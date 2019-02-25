 Автоматическая индексация тарифа на услуги "Укрзализныци" исключает диалог с бизнесом, - Европейская Бизнес Ассоциация

Об этом сообщает в своем материале издание Uaprom.info.

Как сообщает издание, "Укрзализниця" (УЗ) рассчитывает поднять тарифы более чем на 14% уже в апреле. Однако бизнес-сообщество, которое по сути, и является основным клиентом УЗ, подвергает сомнению аргументы железной дороги, напоминая о монопольном положении компании и рисках, которые несет в себе попытка менять тарифы без обсуждения с рынком.

В частности, с таким заявлением выступила Европейская Бизнес Ассоциация.

"Автоматическая индексация, фактически, исключает бизнес из дискуссии об увеличении железнодорожного тарифа и позволяет ж/д монополисту неограниченно увеличивать расходы грузоотправителей, как повышая регулируемый тариф, так и увеличивая стоимость услуг по пользованию вагонами "Укрзализныци", что автоматически увеличивает стоимость пользования вагонами частного парка", – говорится в заявлении Европейской Бизнес Ассоциации.