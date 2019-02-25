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 Автоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, - Европейская Бизнес Ассоциация

Внедрение автоматической индексации железнодорожного тарифа на индекс цен промышленных производителей не учитывает позиции грузоперевозчиков, говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Об этом сообщает в своем материале издание Uaprom.info.

Как сообщает издание, "Укрзализниця" (УЗ) рассчитывает поднять тарифы более чем на 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути, и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и рисках, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"Автоматическая индексация, фактически, исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.

Источник: https://censor.net.ua/n3113562
 
 
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А автоматическая индексация зарплаты будет?
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Цензор.НЕТНовостиЭкономикаАвтоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, - Европейская Бизнес Ассоциация
 
 
 
 
 
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