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 Оболонский суд завтра примет решение о дальнейших шагах по приговору Януковичу

Оболонский районный суд Киева 26 февраля примет решение о дальнейших процессуальных шагах по приговору, вынесенному экс-президенту Украины Виктору Януковичу по делу о государственной измене, после завершения срока на подачу апелляционных жалоб.

"25 февраля – последний день для апелляционного обжалования приговора. Кроме того, в материалах дела имеется заявление об исправлении описки, поданное адвокатом Байдиком. Председательствующим по делу решено сформировать всю правовою позицию после завершения срока на обжалование и во вторник, 26 февраля, будет сообщено о решении по направлению дела в апелляционный суд и рассмотрению заявления об исправлении описки", - сообщила "Интерфакс-Украина" пресс-секретарь суда Инна Свинаренко, передает Цензор.НЕТ.

Она пояснила, что суд еще должен принять решение в отношении поданного адвокатом А.Байдиком заявления об исправлении описки в приговоре, что может стать причиной отсрочки направления дела на рассмотрение в Киевском апелляционном суде.

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Как сообщалось, Оболонский районный суд Киева приговорил Виктора Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны РФ. Такой приговор суд огласил 24 января 2019 года. Уголовное производство в отношении В.Януковича рассматривалось по специальной (заочной) процедуре в связи с тем, что обвиняемый находится на территории РФ.

Ключевым доказательством для суда стало письмо Януковича Путину, датированное 1 марта 2014, в котором он просил ввести в Украину российские войска.

При этом суд признал его невиновным в пособничестве в нарушении территориальной целостности. Согласно решению суда, обвинение не доказало, что Янукович был проинформирован о конечной цели РФ – аннексии Автономной респулики Крым и изменении границ территории Украины.

За государственную измену суд приговорил экс-президента к 13 годам заключения, а за пособничество в введении агрессивной войны – к 12 годам. Таким образом, общий срок отбывания заключения для Януковича составляет 13 лет. Время отбывания срока должно отсчитываться с момента задержания виновного.

При вынесении приговора суд учел то, что Виктор Янукович не имеет судимости (имевшаяся у экс-президента судимость погашена), получил высшее образование и не состоит на учете у нарколога. Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман.

Источник: https://censor.net.ua/n3113544
 
 
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было бы здорово
если бы свой срок он мотал
в клетке у мижгирьи
рядом со страусами
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Также судьи учли его продолжительный и успешный карьерный путь и позитивную характеристику, которую дала подсудимому Анна Герман. Источник: https://censor.net.ua/n3113544

Вам это совок не напоминает?
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Мечты ,мечты...Если серьезно - то нам просто пудрят мозги.Как порошенко может посадить яныка,если за яныком потянется ахметов. А ахметов молчать не будет ,если шо.Усех партнеров сдасть ...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОболонский суд завтра примет решение о дальнейших шагах по приговору Януковичу
 
 
 
 
 
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