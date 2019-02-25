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 Политика Украины, Общество
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Все про:Генштаб ВС (945) измена (232) Матиос Анатолий (564) Замана Владимир (1)

 Экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос. ВИДЕО

Бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Замане выдвинуто подозрение по с. 1 ст. 111 УК Украины ("госизмена") в старой редакции от 2001 года. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ходатайства об избрании меры пресечения внесены в Печерский районный суд Киева. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня и будет открытым.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии.

По словам Матиоса, в частности Замана своими директивами уменьшил штат действующих военнослужащих почти на 5 тысяч, - больше, чем предполагалось законом. Замана установил лимит численности Вооруженных сил Украины на уровне 125 482 человека.

Также он курировал расформирование командувания воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.

"19 авиационных воинских частей... Подчеркиваю: авиационных воинских частей. А также 114-я бригада тактической авиации была переформатирована из бригады в эскадрилью. То есть расформирования этих воинских частей и подразделений фактически лишило противовоздушной обороны все наше государство", - сказал Матиос.

Также главный военный прокурор отметил, что Замана координировал уменьшение боеспособности украинских частей в Крыму путем подчинения их непрофильному командованию. 27 августа 2012 года он подписал и выдал директиву "Про оперативное подчинение командованию ВМС военных частей воздушных сил ВСУ":

"В результате этого с 1 сентября 2012 года в оперативное подчинение Военно-морских сил вошло управление тактической группы "Крым" с подчиненной ей военными частями, в том числе 204-й бригадой тактической авиации. Эти части, которые пребывали на территории АР Крым и были сформированы из наиболее боеспособных и новых видов вооружения, имели возможность отбить любое нападение в случае его совершения. Переформатирование всех родов войск под руководством руководителя ВМС в Крыму предоставило значительные преимущества Черноморскому флоту РФ в контроле и блокированию дислоцированных в Крыму подразделений ВСУ в случае скрытой гибридной или открытой агрессии Украины в целях аннексии АР Крым".

Кроме того, Матиос сообщил, что при руководстве Генштабом Заманы было списано и утилизировано массу пригодной военной техники.

Как уверил Матиос, свои действия экс-глава Генштаба координировал с командованием РФ.

Кроме того, Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которые говорят о том, что Замана не присягал на верность Украине.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им присяги, уже скончался. Матиос назвал его патриотом, так как он оставил подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу, хотя мог бы сфальсифицировать дату.

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Владимир Замана был назначен руководителем Генштаба ВСУ в феврале 2012 года, работал на этой должности до 19 февраля 2014 года.

22 февраля 2014 года его назначили на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины, на которой он проработал до июня 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3113559
 
   
 Топ комментарии
 
Жаль шо Матиос стал патриотом только в 2014-м, а не раньше когда работал в злочынной администрации Януковича. Он бы этого пидлого гада, понижавшего боеспособность армии ещё тогда бы разоблачил Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в зраді, - Матіос (оновлюється) - Цензор.НЕТ 3794
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Пять складов с боеприпасами да два котла -а за это Муженко надо расстрелять как врага Украины.
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не понятно..

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України з 18 лютого 2012[3] по 19 лютого 2014.
18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати той злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, в першу чергу дипломатичне.
22 лютого - 27 лютого 2014 року - призначений Верховною Радою України уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України[4]. Затриманий 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ за звинуваченням у державній зраді
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А в скольких котлах он учавствовал?
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Жаль шо Матиос стал патриотом только в 2014-м, а не раньше когда работал в злочынной администрации Януковича. Он бы этого пидлого гада, понижавшего боеспособность армии ещё тогда бы разоблачил
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Гриценко приготовиться... Не поможет, пасаны. Уберете Гриценко, его голоса уйдут к Тимошенко.
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Краще б відразу повісили. Несила вже слухати його "чеснопокаянні" брєдні
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Це напевне щойно відкрилися якісь нові факти, заговорив свідок, або у правоохоронних органів відкрилися очі на 5-му році війни. Або почалася передвиборна кампанія. Мені подобається фантастичний варіант - відкрилися очі у правоохоронних органів. Але підозрюю, що правдивим є варіант виборів. А як вважаєте ви?
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Принимаю ставки на долгозатяжного невиновника!
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Какой говнокомандующий - такие же дебильные у него и подчиненные!
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Не совсем. Нормальный главнокомандующий, даже если и не блещет стратегическими военными талантами, осознает, что надо подбирать подчиненных, которые блещут и им делегировать полномочия. Но у этого критерии отбора другие: чтобы были послушные, лояльные, в идеале замазанные криминалом и повязанные кровью, ну и с мягкими шелковистыми языками.
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Не сци, генерал: з вашої кодли ще жоден не сидить! Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в зраді, - Матіос (оновлюється) - Цензор.НЕТ 9567
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Где вы его нашли? Впервые за 5 лет слышу эту виновную кандидатуру
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не понятно..

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України з 18 лютого 2012[3] по 19 лютого 2014.
18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати той злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, в першу чергу дипломатичне.
22 лютого - 27 лютого 2014 року - призначений Верховною Радою України уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України[4]. Затриманий 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ за звинуваченням у державній зраді
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Зато Полторак посылал свою мусорню на Майдан, не клипнув честными очыма
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Одним словом, цікава справа. Наступив комусь на мозолі.
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Больше похоже на поиски козла отпущения перед выборами, а ведь большинство генералов времен Яныка и сейчас командуют, и где результаты расследования и наказание виновных за котлы, им только ордена и медали вручают.
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Может тебе ещё расследование по подорванным складам подать???
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Вибори в Україні потрібно проводити 2-3 рази на рік, бо тільки тоді будуються школи, дитячі садочки, ведеться ремонт доріг, садять злочинців та хабарників по тюрмах, підвищуються зарплати та пенсії, кандидати навипередки їздять по дитячих будинках, лікарнях, роздають щедрі подарунки.
Просто свято якесь Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в зраді, - Матіос (оновлюється) - Цензор.НЕТ 5754
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Не садять, їх просто виявляють і все. Тобто далі зазвичай підвищення.
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Земана-это тот генерал который отказался душить Майдан в 2014-м ?
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Обычно такие громкие информационные вбросы - дело рук СБУ. Почему так долго ждали и только сейчас арест ? Нужно отвлечь внимание от заявлений Авакова о подкупе БПП избирателей, перевести фокус на что-угодно.Все это не случайно....
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Надо доказать обвинения, а не "заставить признаться", не наказывать случайно выбранного козла отпущения, который будет валить все на Гриценко.. У многих совдеповских вояк рыло в пуху. Гриценко - что, ангел с крылышками?
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Всё понятно, генерал Назаров не виноват, это всё Замана подстроил!
Как вовремя к выборам, нашли козла отпущения.
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Пять складов с боеприпасами да два котла -а за это Муженко надо расстрелять как врага Украины.
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при януковиче не взорвался ни один
я в такие природные чюдеса не верю
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Именно под выборы.. Именно, когда преступление с подкупом избирателей штабом мальдивского главнокомандующего стало новостью номер один во всех украинских СМИ. Заказуха, однако...
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"Матіос розповів, що в особовій справі Замани відсутня його присяга."

На цій прекрасній ноті справа в суді і розвалиться.
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Мабуть він з Юлею мутив,того і затримали
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5 лет на подозрение....потужно зашел .
шо там по ПЯТИ артарсеналам, соволюб?
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Дак а Кузьмука тада чего не трогают???? Замана ж его первейший друг и соратник которого Кузьмук за бытности министром обороны активно продвигал по службе. Именно Кузьмук поставил Заману командовать 1 окремою танковою бригадою. И именно Кузьмук приезжал туда до Заманы в баню на каждые выходные. Они там типо просто бухали и не триндели не про шо ??? Кузьмук типо не знал хто его кореш и чем дышет???
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он должен был "оттарабанить" уже пятерочку... Очнулись уроды,вообще людей за идиотов держат
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Прибрежный Лис‏ @ponaduse 2 ч.2 часа назад

Прибрежный Лис Ретвитнул(а) Московiя, країна Моксель

Замана ушел в отставку 19.02. 2014 когда янукович приказал ввести войска в Киев.Для этой власти он враг) Это что,предупреждение нынешнему чтоб весной не вздумал делать того же?))Порошенко уже в агонии и не понимает что нынешнее ВСУ в народ в украинских флагах стрелять не будет
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из Википедии:
"19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедевазадействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины. В интервью Gordon.ua возложил ответственность за попытку применения армии против Евромайдана не на Януковича, а Лебедева, Якименко и Пшонку.
25 декабря 2018 года включён в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции."
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генерал полковник Владимир Земан........ сейчас введение военного положениянадо рассматривать как один из этапов президентской кампании не более........украинская армия была готова оборонять крым а украинская власть нет .......экономику страны надо подымать срочно а иначе развал......в марте 2014 в крым вылетели самолеты с десантом для недопущения переброски войск рф но кто то дал им команду вернуться. А теперь вспомним что говорит подельник порошенко кум путина человек которому порошенко дал зеленый свет для политической деятельности в Украине .....43 процента в Украине выступает за признание независимости лнр и днр и 43 процента за включение этих республик в состав Украины на правах широкой автономии ..... напомню что ньюзван и 112 подконтрольные именно медведчуку активно агитируют за порошенко. смотрим сегодня в 21.30 24 канал там журналисты расскажут как порошенко и ко зарабатывают на крови наших ребят
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Там пол генштаба работали на оккупанта.Проверьте на полиграфе и результаты вас приятно удивят.Кто там ещё не сидит?За Илловайск почему ни кого не посадили?Ни один генерал не сидит.
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19 февраля 2014 года из-за несогласия выполнять приказ Президента Украины Виктора Януковича и министра обороны Павла Лебедева задействовать украинскую армию с применением аэромобильных бригад с боевым оружием и бронетехникой для зачистки Киева от участников Евромайдана указом Президента Украины был уволен с должности начальника Генштаба вооружённых сил Украины[1].

Может Замана чего и "наслесарил" при Яныке с Лебедевым, но не больше чем "целый полковник" Гриценко.
Мне так кажется, да... Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в держзраді, - Матіос - Цензор.НЕТ 9279
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........"целый полковник" Гриценко на посту министра обороны по распродаже боеспособности Украины
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странно почему тагда не садят Кравчука за сдачу ЯО
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Нарушил закон накопления денег определенным кругом людей, в отличии от матиоса...Это самое большое преступление и предательство в высших кругах.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос. ВИДЕО
 
 
 
 
 
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