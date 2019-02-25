 После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области.
"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентского срока, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал Порошенко.
После второго срока он только обещает подать на членство в ЕС.
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evropeyskiy-soyuz-v-2024-godu-poroshenko-697866.html
КАКОЙ ДЕПУТАТ ЕСЛИ СТРАНА ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН ЕС?
Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) - законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств - членов Евросоюза.
МАРАЗМ ШОКОЛАДНОГО ВСЕ КРЕПЧАЕТ!
Только после второго срока.
Вот доделает все что не успел, и в Европарламент..
Кто то и там должен добивать рашку вонючку...
2) стать Председателем Европейского Союза от Украины;
3) влупить Рашке неподъёмные санкции;
ФСБ и ГРУ РФ, МИД РФ, РашкаОлигархи готовы были убить кого угодно, и готовы были на любые деньги, что бы Томос не был выдан Украине..
и про "ато за личени хвилины" тоже бред и передергивание..
Ему по штатному положено БРЕДИТЬ!
-но, хотелось бы как то побыстрей!" (С)
"После второго срока он только обещает подать на членство в ЕС.https://gordonua.com/news/politics/ukraina-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evropeyskiy-soyuz-v-2024-godu-poroshenko-697866.html
КАКОЙ ДЕПУТАТ ЕСЛИ СТРАНА ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН ЕС?
Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) - законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств - членов Евросоюза.
МАРАЗМ ШОКОЛАДНОГО ВСЕ КРЕПЧАЕТ!"
Зато мечтатель член (притом орбрезанный)
Весело живём...песня группы Лимонадный Джо.1988 год...
Всё что угодно,только не Порошенко... Что Крыса Путлерская,надоело трындеть кажен день об Украине?так платят 4 лимона правда не зелени...,,так поменяй работу Уродище
если успеет на ростов или липецк свалить..