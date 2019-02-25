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 Новый онлайн-сервис мониторинга нарушений на выборах будет работать в режиме 24/7 и, после президентских будет адаптирован под парламентские, - Аваков

МВД Украины запустило новый онлайн-сервис "Информационно-аналитическая система "Выборы -2019", позволяющий всем желающим отслеживать и анализировать информацию об избирательных нарушениях.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщил глава МВД Арсен Аваков на брифинге в понедельник в Киеве.

"Публичность всех нарушений на выборах - страшный сон фальсификатора - сегодня он стал реальностью. На сайте МВД мы сегодня представляем новую онлайн-систему, новый онлайн-сервис... Теперь каждый желающий сможет онлайн получить доступ ко всей информации по нарушениям на выборах, как в географическом распределении, так и по статьям УК и другим нарушениям, решениям суда", - рассказал он.

По его словам, сервис будет работать в режиме 24/7.

"Стопроцентная прозрачность (в информации о нарушениях. - Ред.) – на наш взгляд одна из величайших превенций, позволяющих нам получить честные и прозрачные выборы", - сказал Аваков.

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Он пояснил, что информация на портале фильтруется по виду правонарушения, территориальности и, дате, содержит первичную фабулу, без разглашения тайны досудебного расследования.

"Мы считаем, что такая публичная информация ... Даст инструмент для дополнительного общественного контроля... А профессиональные аналитики... могут получить для себя дополнительно любой срез анализа", - подчеркнул министр.

Он также сообщил, что в режиме онлайн система будет работать до завершения президентских выборов, после этого останется в архивном состоянии, можно будет отслеживать развитие ситуацию по каждому эпизоду правонарушения. Затем по словам министра, система будет адаптирована к парламентским выборам.

Источник: https://censor.net.ua/n3113550
 
 
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Этот чудик не стоит доверия.Еще рюкзаки не остыли...))
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Авакян поклав яйця не в той кошик і тепер сере цеглою!
Не водися з Йулею! вОна доведе до цугундера!
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вчера на цензоре была новость от ававакова
прот ьто шо пепе закрысил в своём фонде полтора ярда бюджетных денех
на покуп избирателей
на цьому сервiсе вже е ця файна новина?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныНовый онлайн-сервис мониторинга нарушений на выборах будет работать в режиме 24/7 и, после президентских будет адаптирован под парламентские, - Аваков
 
 
 
 
 
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