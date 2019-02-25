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 Политика Украины
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 После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что мечтает стать депутатом Европейского парламента после завершения срока на посту главы государства.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в г. Переяслав-Хмельницкий Киевской области.

"Когда меня спрашивают, кем я хочу работать… уже после президентского срока, я говорю: для меня есть одна достойная работа, о которой я мечтаю – быть депутатом Европейского парламента", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Следующие 5 лет будем "подкупать" пенсионеров, увеличивая пенсию, а матерей - увеличивая им выплаты, - Порошенко

Источник: https://censor.net.ua/n3113557
 
   
 Топ комментарии
 
Только отсидеть надо будет лет 10-15 - и сразу в депутаты.
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Только у народа Украины на Вас другие планы.
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У народа Украиньі другие планьі на счет твоего срока.
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Ну у нас нет третьего срока президенства, как у одной прибитой не до страны, так что не доллго...
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Есть, порохобот, есть Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1339 Решение Конституционного суда по Кучме шо 1+1=1 никто не отменял и оно в силе. Так чтобы потом избираться на третий срок (не дай Б-же), Офшорнику надо поменять хоть одну букву в Конституции. Шо он уже протянул. Так шо, голосуя за него, ты голосуешь за превращение его в *****, а Украины в Кацапию
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Ця заява свідчить про те що навіть рошен змирився з тим що він не виграє вибори! Всі ці схеми підкупу будуть блоковані і рошен поїде в тюрму!
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нашей стране вообще не нужна должность президента. неэффективно и геморроидально. даёшь парламентскую республику! )
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Только у народа Украины на Вас другие планы.
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Ну пять следующих лет он нам подарит в качестве президента -это уже даже не обсуждается, а потом и в европарламент можно
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Мозги вруби!
После второго срока он только обещает подать на членство в ЕС.
https://gordonua.com/news/politics/ukraina-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evropeyskiy-soyuz-v-2024-godu-poroshenko-697866.html

КАКОЙ ДЕПУТАТ ЕСЛИ СТРАНА ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН ЕС?
Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) - законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств - членов Евросоюза.



МАРАЗМ ШОКОЛАДНОГО ВСЕ КРЕПЧАЕТ!
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європейські пенсіонери аплодують стоячи....))
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Через 5 лет. Как только закончите 2й срок президента Украины.
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Согласен полностью..
Только после второго срока.
Вот доделает все что не успел, и в Европарламент..
Кто то и там должен добивать рашку вонючку...
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Кучму не посадили, Яныка не посадили, а Пороха посадят? Как же надоело слушать эти наивные речи...
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1) добиться включения Украины в ЕС;
2) стать Председателем Европейского Союза от Украины;
3) влупить Рашке неподъёмные санкции;
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Такой большой ,а в сказки веришь,сказочнику ))
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ты расскажи Гуньдяеву про Томос для Украины.. Тоже называли сказками и ересью..
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Гундяй дурачек. Ему простительно. А вот ато за личени хвылыны,это забогато )))
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слушай, если ты считаешь себя умным человеком, то не пишу больше эту глупость..
ФСБ и ГРУ РФ, МИД РФ, РашкаОлигархи готовы были убить кого угодно, и готовы были на любые деньги, что бы Томос не был выдан Украине..
и про "ато за личени хвилины" тоже бред и передергивание..
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Он известный порохотролль.
Ему по штатному положено БРЕДИТЬ!
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Только отсидеть надо будет лет 10-15 - и сразу в депутаты.
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Андрюха!! Не о том печешся. Тебе это не нужно. Как там у вас в Омске - вымыли ванну из под молока после купания в ней идиотов?
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А это многое объясняет. Туск например помог фсб и стал целым главой совета ЕС. Там отрицательный отбор похоже
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15 лет отсидите и все дороги для вас открыты Петр Лексеевич...
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))))))) " -киса, а технику этого дела знаете?
-но, хотелось бы как то побыстрей!" (С)
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Боится Пеця,что за все придется давать ответ..
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Как еще долго ждать,когда этого барыгу отодвинут от корыта,цельный месяц..
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Не треба на день мріяти, бо буде не день тиші, а десь роки три-чотири тиші до наступнго предвиборчого психозу.
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и барыга скоро сдохнет,отодвинут от корыта, оно жадное, будет нервничать и с диабетом это скоро на цвынтарь
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У народа Украиньі другие планьі на счет твоего срока.
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После выноса товаристча Сралина из Мавзолея в 1961 году,и решений 22 съезда кпSS я тоже думал,ну все, ссср обосрет Омерику по прлному тарифу и забросает туалетной бумагой,которая и в 1961 году была в ДЕФИЦИТЕ...,не говоря о Перестройке советского быдла при Мишке Ельцине и Борьке Горбачеве После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2488 После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко - Цензор.НЕТ 2488
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Я стараюсь..я очень стар..я супер стар. Сколько тебе годков дядя, раз ты живого Ленина видел?)
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Ишь ты , размечтался , как Макрон ! В тюрьму скотина пойдешь !
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а как же еще ирка херащенко со всем набором компетенций соевой подстилки... кум генитальный прокурор с бабой тысячелетней.... палубий со справкой... гойся трюсельмана... На кого ж ты их оставишь? Повесят ведь. После президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9203 Не жалко, "евродепутат" поця?
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Я порохоботке Лере выше ответил
"После второго срока он только обещает подать на членство в ЕС.https://gordonua.com/news/politics/ukraina-podast-zayavku-na-vstuplenie-v-evropeyskiy-soyuz-v-2024-godu-poroshenko-697866.html

КАКОЙ ДЕПУТАТ ЕСЛИ СТРАНА ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН ЕС?
Европе́йский парла́мент (Европарла́мент, ЕП) - законодательный и представительный орган Европейского союза (ЕС), напрямую избираемый гражданами государств - членов Евросоюза.

МАРАЗМ ШОКОЛАДНОГО ВСЕ КРЕПЧАЕТ!"
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Однояйцевые(serg sergeev, semen semenich) вы хоть друг другу не вылизуйте, уж слишком палитесь или систему опознавания смените.
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Цитата: КАКОЙ ДЕПУТАТ ЕСЛИ СТРАНА ЕЩЕ НЕ ЧЛЕН ЕС?

Зато мечтатель член (притом орбрезанный)
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Сбежать от ответственности (уголовной), как Д.Туск в Польше?!
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Видимо, знает уже расценки, почём стать депутатом европарламента!
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А зачем тогда столько бабла на выборы тратишь?, евродепутатом можно стать почти бесплатно. Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 6248
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прелестно. депутат европарламента на украинской гилляке.
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Вибір у Пеці невеликий - або в зону або в монастир!)
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если сильно повезет ему, ещао один вариант возможен - маленькая хатынка с пальмами в Хайфе. Но после мыролюбного реформизма, это врядле.
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Цікаво: а Слободан Мілошевич ким мріяв стати? Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9953
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Никола́е Чауше́ску тоже мечтал кем то стать. Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8074
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Гаага тоже Европа. Вместе с ****** будете заседать.
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Порох по образованию экономист,Путлер по образованию мировой террорист. Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7703Детализировать не буду разницу,но мнение выскажу.Отжим Донбасса и Крыма в планы Пороха не входил...автор рюсскага Мира другой Хмырь,Александр Дугин еще с 2004 года...,Теоретик этого гоффна...,а Путлер практик этого говна... Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7703Поскольку Дугины и кургинягны с Соловьевыми не воюют,у них другая задача...обосрать Украину всеми способами...Сегодня Венесуэла показала еще бОльшую разницу между Порохом и Путлером.....
Весело живём...песня группы Лимонадный Джо.1988 год...
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Два Лени, два Вити, два Петра..карма цуко, неизбежать нам ПеПо -2 , готов поспорить на баночку Stella Artois Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 3166
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собсно, из Порошенко хороший министр иностранных дел, или тот же депутат европарламента, чтобы рашку кошмарить (говорить он умеет, и убедительно) но, честно, функции президента и главное главнокомандующего у него выходят плохо. всё потому, что он представитель той, старой олигархической генерации, которая уже давно должна исчезнуть, так как мешает развитию страны.
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максимум что он может это пьяный переводчик Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7025
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Люблю РАБссию дохлятину с 1961 года... Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1389Удивила Скабеева,типа сливной бачок Рюсскага мира...,цитата
Всё что угодно,только не Порошенко... Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 1389Что Крыса Путлерская,надоело трындеть кажен день об Украине?так платят 4 лимона правда не зелени...,,так поменяй работу Уродище
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После президентского срока наступит срок тюремный, а вот уже после него ПОПа сможет поехать в Европарламент и устроится там сортиры убирать
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скорее депутатом госдуры..
если успеет на ростов или липецк свалить..
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Если бы не Порох в 2014 году,сидели бы вы сейчас на Нарах ГУЛАГа Джугашвили...,а то и дальше....БЫДЛО краснопузое...
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Думаю судьба Чаушеску ему предназначена, в крайнем случае тюрьма.
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Решил навострить лыжи на Европу ? Великий евро парламентарий ? Нет уж , заварил кашу - разгребай свои псевдореформы ?
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Петя твой дом тюрьма и место возле параши.
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Джамал ...то не я,я гораздо симпатичнее и моложе того хмыря хоть и 72 года.Не пей вотку тоже будешь выглядеть на зависть всем Мавзолеям Мира включая чЛенина и Маодзе\Дуна... Після президентської каденції я мрію стати депутатом Європарламенту, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9448
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Ну где будешь сидеть, то один бог знает, как говорили "товарисчи" - слишком далеки они от народа!
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Вам не Порох нужен..а МОИСЕЙ и на 40 в Пустыню Сахара...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПосле президентского срока я мечтаю стать депутатом Европарламента, - Порошенко
 
 
 
 
 
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