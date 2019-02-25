 Сейчас ВСУ - это твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом заявил Президент Украины Петр Порошенко на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г.Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

"Сейчас Вооруженные силы Украины представляют собой твердый железный кулак, который не позволяет врагу двигаться вперед", - сказал Порошенко

Он отметил, что ежегодно и ежедневно Украина реформирует свою армию, приближая ее к уровню современных армий западного мира.

"Посмотрите, какое расстояние мы прошли за это короткое время. Тактике НАТО для создания бригады необходимо 5,5 лет. Поэтому, когда мы сказали, что за 4 года создадим новую армию, нам сказали, что это невозможно, нереально. Сейчас, когда они приезжают, они говорят, что не верят, но признают абсолютно фантастические успехи, которых достигли украинский народ, украинское государство в строительстве ВСУ", - сказал Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко

Порошенко подчеркнул, что гарантией суверенитета Украины являются "не какие-то подписанные бумаги, а наша армия, наши Вооруженные силы".

Глава государства напомнил, что 5 лет назад украинская армия была в плачевном состоянии, была разворована и деморализована, "поскольку была буквально нашпигована агентами Федеральной службы безопасности России".

"Армия была дезориентирована, и могу сейчас сказать, что все документы Генерального штаба базировались на том, что мы должны защищаться от Европы в союзе с Россией. На это была рассчитана, начинания с полевых карт, и заканчивая тактикой действий. Это называется -дезориентирована относительно угроз, неготовность отвечать на угрозы", - сказал Порошенко.