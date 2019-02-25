 После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентского срока, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал Порошенко.

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