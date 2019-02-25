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 Журналисты должны потребовать пресс-конференцию Зеленского. Он некомпетентен во всех вопросах, - Ирина Геращенко

Первый вице-спикер парламента Ирина Геращенко отреагировала на заявление шоумена, кандидата в президенты Владимира Зеленского, где он предлагает избирателям принять участие в отборе претендентов от его команды на ключевые должности в государстве.

"Даже не знает, что кандидатуру премьер-министра предлагает президенту парламентская коалиция, а не наоборот", - написала в Facebook Ирина Геращенко, передает Цензор.НЕТ.

Она подчеркнула, что президент имеет право только подать предложенную кандидатуру на согласование Верховной Раде.

"Большая просьба к СМИ и журналистам: не подыгрывайте этой комической и позорной, гибридной фб-кампании. Требуйте немедленной пресс-конференции Зеро, общество вправе увидеть и услышать, насколько он некомпетентен. Самое ужасное - некомпетентный по всем вопросам", - отметила Геращенко.

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"Впечатление, что студенты-первокурсники криворожского университета более компетентные, чем некоторые кандидаты. Работа президента - это не озвучивать чужие тексты на разные голоса. Это не играть медвежонка Паддингтона и Рейгана. Это не быть прислугой и в интернете выбирать свою команду. Это быть лидером и самому принимать решения и нести за них ответственность ", - добавила она.

Напомним, ранее Зеленский предложил избирателям поучаствовать в выборе претендентов от его команды на ключевые должности в государстве. "Заходи на ze2019.com или в Команда Зеленского – и предлагай, кто, по твоему мнению, должен быть премьер-министром Украины, генеральным прокурором, главой СБУ, министром иностранных дел, министром обороны. Сделаем это вместе", – призвал он.

Источник: https://censor.net.ua/n3113548
 
   
 Топ комментарии
 
Шооооооо? та я вам нічьо нє должен. Я должен тока мамє і папє. Ну і нємнога женєвскай Бабушке
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Согласен...пусть соберет пресс-конференцию и докажет, что она не права... Журналисты должны потребовать пресс-конференцию Зеленского. Он некомпетентен во всех вопросах, - Геращенко - Цензор.НЕТ 9270
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Цей клоун,який провів на сцені все своє коротке життя--нічого не знає,не вміє крім смішити людей і їх розважати. А життя .це не сцена, це наполеглива праця і боротьба. Президент і клоун--це протилежні напрямки діяльності.
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ты дрочишь на Жулю?
прими соболезнования
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А Гриценко назначить Генеральным Прокурором. Вот будет потеха! А че? Без образования можно же?
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А может и нет, у Зеленского, такого высокого рейтинга. Кстати, он очень удобный противник Порошенко во 2-ом туре. Вполне возможно, шо мы наблюдаем хитро задуманную операцию.
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Как может что то заявлять о компетентности других, человек, назначивший премьером-базарного торгаша, а генпрокурором, вобще человека без образования И ВООБЩЕ без опыта работы.
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а кто вы такие что б у него что то требовать?? с петра требуйте, он пока в теме - где окончание войны, где хоть одна рожа в тюрьме за разваленный банк, где хоть один в тюрьме из яныка подельников?
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Судячи з кількості "котлів" та підірваних арсеналів ми маємо самого компетентного головнокомандувача!
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЖурналисты должны потребовать пресс-конференцию Зеленского. Он некомпетентен во всех вопросах, - Ирина Геращенко
 
 
 
 
 
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