EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины, Общество
  1936  38
Материалы по теме:
Все про:Аваков (2697) выборы (21159) парламент (813) Тимошенко (24151) Герасимов (158)

 Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО

Глава фракции Блока Петра Порошенко Артур Герасимов потребовал от министра внутренних дел Арсена Авакова привести доказательства либо опровергнуть свое заявление о якобы подкупе избирателей штабом действующего президента Петра Порошенко.

Об этом во время Согласительного совета в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.

...

"На прошлой неделе произошло довольно беспрецедентное событие в политической истории Украины. Впервые разоблачена общенациональная сеть или, говоря простым языком, сетка по организации подкупа избирателей. В результате 44 обысков, ее следы обнаружены в 13 областях Украины. И, судя по имеющимся документам, ее создание имело целью купить около одного миллиона голосов избирателей. В частности, по местам обысков найдены инструкции, сметы, расписки и отчеты. Вся эта деятельность оплачивалась наличными. Больше всего возмущает то, что среди кураторов в областях были граждане России. И еще какие - бывшие доверенные лица Жириновского и работники штаба Путина. Нам непонятно, по каким причинам правоохранительные органы, во время обнародования этой информации, не назвали ни имен депутатов, которые стоят за организацией этой сетки, ни политической силы, которую они представляют. Эта политическая сила называется партия "Батькивщина". Лидер этой партии - Юлия Тимошенко. И в первую очередь она несет всю полноту политической ответственности", - заявил Герасимов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться

Он добавил, что в Украине, по его данным, пока есть только один пример получения реального срока за подкуп избирателей: жительница Одесской области приговорена к пяти с половиной годам за покупку голосов в пользу партии "Батькивщина". "Ответственно заявляю - эта женщина страдает за Юлию Владимировну Тимошенко", - сказал Герасимов.

"Политическая фигура - Министр внутренних дел Арсен Аваков этого не замечает. Вместо этого распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений, или срочного обнародования доказательств", - акцентировал Герасимов.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.

Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.

Также ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.

Источник: https://censor.net.ua/n3113553
 
   
 Топ комментарии
 
Подкупать избирателей даже не за свои деньги, а за бюджетные под видом материальной гос. помощи - это фирменный почерк Пети, просто образец его жлобского характера, тут уже все ясно.
 показать весь комментарий
 
А Аваков не возбудился? Тоже что то знает да ведает но вот без доказательств ничего не может?!
 показать весь комментарий
 
Эк как Герасимов возбудился... Видно, что - то знает и о чем-то ведает. Да вот сказать не может.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Эк как Герасимов возбудился... Видно, что - то знает и о чем-то ведает. Да вот сказать не может.
 показать весь комментарий
 
 
А Аваков не возбудился? Тоже что то знает да ведает но вот без доказательств ничего не может?!
 показать весь комментарий
 
 
конечно знает, если порошенко на выборах пролетит, сидеть будут все
 показать весь комментарий
 
 
" не переживай казлодоев! сядут усе!"
 показать весь комментарий
 
 
Подкупать избирателей даже не за свои деньги, а за бюджетные под видом материальной гос. помощи - это фирменный почерк Пети, просто образец его жлобского характера, тут уже все ясно.
 показать весь комментарий
 
 
согласен с сепаром
какие ваши доказательства?(с)
начинается самое интересное
пауки будут жрать друг друга
надеюсь Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей - Цензор.НЕТ 9169
 показать весь комментарий
 
А народ знает что им сейчас деньги раздают ? 😵
 показать весь комментарий
 
Смотри не только 5-й и Прямой, а изучай и другие источники. В ютубе уже много задокументировано на видео.
 показать весь комментарий
 
 
не торопись, в запасе есть "тайна следствия".
 показать весь комментарий
 
ПОП пять лет у власти. Тимошенко была его оппонентом наверное еще когда была цнотлыва. У меня вопрос. Что украла ЮВТ за последние пять лет ? И если она воровка не на словах а на деле, почему тот же ПОП ее не посадил ?
P.S. Просьба не ограничиваться заерзанной фразой …." да там уже столько что …"
 показать весь комментарий
 
 
Сейчас стою на остановке автобуса,мимо меня промчалась Юля на Мерседесе за 200 тысяч долларов,откуда он у неё?
 показать весь комментарий
 
ясен пень - у тебя украла и теперь издевается - караулит тебя на остановке и специально перед тобой ездит...
 показать весь комментарий
 
 
откуда он у НЕЕ ??? А ты что в техпаспорт заглядывал что он ее ?
 показать весь комментарий
 
 
а пэтровэ опухшее тельце там не промчалось мимо на двух новеньких бронированых меринах, приобретенных мозолями народа? Не? Стой жди
 показать весь комментарий
 
Плевать на твое расследование. Но не плевать что эта Бенина кукла хочет сдать Украину Бене и Х у й л у!! И вранье ее ежедневное достало!! Как там газ в два раза поживает?
 показать весь комментарий
 
можешь хоть заплеваться до усрачки, нет ответа на вопрос - молчи, сойдешь за умного.
Мне порех и ПОП и ЮВТ, они отличаются между собой только методами "работы" , а целью - нет. Обое рябое. А если ты все знаешь о ней , иди к куму ПОПа и все ему расскажи и пусть ее наконец то уже посадят.
 показать весь комментарий
 
 
Аваков многое знает и все понимает. Но как поведет, пока мы не знаем. Интересное еще впереди, но маховик тронулся, не остановить.
 показать весь комментарий
 
 
Герасимов говорить так, наче живе не в Україні, а у Великобританії. Хоча, можливо він в Україні лише на роботі рахується, а живе дійсно у правовій Англії.
 показать весь комментарий
 
 
Березенко вимагає зберігати таємництву слідства, герасимов вимагає оприлюднити.
 показать весь комментарий
 
 
для чого потрібен ВаЗелін? Читати!!!
Зеленский, как отражение нового олигархического консенсуса
http://rusjev.net/2019/02/25/zelenskiy-kak-otrazhenie-novogo-oligarhicheskogo-konsensusa/#more-103726
 показать весь комментарий
 
 
Где ваши доказательства.Иш чё удумали его святость Петра Алексеевича в подкупе заподозрить.Боже царя храни.
 показать весь комментарий
 
 
Рюкзаков если не докажет, значит залез в политику, а ему там не место. И вообще не место в МВС Украины
 показать весь комментарий
 
 
Купи очки, шоколадный жополиз! Уже все увидели, как вооруженные агитаторы из БПП собирают паспортные данные под раздачу бабла из сумки. Какие еще ему доказательства, убогому слепому?
 показать весь комментарий
 
 
О шавка Безлеровская загавкала, что Горловку свою прогавкал, а теперь в Киев можно переместится?
 показать весь комментарий
 
 
Авакян поклав яйця не у той кошик і тепер сере цеглою!
Це хуцпа! Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
 показать весь комментарий
 
хуцпа - это не выполнить нихера из прошлых обещаний и теперь засырать все информпространство воплями про брехлыви обицянкы.
 показать весь комментарий
 
тобі, херасимов, залишилося командувати ще місяць бо скоро Срашний суд! обов`язково все оприлюднять і судитимуть вас, злодюг, привселюдно!
 показать весь комментарий
 
Викрита СБУ сітка Тимошенниці з підкупу виборців та членыв ОВК і ТВК не могла працювати бкз прикриття з боку МВС.
Авакову запахто смаленим і він робить те, що й Мангер, звинувачує інших у власних злочинах!
Те саме робить і Йуля.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНемедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО
 
 
 
 
 
 вверх