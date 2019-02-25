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 Полиция ведет расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые ничего об этом не знали, - Аваков

Залоговый взнос одного из кандидатов в президенты Украины был наполнен пожертвованиями от людей, которые не знали ничего об этом, по данному факту проводится расследование, сообщил глава МВД Арсен Аваков.

На брифинге в понедельник в Киеве министр рассказал, что одно из нарушений на выборах касается наполнения избирательного фонда и подобных финансовых нарушений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Так, например, мы ведём расследование в отношении одного из кандидатов в президенты, залоговая сумма которого была наполнена пожертвованиями целого ряда частных лиц и затем выясняется, что эти лица об этом ничего не знали",- сказал министр.

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Он добавил: "Думаю, как только это процессуальное действие будет завершено, процессуальные люди - следователи, прокуроры - об этом скажут публично".

В целом, по словам А.Авакова, изначально избирательные нарушения касались в основном рекламы, затем стали поступать "взаимные обвинения по сеткам", также имеют место хулиганские действия, есть и более сложные правонарушения - нарушения в реестре избирателей и избирательных фондах.

Источник: https://censor.net.ua/n3113554
 
   
 Топ комментарии
 
Возможно это Юрий Тимошенко, за которого БПП через подставных лиц в Одесской области внесли деньги на взнос.
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Не про б'юджет мова. Мова про чорний нал, який пішов на оплату внеску, але який підтвердити неможливо. Тому, швидше всього були складені списки на основі бази паспортних даних, яку можна купити хоч на базарі і розписані суми по особах з цих списків. При перевірці методом опитування осіб зі списків виявилося, що вони грошей не вносили. Знаючи фінансовий стан кандидатів. можу допустити. що мова йде про Ляшка, чи когось із інших популістів, можливо навіть про Зеленського. Там же грощі Коломойського, які легально показати неможливо.
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что-то он начал часто на сценку выходить. видать, обделили кандидаты
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Не уж то про Порошенко? Он ведь крутит бюджетом как хочет.
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Возможно это Юрий Тимошенко, за которого БПП через подставных лиц в Одесской области внесли деньги на взнос.
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Не про б'юджет мова. Мова про чорний нал, який пішов на оплату внеску, але який підтвердити неможливо. Тому, швидше всього були складені списки на основі бази паспортних даних, яку можна купити хоч на базарі і розписані суми по особах з цих списків. При перевірці методом опитування осіб зі списків виявилося, що вони грошей не вносили. Знаючи фінансовий стан кандидатів. можу допустити. що мова йде про Ляшка, чи когось із інших популістів, можливо навіть про Зеленського. Там же грощі Коломойського, які легально показати неможливо.
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выходит кандидат на спизженные деньги баллотируется?
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Гнап попаде під роздачу

Все робиться шоб Гнап віддав свою квоту спостерігачів одному з кандидатів безкоштовно.
Побачите шо після виборів справу закриють по-тихому.
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Авакян активизировался слишком его много за последние две недели. Мельникова уволил ? Вот за это отвечай, а то лезет куда не пролезет.
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Гепа на авакава тоже жаловался,шо деньги брал и не отдает )) Два бандита. Другой ментом прикидывается.
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Аваков виконує завдання відсікти побільше кандидатів.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПолиция ведет расследование по кандидату в президенты, чей залог был наполнен пожертвованиями лиц, которые ничего об этом не знали, - Аваков
 
 
 
 
 
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