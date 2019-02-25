 Полиция ведет расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые ничего об этом не знали, - Аваков

На брифинге в понедельник в Киеве министр рассказал, что одно из нарушений на выборах касается наполнения избирательного фонда и подобных финансовых нарушений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали",- сказал министр.
Он добавил: "Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, процессуальные люди - следователи, прокуроры - об этом скажут публично".
В целом, по словам А.Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам", также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения - нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.
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