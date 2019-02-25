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 Из-за осложнений от кори умерла 57-летняя женщина, - Минздрав

На прошлой неделе корью заболели 2751 человек и от осложнений в Киеве умерла 57-летняя женщина.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения, передает Цензор.НЕТ.

"Минздрав выражает соболезнования родным. Всего в этом году умерло уже девять человек, среди которых двое детей. С начала вспышки корь забрал 30 жизней", - отметили в ведомстве.

В Минздраве также отмечают, что заболеваемость корью в Украине уменьшается.

"По оперативным данным Центра общественного здоровья МОЗ Украины, в течение 8-й недели 2019 корью заболела 2751 человек - 1313 взрослых и 1438 детей. Это на 15,7% меньше по сравнению с показателями предыдущей недели (8- 16 февраля). Прививки - единственная надежная защита от кори, особенно если в вашем регионе зафиксирована вспышка заболеваемости ", - отметили в Минздраве.

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Источник: https://censor.net.ua/n3113556
 
 
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Мы все умрем. Олигархи об этом позаботятся ))
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Цензор.НЕТНовостиОбществоИз-за осложнений от кори умерла 57-летняя женщина, - Минздрав
 
 
 
 
 
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