 Журналисты должны потребовать пресс-конференцию Зеленского. Он некомпетентен во всех вопросах, - Ирина Геращенко

"Даже не знает, что кандидатуру премьер-министра предлагает президенту парламентская коалиция, а не наоборот", - написала в Facebook Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что президент имеет право только подать предложенную кандидатуру на согласование Верховной Раде.

"Большая просьба к СМИ и журналистам: не подыгрывайте этой комической и позорной, гибридной фб-кампании. Требуйте немедленной пресс-конференции Зеро, общество вправе увидеть и услышать, насколько он некомпетентен. Самое ужасное - некомпетентный по всем вопросам", - отметила Геращенко.

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"Впечатление, что студенты-первокурсники криворожского университета более компетентные, чем некоторые кандидаты. Работа президента - это не озвучивать чужие тексты на разные голоса. Это не играть медвежонка Паддингтона и Рейгана. Это не быть прислугой и в интернете выбирать свою команду. Это быть лидером и самому принимать решения и нести за них ответственность ", - добавила она.

Напомним, ранее Зеленский предложил избирателям поучаствовать в выборе претендентов от его команды на ключевые должности в государстве. "Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленского – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – призвал он.