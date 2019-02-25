 Экс-главе Генштаба ВСУ генерал-полковнику Замане объявлено подозрение в госизмене, - Матиос (обновляется). ВИДЕО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на брифинге 25 февраля заявил главный военный прокурор Анатолий Матиос.

...

Читайте также: Подозреваемому в госизмене экс-переводчику Гройсмана Ежову продлили арест на два месяца, - пророссийский адвокат Рыбин

Замане выдвинуто подозрение по с. 1 ст. 11 УК Украины ("госизмена") в старой редакции. Ему грозит от 10 до 15 лет лишения свободы.

Ходатайства об избрании меры пресечения внесены в Печерский районный суд Киева. Рассмотрение ходатайства состоится сегодня.

Как настаивают в военной прокуратуре, действия Заманы привели к уменьшению боеспособности украинской армии.

По словам Матиоса, в частности Замана совершил действия по уменьшению штата действующих военнослужащих на 5 тысяч. Замана установил лимит численности Вооруженных сил Украины на уровне 125 482 человека.

Также он курировал расформирование командувания воздушных сил, зенитно-ракетных дивизионов и 19 авиационных частей.

"Это привело к тому, что страна фактически осталась без противовоздушной защиты", - сказал Матиос.

Также он координировал уменьшение боеспособности украинских частей в Крыму.

Как уверил Матиос, свои действия экс-глава Генштаба координировал с командованием РФ.

Кроме того, Матиос подчеркнул, что есть весомые аргументы и доказательства, которые говорят о том, что Замана не присягал на верность Украине.

В его личном деле указано, что он принял присягу 20 июня 1993 года, однако, как удалось установить, он не мог в это время находиться в Украине, так как 23 июня был на территории России, получая диплом академии Генштаба РФ.

Человек, который оставил запись в личном деле Заманы о принятии им приясяги, уже скончался. Матиос назвал его патриотом, так как он оставил подсказку о том, что Замана не присягал на верность украинскому народу, хотя мог бы сфальсифицировать дату.

Читайте также: Суд продолжит рассмотрение дела о госизмене против экс-"министра здравоохранения Крыма" Михальчевского 28 января

Владимир Замана был назначен руководителем Генштаба ВСУ в феврале 2012 года, работал на этой должности до 19 февраля 2014 года.

22 февраля 2014 года его назначили на должность уполномоченного Верховной Рады Украины по контролю за деятельностью Министерства обороны Украины, на которой он проработал до июня 2014 года.