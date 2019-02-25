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Все про:Генштаб ВС (945) измена (231) Матиос Анатолий (564) Замана Владимир (1)

 Экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос (обновляется). ВИДЕО

Бывшему главе Генерального штаба Вооруженных сил Украины генерал-полковнику Владимиру Замане, занимавшему этот пост в 2012-2014 годах, объявлено подозрение в госизмене.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

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Замане выдвинуто подозрение по с. 1 ст. 11 УК Украины ("госизмена") в старой редакции. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ходатайства об избрании меры пресечения внесены в Печерский районный суд Киева. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии.

По словам Матиоса, в частности Замана совершил действия по уменьшению штата действующих военнослужащих на 5 тысяч. Замана установил лимит численности Вооруженных сил Украины на уровне 125 482 человека.

Также он курировал расформирование командувания воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.

"Это привело к тому, что страна фактически осталась без противовоздушной защиты", - сказал Матиос.

Также он координировал уменьшение боеспособности украинских частей в Крыму.

Как уверил Матиос, свои действия экс-глава Генштаба координировал с командованием РФ.

Кроме того, Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которые говорят о том, что Замана не присягал на верность Украине.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им приясяги, уже скончался. Матиос назвал его патриотом, так как он оставил подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу, хотя мог бы сфальсифицировать дату.

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Владимир Замана был назначен руководителем Генштаба ВСУ в феврале 2012 года, работал на этой должности до 19 февраля 2014 года.

22 февраля 2014 года его назначили на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины, на которой он проработал до июня 2014 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3113559
 
 
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Жаль шо Матиос стал патриотом только в 2014-м, а не раньше когда работал в злочынной администрации Януковича. Он бы этого пидлого гада, понижавшего боеспособность армии ещё тогда бы разоблачил
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Гриценко приготовиться... Не поможет, пасаны. Уберете Гриценко, его голоса уйдут к Тимошенко.
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Краще б відразу повісили. Несила вже слухати його "чеснопокаянні" брєдні
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Це напевне щойно відкрилися якісь нові факти, заговорив свідок, або у правоохоронних органів відкрилися очі на 5-му році війни. Або почалася передвиборна кампанія. Мені подобається фантастичний варіант - відкрилися очі у правоохоронних органів. Але підозрюю, що правдивим є варіант виборів. А як вважаєте ви?
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Принимаю ставки на долгозатяжного невиновника!
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Какой говнокомандующий - такие же дебильные у него и подчиненные!
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Не сци, генерал: з вашої кодли ще жоден не сидить! Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в зраді, - Матіос (оновлюється) - Цензор.НЕТ 9567
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Где вы его нашли? Впервые за 5 лет слышу эту виновную кандидатуру
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не понятно..

Начальник Генерального штабу - Головнокомандувач Збройних сил України з 18 лютого 2012[3] по 19 лютого 2014.
18 лютого 2014 року під час Революції гідності, отримавши від тогочасного керівництва держави наказ застосувати силу до мітингувальників на Майдані незалежності, відмовився виконувати той злочинний наказ і поклав рапорт про звільнення з посади Начальника Генерального штабу - Головнокомандувача збройних сил України, чим виграв час для учасників протестів, які змогли перегрупуватися та отримати необхідне підкріплення, в першу чергу дипломатичне.
22 лютого - 27 лютого 2014 року - призначений Верховною Радою України уповноваженим по контролю за діяльністю Міністерства оборони України[4]. Затриманий 25 лютого 2019 року військовою прокуратурою спільно з СБУ за звинуваченням у державній зраді
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Зато Полторак посылал свою мусорню на Майдан, не клипнув честными очыма
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Больше похоже на поиски козла отпущения перед выборами, а ведь большинство генералов времен Яныка и сейчас командуют, и где результаты расследования и наказание виновных за котлы, им только ордена и медали вручают.
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Вибори в Україні потрібно проводити 2-3 рази на рік, бо тільки тоді будуються школи, дитячі садочки, ведеться ремонт доріг, садять злочинців та хабарників по тюрмах, підвищуються зарплати та пенсії, кандидати навипередки їздять по дитячих будинках, лікарнях, роздають щедрі подарунки.
Просто свято якесь Екс-главі Генштабу ЗСУ генерал-полковнику Замані оголошено підозру в зраді, - Матіос (оновлюється) - Цензор.НЕТ 5754
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Не садять, їх просто виявляють і все. Тобто далі зазвичай підвищення.
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Земана-это тот генерал который отказался душить Майдан в 2014-м ?
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Обычно такие громкие информационные вбросы - дело рук СБУ. Почему так долго ждали и только сейчас арест ? Нужно отвлечь внимание от заявлений Авакова о подкупе БПП избирателей, перевести фокус на что-угодно.Все это не случайно....
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Надо доказать обвинения, а не "заставить признаться", не наказывать случайно выбранного козла отпущения, который будет валить все на Гриценко.. У многих совдеповских вояк рыло в пуху. Гриценко - что, ангел с крылышками?
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Всё понятно, генерал Назаров не виноват, это всё Замана подстроил!
Как вовремя к выборам, нашли козла отпущения.
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Пять складов с боеприпасами да два котла -а за это Муженко надо расстрелять как врага Украины.
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Именно под выборы.. Именно, когда преступление с подкупом избирателей штабом мальдивского главнокомандующего стало новостью номер один во всех украинских СМИ. Заказуха, однако...
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"Матіос розповів, що в особовій справі Замани відсутня його присяга."

На цій прекрасній ноті справа в суді і розвалиться.
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Мабуть він з Юлею мутив,того і затримали
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЭкс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос (обновляется). ВИДЕО
 
 
 
 
 
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