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 Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться

Народный депутат от БПП Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах, открытых на основании заявлений не менее двух кандидатов в президенты, как вероятный организатор предвыборных схем.

Об этом во время презентации новой информационно-аналитической системы "Выборы - 2019" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей Березники стал фигурантом производств на основе заявлений, как минимум, двух кандидатов в президенты, и его имя как организатора схем упоминается в целом ряде из этих обращений, и мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследований", - сказал руководитель МВД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Отвергаю голословные обвинения Авакова и рассчитываю на извинения, - Березенко

Комментируя заявления Березенко по этому поводу, Аваков отметил, что депутату не стоит волноваться, если он не виноват.

"Читал недавно адресованные мне заявления господина Сергея Березенко из фракции БПП, о том, что он возмущен тем, что он является фигурантом производства. Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Всегда есть проверка, которая установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться ", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что сам он является фигурантом по меньшей мере 4 уголовных дел в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован.

"Так что не волнуйтесь, господин Березенко, мы просто спокойно будем делать свою работу", - добавил Аваков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Замглавы фракции БПП Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам, - Аваков

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборамСам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.

Источник: https://censor.net.ua/n3113551
 
 
 Топ комментарии
 
Жили б ми в США, років через 70 Березенко вийшов би із тюрми перевихованою людиною.
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В том то и дело,что березенко переживает. Время сейчас такое,что могут и не отмазать,а наоборот-слить.
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по нему и кононенко еще с времен черновецкого кладбище плачет
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Аваков ненадо уподобаться Луценко. Сплети этому прохвосту лапти, а уж потом труби.
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В том то и дело что бояться есть чего а человек я честный
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Жили б ми в США, років через 70 Березенко вийшов би із тюрми перевихованою людиною.
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Главное, чтобы слова Авакова не разошлись с делами. Ибо мы уже были этому свидетелями.
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Не.Им лбоим нужно дать тюремные сроки 1500 лет. И пообещать скостить 200 лет за сотрудничество ))
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Дайте авакаву стакан. А то как то неубедительно он без него смотрится ))
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А что, авакян честный коротышка? Не смешите. Все они одинаковые. Он шмулю толкает, а те пецю. Друг-друга стоят.
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Аваков знатный тролль. Вся страна ведь знает, как Березенко покупал избирателей в Чернигове.
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В том то и дело,что березенко переживает. Время сейчас такое,что могут и не отмазать,а наоборот-слить.
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по нему и кононенко еще с времен черновецкого кладбище плачет
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ага, знаємо! Якшо ти попав "в проізводство", то це шо попав в мясорубку - вже просто так не вирвешся.
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Точно, у нас же мусора такие честные и их задача не посадить, а разобраться.
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Авакян поклав яйця не в той кошик і тепер сере цеглою!
Не водися з Йулею! вОна доведе до цугундера!
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Щось Аваков не зовсім доречно взяв на себе роль судді і морального авторитета. Забув, видно хороший вислів 6 "Не суди інших і тебе не будуть судити."
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Хороший и емкий ответ. Березенко не кандидат в Президенты. Пусть даст исчерпывающие ответы на поставленные вопросы и все. Никто Березенко и его патрона трогать не будет (если там нет уголовно наказуемого деяния).
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Ну так и ты не очкуй,а то какой день,только и слышим,когда спалился:"я нейтральный,я не за Вону,и тд"Проверка установит,если ты честный,то зае..ись!
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Ааа,это типа открытым текстом-Занеси и порешаем? Или как?
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Темные дела, сразу и не разбирешь, кто куда и зачем.
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Имя Аваков неоднократно фигурировало в оперативных разработках харьковской милиции, он проверялся на причастность к совершению ряда тяжких преступлений, в том числе:
- к убийству Коновалова А.А. в 1993 году, заместителя председателя АО «Инвестор» (преступление не раскрыто по сей день);
- хищении в особо крупных размерах газоконденсата с Балаклейского месторождения ГПУ «Шебелинкагаздобыча»;
- присвоении значительных денежных средств при реализации конденсата через свои коммерческие структуры - ФОЗТ «Предприятие Харьковского района «Перерабатывающий завод», ЗАО «Фабрика по производству топливной добавки», ООО «Инвестор-Нефтегаз», ЗАО «Инвестор-Атика» путем значительного занижения стоимости газоконденсата.
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Іншими словами, я тебе обгижу на вевь світ, ну а потім буду розбиратися. "Міністр" МВС. Фу
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Бояться не надо. Занесешь куда надо, Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться - Цензор.НЕТ 973 и ты - честный.
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Вчера Аваков фактически обвинил Березенка, в использование 1.5 млрд на компанию Порошенко. А теперь говорит что следствие покажет.
Это капец. Аваков - Березенку: Не треба хвилюватися через те, що ти - фігурант провадження. Перевірка встановить факти. Якщо ти чесна людина, тобі нема чого боятися - Цензор.НЕТ 1239
Если я, накатаю заяву на Авкова и обвиню его в педофилии, он также обьявит себя виновным до конца следствия, полагаясь только на обращение?
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2 @censor.net.ua - Я думаю что надо аккуратней писать - вы сами себе противоречите, ибо @avakov ни в чем не обвинял Березенко.
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Аваков что-то зачастил на 1+1
Наверное решил возглавить правительство клоуна и стать членом команды 95 квартал
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Якщо була заява сурер-брехухи юлі--то на то вона і чемпіон по брехні, щоб все оббріхувати. На скільки я знаю. що в нас не прийняли поправку в КК (до речі цього хотів Луценко),на "провокації" по дачі хабаря. чи незаконного фіксуванняфактів злочину. ми що забули справи про хабарі депутатам. Це стосується і горе--журналюг, які працюють по легенді. Випуститься пар і на цьому все закінчиться.
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Странно, а когда дело коснулось "невиновного" сыночка Авакова - тот батальйон спецназа отправил в помощь, так обосрался. Поделом проиграет ничтожество Порошенко, если его Аваков как шлюху раком ставит.
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"Молодая команда Лёньки Космоса" - честный человек ... это звучит как анекдот .
Не говоря уже про то , что происходило в Чернигове года 3 назад .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныАваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться
 
 
 
 
 
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