчас ВСУ - это твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3926
 показать весь комментарий
 
 
Преступная некомпетентность, непрофессионализм, халатность Порошенко на посту главнокомандующего нанесла армии Украины невосполнимые человеческие и материальные потери!! Иловайский котёл-свыше 1000 погибших.ИЛ-76- 49 убитых десантников Взрывы 6 складов с боеприпасами на сумму около 500 млн.гривен. Порошенко-это развал армии, недоверие генералам, предательство в штабах и разведке! За что и получил он в народе клеймо-ПораЖенко!!
 показать весь комментарий
 
 
улыбнул..
"поскольку была буквально нашпигована агентами Федеральной службы безопасности России" Источник: https://censor.net.ua/n3113563
 показать весь комментарий
 
Так, это ж благодаря Конституции... Сейчас ВСУ - это твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9492
Сам же сказал:,-"танкиневорвутся"...
 показать весь комментарий
 
пэтя,кулак для того чтобы бить а не сказки рассказывать про миротворцев.
 показать весь комментарий
 
а впереди кулака, командир, на боевом коне, лично отсекает гражданских.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСейчас ВСУ - это твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед, - Порошенко
 
 
 
 
 
 вверх