 Немедленно опровергайте или срочно обнародуйте доказательства, - Герасимов о заявлениях Авакова по подкупу избирателей. ВИДЕО

Об этом во время Согласительного совета в ВР заявил глава фракции БПП Артур Герасимов, передает Цензор.НЕТ.
"На прошлой неделе произошло довольно беспрецедентное событие в политической истории Украины. Впервые разоблачена общенациональная сеть или, говоря простым языком, сетка по организации подкупа избирателей. В результате 44 обысков, ее следы обнаружены в 13 областях Украины. И, судя по имеющимся документам, ее создание имело целью купить около одного миллиона голосов избирателей. В частности, по местам обысков найдены инструкции, сметы, расписки и отчеты. Вся эта деятельность оплачивалась наличными. Больше всего возмущает то, что среди кураторов в областях были граждане России. И еще какие - бывшие доверенные лица Жириновского и работники штаба Путина. Нам непонятно, по каким причинам правоохранительные органы, во время обнародования этой информации, не назвали ни имен депутатов, которые стоят за организацией этой сетки, ни политической силы, которую они представляют. Эта политическая сила называется партия "Батькивщина". Лидер этой партии - Юлия Тимошенко. И в первую очередь она несет всю полноту политической ответственности", - заявил Герасимов.
Он добавил, что в Украине, по его данным, пока есть только один пример получения реального срока за подкуп избирателей: жительница Одесской области приговорена к пяти с половиной годам за покупку голосов в пользу партии "Батькивщина". "Ответственно заявляю - эта женщина страдает за Юлию Владимировну Тимошенко", - сказал Герасимов.
"Политическая фигура - Министр внутренних дел Арсен Аваков этого не замечает. Вместо этого распространяются бездоказательные заявления о нашей политической силе, которые имеют исключительно политическую окраску. Мы требуем немедленного опровержения этих заявлений, или срочного обнародования доказательств", - акцентировал Герасимов.
Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.
Ранее полиция задержала двух граждан в Сумах по подозрению в подкупе избирателей. На их спасение бросились прокуроры и сотрудники СБУ.
Также ранее, сотрудники СБУ и ГБР провели обыски у представителей штаба Ю.Тимошенко в Запорожской области. В итоге СБУ заявила о разоблачении "избирательной пирамиды" под руководством нардепа от "Батькивщины" Богдана.
какие ваши доказательства?(с)
начинается самое интересное
пауки будут жрать друг друга
надеюсь
P.S. Просьба не ограничиваться заерзанной фразой …." да там уже столько что …"
Мне порех и ПОП и ЮВТ, они отличаются между собой только методами "работы" , а целью - нет. Обое рябое. А если ты все знаешь о ней , иди к куму ПОПа и все ему расскажи и пусть ее наконец то уже посадят.
..ЄвроМайдан - EuroMaydan Чернігів. Скупка голосів на користь Порошенка Волошин Євген: "У центрі міста Чернігів, роздають гроші по 500 грн за голос, за кандидата у президенти (ну самі знаєте за якого). Люди які продають... facebook.com.
Зеленский, как отражение нового олигархического консенсуса
http://rusjev.net/2019/02/25/zelenskiy-kak-otrazhenie-novogo-oligarhicheskogo-konsensusa/#more-103726
Це хуцпа! Вся передвиборча риторика Тимошенко та Зеленського це хуцпа!
Давайте згадаємо еврейського класика Шолом Алейхема.
У хлопчика Мотла був двоюрідний брат Еля. Цей шлимазл, за що б не взявся нічого у нього не виходило. Якось Мотл, від золовки Брохи почув, що причина у тому, що у Елі замало хуцпи.
Мотл у хедері спитав у меламеда, що то таке «хуцпа»?
Меламед Бойаз сказав:
- Ти хочеш знати що таке хуцпа, хлопчику? Уяви, ти прибіг на крик і бачиш людину з закривавленим ножем над трупом. Ти питаєш: «Що сталося?», а він всовує тобі в руки ніж і кричить: «ТИ УБИВЦЯ!», а потім у судах клянеться, що сам бачив як ти зарізав жертву! Ось що таке хуцпа!
Мотл нічого не зрозумів і вирішив, що не так уже погано,що у Елі нема хуцпи, бо не маючи цієї чудодійної властивості він точно нікого не заріже і не опиниться на каторзі.
А у Йуліі та у Зєлі її з надлишком!
І тільки не шийте мені антисемітизм! Це не я, це Шолом Алейхем таке сказав!
Авакову запахто смаленим і він робить те, що й Мангер, звинувачує інших у власних злочинах!
Те саме робить і Йуля.