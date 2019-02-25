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Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
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Все про:выборы (21159) подкуп (420) Порошенко (16419) Тимошенко (24151) фальсификации (1261)

 "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко уверена, что нынешний Президент Украины Петр Порошенко не имеет шансов стать главой государства повторно и даже не выйдет во второй тур.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявила во время согласительного совета Верховной Рады Украины.

По словам Тимошенко, команда Порошенко активно занимается подкупом избирателей используя бюджетные средства.

"Сначала довели страну до крайнего степени обнищания, а теперь раздают им эту нищенскую 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что - интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут... И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной? "- возмутилась Тимошенко.

...

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Источник: https://censor.net.ua/n3113560
 
   
 Топ комментарии
 
А куда надо обращаться что бы выдали?
А то все люди знают ,а мне никто ничего не давал?
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Все люди знают, что они люди . И только Люля - багиня !
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Все знают что раздаются, но никто не знает где, адресок бы сказала, пи... не мешки ворочать.
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Це хуцпа!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
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Все знают что дают тысячу...но никто не знает ГДЕ дают эту тысячу...😀
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Где такое? За всю жизнь одной гривны никто не предложил.
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От Юля. Кому-кому, а їй треба було б мовчати про "Петрову_тисячу", навіть якби вона була.
Цікаво, а Юля отримає цю "Петрову_тисячу"? Чи гидуватиме?
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КОнечно получит, шоб Люля да своего не урвала. ВОнЯ её потом даже задекларирует, в графе "другие доходы" так и напишет "Петрова тыща!"
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Вот ко мне недавно приходило два агитатора в красно-оранжевых куртках с надписью " Солідарність" , но не дали ни копейки. Аж Юлька на открыла глаза, ведь заныкали как пить дать тыщонку. А кстати у моей семьи лежат до сих пор три кредитки ощадбанка Юлиной тыщонки, так хотелось бы знать когда ее можна получить?
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Провели журналістське розслідування. Виявилось, що агітаторам платять гроші!!!! Лише у Солідарності!!! Агітатори від інших партій працюють безкоштовно (хто хотів підробити на виборах, дивіться від якої партії ідете, може виявитись, що ви працюєте безкоштовно)
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Йулька обещала газ в два раза дешевле.. а слабо выдавать по 5000 грн?!
Давай Йюля! Перебей Пороха! Повышай ставку!!! Народ тебя поддержит!
А лучше сразу по 10 000 грн!!! и лабутены, каждому!
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Юлину помню, Петрову не помню.

Кто вообще его Петром называет?
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У бабуськb 1000 гривен - это какой-то фетишь. Или она дальше считать не обучена? Почему всё что от юли по поводу денег - то 1000?
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тобто можна роздавати гроші і називати їх петеною тисячою і це буде доказ, що то петрові агітатори так роблять? Хм, так можна потрапити якихось тисяч сто для дискредитації будь кого.
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Верх цинізму - наживатись на країні, а потім скуповувати на ці гроші собі підтримку. Ви бачили як виросли його доходи за час президенства? Обкрадав країну - збирав на передвиборну??
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Фальсифікації це ганебне явище, через які вийшов перший Майдан, Порошенко хоче ще один, то отримає
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Все знают что идет наглый подкуп избирателей, в частности в общежитиях КПИ и КГУ. И Я это знаю от студентов проживающих в них. Некоторые рассказывают как обмануть агитаторов и деньги получить и проголосовать за кого хочешь. У некоторых это начинает приобретать как особый шик, спортивное приключение, чтоб потом этим хвастаться
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Сам сегодня видел,как в мужик в палатке с агитацией порошенко требовал выдать ему тысячу а бабы потребовали у него его данные ,когда подошёл поближе,резко начали говорить за погоду.
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Викрита СБУ сітка Тимошенниці з підкупу виборців та членыв ОВК і ТВК не могла працювати бкз прикриття з боку МВС.
Авакову запахто смаленим і він робить те, що й Мангер, звинувачує інших у власних злочинах!
Те саме робить і Йуля.
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У однокомнатной багини явно уже истерика...
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ЙУЛЯЯЯ!!!! Не туда все свои оставшиеся силы бросаешь!! Зачем тебе Порох когда тебя Зеля обскакал???!!! Тебе уже и второй тур не светит а ты распыляешься куда не нужно )))))
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ей уже не чего не поможет - вот и психи долбят - бедненькая)))))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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