 "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявила во время согласительного совета Верховной Рады Украины.
По словам Тимошенко, команда Порошенко активно занимается подкупом избирателей используя бюджетные средства.
"Сначала довели страну до крайнего степени обнищания, а теперь раздают им эту нищенскую 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что - интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут... И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной? "- возмутилась Тимошенко.
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https://www.youtube.com/watch?v=jqG2L0IGEwc&feature=youtu.be
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
Цікаво, а Юля отримає цю "Петрову_тисячу"? Чи гидуватиме?
Давай Йюля! Перебей Пороха! Повышай ставку!!! Народ тебя поддержит!
А лучше сразу по 10 000 грн!!! и лабутены, каждому!
Кто вообще его Петром называет?
Авакову запахто смаленим і він робить те, що й Мангер, звинувачує інших у власних злочинах!
Те саме робить і Йуля.
"Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко.
Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов .