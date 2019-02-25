 Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в Переяславе-Хмельницком Киевской области.
"Будущее Украины - в Евросоюзе. Будущее Украины - в НАТО. Именно ЕС и НАТО являются нашими главными стратегическими ориентирами… Наше членство в ЕС и НАТО - это залог безопасности. Безопасности не только на фронте – безопасности и внутри государства… Это - гарантия того, что в нашу с вами мирную жизнь никогда не ворвутся российские танки, никогда не наступит российская диктатура", - сказал Порошенко.
По словам главы государства, уровень поддержки европейской и евроатлантической интеграции среди молодежи значительно выше, чем в среднем по стране.
"Пять лет российской агрессии – это более, чем достаточно для того, чтобы сделать самый главный вывод о нашем будущем. Вывод, или Украина станет мощным региональным лидером, членом ЕС и членом Североатлантического Альянса, или Украину силой вернут в Российскую империю, в стойло или под ярмо Москвы, вернут в статусе колонии", - отметил Порошенко.
или на поруки муженки с полтораком отдадут
как крайние 5 лет в Украине практикуется
Поэтому на саммите ПДЧ Украине и не дали.
Так и сказали : Юлия Владимировна у вас тотальная коррупция???
Ну куда вам в НАТО?
которые устроили в харькове съезд юговостока
с колорадскими лентами еще до крыма и донецка?
у вас на мальте сало есть?
встреча с "нашими украинскими партнерами"(с)
Читать статуты и правила Европейских организаций адепты секты жиддя по-новому НЕ умеют . Они не читатели , они слушатели ...
А на Марс когда Петя мы Флаг наш отправим ? Или Самую Большую Вышиванку в Мире к Бетельгейзе запустим ? Пусть самый большой объект в Галлактике оденется через 300 000 000 000 миллионов лет в самую большую вышиванку .Слов нет
томос получили а в софии киевской сидят московские попы
так пеця и в нато вступит
в украинской конституции, шоп кацапов не обидеть
псы. нормальный президент уже бы пару американских баз разместил
или хотя бы официальный запрос на размещение отправил
торговый партнер)) демагог и лицемер)
СОФІЮ КИЇВСЬКУ" ВІДДАЛИ ДЛЯ БОГОСЛУЖІНЬ УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
В одному з храмів комплексу "Софії Київської" відновлюються богослужіння
Київ 20 лютого 2016, 01:38
Трапезний храм комплексу тепер буде не тільки музеєм.
На території заповідника "Софія Київська" поновлюють богослужіння. Це підтвердив міністр культури В'ячеслав Кириленко, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
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А не петя
Голосуй за Петра Олексійовича.
Танки не ворвутся?
Из речи в Верховной Раде заместителя фракции СДПУ(о) Петра Алексееча Порошенко
Сбылась мечта престарелых имперцев.
Как не маскируйся как не выеживайся а ВОР ОН И В АФРИКЕ ВОР!! И ни одно порохосися этого не изменит!!
А вот как ее видят не зашоренные иностранцы. Там же комменты
KIEV UKRAINE 2018
Прям зубожіння і всі у смітниках
Ех, пане Президенте... Любите Ви поговорити, особливо на публіку і камери.
Не только: еще - второй срок Петро Порошенко.