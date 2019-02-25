 Аваков - Березенко: Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Проверка установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться

Об этом во время презентации новой информационно-аналитической системы "Выборы - 2019" заявил министр внутренних дел Арсен Аваков, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сергей Березники стал фигурантом производств на основе заявлений, как минимум, двух кандидатов в президенты, и его имя как организатора схем упоминается в целом ряде из этих обращений, и мы не можем не зафиксировать эти обращения и не вести расследований", - сказал руководитель МВД.

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Комментируя заявления Березенко по этому поводу, Аваков отметил, что депутату не стоит волноваться, если он не виноват.

"Читал недавно адресованные мне заявления господина Сергея Березенко из фракции БПП, о том, что он возмущен тем, что он является фигурантом производства. Не надо переживать из-за того, что ты - фигурант производства. Всегда есть проверка, которая установит факты. Если ты честный человек, тебе нечего бояться ", - подчеркнул он.

Министр напомнил, что сам он является фигурантом по меньшей мере 4 уголовных дел в РФ, объявлен в розыск, заочно арестован.

"Так что не волнуйтесь, господин Березенко, мы просто спокойно будем делать свою работу", - добавил Аваков.

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Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что народный депутат, заместитель председателя фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко фигурирует в уголовных производствах по выборам. Сам Березенко отверг обвинения в организации подкупа избирателей, выдвинутые Аваковым в интервью.