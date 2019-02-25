 "Все люди знают, что раздаются деньги и называют их "Петрова тысяча", - Тимошенко. ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Тимошенко заявила во время согласительного совета Верховной Рады Украины.

По словам Тимошенко, команда Порошенко активно занимается подкупом избирателей используя бюджетные средства.

"Сначала довели страну до крайнего степени обнищания, а теперь раздают им эту нищенскую 1000 гривен и требуют голос за Порошенко. Это что - интеграция в ЕС и НАТО? Это просто страну топчут... И все люди знают, что раздается тысяча и называют ее "Петрова тысяча". Что вы делаете со страной? "- возмутилась Тимошенко.

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