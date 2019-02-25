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 Политика Украины
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Все про:Порошенко (16419) членство в НАТО (279) членство в ЕС (168)

 Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко

Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является гарантией, что в мирную жизнь украинцев не ворвутся русские танки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украины, об этом Президент Украины Петр Порошенко сообщил на молодежном форуме "Мнение молодежи важно. Перспективы вступления в НАТО и ЕС" в понедельник в Переяславе-Хмельницком Киевской области.

"Будущее Украины - в Евросоюзе. Будущее Украины - в НАТО. Именно ЕС и НАТО являются нашими главными стратегическими ориентирами… Наше членство в ЕС и НАТО - это залог безопасности. Безопасности не только на фронте – безопасности и внутри государства… Это - гарантия того, что в нашу с вами мирную жизнь никогда не ворвутся российские танки, никогда не наступит российская диктатура", - сказал Порошенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 57% украинцев поддерживают вступление Украины в ЕС, более 44% - присоединение к НАТО, - опрос

По словам главы государства, уровень поддержки европейской и евроатлантической интеграции среди молодежи значительно выше, чем в среднем по стране.

"Пять лет российской агрессии – это более, чем достаточно для того, чтобы сделать самый главный вывод о нашем будущем. Вывод, или Украина станет мощным региональным лидером, членом ЕС и членом Североатлантического Альянса, или Украину силой вернут в Российскую империю, в стойло или под ярмо Москвы, вернут в статусе колонии", - отметил Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3113543
 
   
 Топ комментарии
 
С такой коррупцией и брехней Украину не только в ЕС и НАТО - в таежный союз путлер не возьмет
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Странно, я думал гарантом этого является боеспособная армия и развитое демократическое (а не пороховатное) общество.
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Петя, если НАТО - гарантия от кацапов, то чего ты орёшь на каждом углу, что мы закрыли собой европу?
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выпустят под залог если шо
или на поруки муженки с полтораком отдадут
как крайние 5 лет в Украине практикуется
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С такой коррупцией и брехней Украину не только в ЕС и НАТО - в таежный союз путлер не возьмет
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кому нужен ваш таежный. А НАТО, так в Одессе Кук стоит
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Навряд без Томогавків, це бойове судно , після Сірії на базі десь??))) затарились кацаподробилками!!! Слава Україні!!!
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Кого Порошенко уговаривает ,я не понимаю? Уже давно нужно было вступить в НАТО.В чем проблема? Большинство людей за это.
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проблема в тотальной коррупции, за которую никто не сидит и более того - всё руководство страны в ней участвует. Это самый серьезный аргумент и по нему соевые ничего не сделали
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Юлька развела во время своего примьерства.
Поэтому на саммите ПДЧ Украине и не дали.
Так и сказали : Юлия Владимировна у вас тотальная коррупция???
Ну куда вам в НАТО?
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ага, а Порошенко весь час з корупцією бореться.
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Путин побрезгует? Потому что по Corruption Perceptions Index у Казахстана 124 место, у России - 138, а у Украины - 120? Так что, Украине по брехне и коррупции еще расти надо до путинской России.
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Это ваша фирма штампует такие картиночки? У меня вопрос: почему Лугандония не заканчивается во Львове и где же Новороссия от Харькова до Одессы?
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почему не сидят кернес и добкин
которые устроили в харькове съезд юговостока
с колорадскими лентами еще до крыма и донецка?
у вас на мальте сало есть?
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Историческая встреча с легендарнім карликом:
Членство України в ЄС і НАТО - це гарантія того, що в наше життя ніколи не увірвуться російські танки і не настане російська диктатура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 4382
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как оказалось в дальнейшем
встреча с "нашими украинскими партнерами"(с)
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от би з лівої по еплу плешивому, Петро лупцянув, да так щоб зразу...!!!!
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Наоборот. ЗаПоребриком распил-откат-занос в почёте.
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З окупованими територіями до НАТЬІ не приймуть, не плети дурниць.
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Не порть праздник соевым троллям .Они так себе и стакан леденцов не намоют в соевой жижже Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8097

Читать статуты и правила Европейских организаций адепты секты жиддя по-новому НЕ умеют . Они не читатели , они слушатели ...
А на Марс когда Петя мы Флаг наш отправим ? Или Самую Большую Вышиванку в Мире к Бетельгейзе запустим ? Пусть самый большой объект в Галлактике оденется через 300 000 000 000 миллионов лет в самую большую вышиванку .Слов нет
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Странно, я думал гарантом этого является боеспособная армия и развитое демократическое (а не пороховатное) общество.
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да, но боеспособная Армия на сегодня создается по образцам НАТО и этим пороховатым президентом. А демократия....не только юлеватое или зеленоватое сообщества могут создать...
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Петя, если НАТО - гарантия от кацапов, то чего ты орёшь на каждом углу, что мы закрыли собой европу?
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згоден i шо далi?
томос получили а в софии киевской сидят московские попы
так пеця и в нато вступит
в украинской конституции, шоп кацапов не обидеть
псы. нормальный президент уже бы пару американских баз разместил
или хотя бы официальный запрос на размещение отправил
торговый партнер)) демагог и лицемер)
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"софии киевской сидят московские попы"?

СОФІЮ КИЇВСЬКУ" ВІДДАЛИ ДЛЯ БОГОСЛУЖІНЬ УПЦ КИЇВСЬКОГО ПАТРІАРХАТУ
В одному з храмів комплексу "Софії Київської" відновлюються богослужіння
Київ 20 лютого 2016, 01:38
Трапезний храм комплексу тепер буде не тільки музеєм.

На території заповідника "Софія Київська" поновлюють богослужіння. Це підтвердив міністр культури В'ячеслав Кириленко, йдеться в сюжеті ТСН.19:30.
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ты реально тхір. Воняешь так что кури дохнут.
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Трохи запізнилися, Петре Олексійовичу. Кацапські танки вже увірвалися в наше життя. І не лише танки, а й кортежі з полеглими Героями.
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Це я не Петра взагалі то мав на увазі, я лише до нього звертався. А на увазі мав себе і всіх нас.
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Касапсскотсские "СМИ "- УТВЕРЖДАЮТ, что- ихние дерижабли 12 поколения - БОМБЯТ МИРНЫХ ЖИТЕЛЕЙ СИРИИ ,восточных регионов донбасса , приднестровья , Грузии , ЦАР и т д- - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО КОНФЕТАМИ,, , А вот и радостные "одаренные" конфетами дети--- https://uploads.disquscdn.com/images/262a0bf8eef7814f66aa026043871926d05364a7bddce28dfc858a4752544463.jpg https://uploads.disquscdn.com/images/bbfc4a444156225cc68937068f444282f8ff3d37b9c071eabb3f7828e7577f50.jpg . ..
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Если бы не одно НО,Порошенко не борется с корупцией,а войну в Украину привела именно коррупция и ни что иное.
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5 років все хйлопутін в ями в асфальт золу з ТЕС сипе
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Новая мантра нато и ес.... А томос уже все? Отыграл? Похоже, что сам торт свое уже отыграл
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5 лет брехни. Медведчук и оппоблок рулит, патриоты в тюрьмах.
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Предвыборный понос мальдивского главнокомандующего.
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Как он собирается вести в НАТО,если все олигархи проросийские ? И НАТО - это автоматом означает не только стандарты военных но и системы суда. Тогда возникает вопрос - сможет ли порошенко с ахметовым объяснить происхождение своих миллиардов ? И нужно ли это им ? Вывод - нас будут дурить надеждами о вступлении и всячески затягивать кго. Другого не дано.
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Голосуй за міграцію, деградацію, девальвацію, стагнацію, зубожіння……проросійський , корумпований порошенківський мир в Україні....

Голосуй за Петра Олексійовича.
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.... а що марсіани також готуються?!! І як завжди заважають перед виборами.Терміново потрібен ввести військовий стан, Олексійович спробуй ще раз, пацанів в Україні не міряно, ще не всі в Польші-є кого кинути....
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Какие ЕС и НАТО? Нищую, тотально коррумпированную страну, НИКТО в европейские структуры, НЕ ПРИГЛАШАЕТ...Барыга , пиарится перед выборами, в надежде, помимо сетевой тысчонки, ещё голоса собрать..
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Наш ответ на "ихтамнет" - "танкиневорвуться". Членство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9183
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То что не ворвутся танки,то что созданы ВСУ,то что наши ВСУ работают эфективно в конце концов не заслуга нашего нынишнего правительства.Все это было построено вопреки а не благодаря нашему нынишнему правительству.И если бы не выборы то не выстрела бы ни одна ,,Струнга,, а за безпредел 52-й посадили би и не одного человека.
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В 2013 году был реальный шанс при овоще вступить в Нато и Европейский Союз.Помните как европейцы умоляли овоща а тот не подписал договор.А теперь из за этого лет 25 мин опять ждать
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Для этого его Путин и протолкнул в президенты - смотрящим от НКВД быть в Украине!
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"…фракция Социал-демократической партии Украины (объединенной) решительно осуждает агрессивные действия НАТО по отношению к Югославии.."

Из речи в Верховной Раде заместителя фракции СДПУ(о) Петра Алексееча Порошенко Членство України в ЄС і НАТО - це гарантія того, що в наше життя ніколи не увірвуться російські танки і не настане російська диктатура, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7932
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а мальдивский наяривает себе - "нато наше все", "евросоюз нас заждался"...а в это время нищий народ кто по помойкам, кто по европам нужники чистят спасаясь от петины "реФорм"!
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Пишут в СМИ некоторые подались москвичам попы мыть.
Сбылась мечта престарелых имперцев.
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Петя да мы не против , только не принимают нас туда ----- говорят уберите ворюг народной денюшки, подравняйтесь с нами экономикой и уровнем жизни --- не по новому , а по нормальному , а обещанием народ уже не верит , как подошел открыл холодильник так сразу же и не верит соевым реформаторам!!!!!!!!!!!!!!!
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При овоще могли дать и Нато и Европу так тот не подписал.Петя хочет вступить и готов подписать так европейцы не дают.
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А вообще когда раша посадит на иглу газовую Германию то стоит ли вообще вступать в это Нато?
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Вот и выскочила изорта сына помошника Горбачева шахназарова( отец которого прихватизировал Мосфильм у русских ) ночью НА ЦТ России правда. Он выдал "Мы Белоруссию БУКВАЛЬНО ВЫТОЛКНУЛИ из СССР" Что и требовалось доказать.Арабский Кремль насильно развалил СССР и БОЯЛСЯ ОЧЕНЬ СОЮЗА 3 СЛАВЯНСКИХ ГОСУДАРСТВ.Поэтому его (союз) там и здесь добивали авакяны.
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Нам-бы сейчас ,Петюня, избавиться от тех , что уже ворвались ...
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Пока в кресле президента сидит ВОР не думаю что нам светит НАТО и уж тем более ЕС!!
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Если был бы ВОР. Не было бы не джевелинов не санкций не зарубенжных инструкторов не помощи МВФ и тд.
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Экономика Украины в жопе у всех доходы падают даже по отчету ООН нищета в Украине усилилась токо у некоторых людей доходы выросли В РАЗЫ! ВОПРОС ВАМ ПОРОХОБОТИНА ПОЧЕМУ ТАК! У ВСЕХ ДОХОДЫ ПАДАЮТ А У ПЕТИ ОФШОРЕНКО РАСТУТ НЕУЖЕЛИ ПОТОМУ ЧТО ГЕНИАЛЬНЫЙ БЕЗНИСМЕН!!

Как не маскируйся как не выеживайся а ВОР ОН И В АФРИКЕ ВОР!! И ни одно порохосися этого не изменит!!
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сказки бабушки Арины. Капс вам не поможет.
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Ну на сказки больше похожи твои писульки! Потому что любой Украинец токо откроет свой кошелек и ему сразу понятно где и у кого сказки!!
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Ну у меня и близких все нормально. О чем ты говоришь?
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Ну тогда скорее всего ты или чинуша или мусор или депутат или судья! У такой категории как раз все нормально! но ты не народ ты паразит на теле народа потому у тебя все и хорошо!!
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Это так кацапы видят Украину через зомбоящик.
А вот как ее видят не зашоренные иностранцы. Там же комменты
KIEV UKRAINE 2018

Прям зубожіння і всі у смітниках
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Или на видео тоже все чинуши суди прокуроры и ворюги?
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что если люди ходят еще а не ползают от голода значит все впорядке! не знаю для меня критерий ползающие люди это уже все полный ******!! у меня критерии больше европейские Украинеу должен иметь возможность заплатить за еду дом одежду и еще у него должно оставаться денег на счет в банке! если этого нет (а этого нет) то значит в стране что то не так! А если этого нет у Украинца но есть у его президента... ТО ПРЕЗИДЕНТ ВОР!!
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иди на свою срувенсу и там эту дич толкай. зйбл уже.
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Не расказывай что мне делать я не скажу куда тебе идти! понял куда идти...!!
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Слушай про европейцев которые приветствуют реформы ПЕТИ ОФШОРЕНКО я уже слышал! одна проблема эти европейцы по этим реформа не платят, поэтому они их и приветствуют! а вот если такому европейцу дать минимальную пенсию и заставить заплатить комуналку купить пожрать и купить лекарства, вот тогда бы я хотел послушать про его приветствия реформам! а так ******* про то чего не знаешь и видишь токо глазами пиарщиков много ума не надо!!
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А що,шельфа навколо о.Зміїний недостатньо було для вступу в НАТО?Ще щось потрібно?Що ж ви хохли срані то одним то іншим Україну роздаєте.
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Если не выберете Порошенко российская диктатура таки наступит.
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На жаль, Порошенко став другим розчаруванням України після Ющенка (бо шапковий крадій Янукович був відкритим ворогом). Декларації, обіцянки, і брехня, брехня з державних вуст для народу. А на першому плані у нього було утримати владу і наростити статки самого себе улюбленого і свого оточення, - а воно алчне і жадібне до нестями, заткнути вільні ЗМІ (як він Шустера розчавив, а ?), заткнути спротив проти корупції своїх гавриків (за це він Саакашвілі викінув з країни). На другому місці було, трошки відтиснити інших олігархів (що непогано, взагалі-то) і визначити для них власні шматки України і активів (це замість Антимонопольного комитету). На третьому місці було заручитися підтримкою місцевих обласних і районних князьків, які досить швидко після Майдану підсушили свої підмочені портки і зрозуміли, що можно жерти, як і раніше. Президентські обов'язки для цього пана були на четвертому місці...
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"...і не настане російська диктатура" - сказав президент країни, де мобільні телекомунікації, обленерго, ТВЕЛи, селітра, алюміній, титан і ще багато чого тотально контролюються тією самою диктатурою.

Ех, пане Президенте... Любите Ви поговорити, особливо на публіку і камери.
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Членство Украины в Евросоюзе и НАТО является гарантией, что в мирную жизнь украинцев не ворвутся русские танки, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

Не только: еще - второй срок Петро Порошенко.


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Маю надію, що расіянську гидоту знищивши, ми всеж таки опинимось у НАТО та Евросоюзі!!!
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Сказав правильно і робить правильно. Із-за нього не можуть спокійно спати московські терористи. Їм би вбити в вуха людей України якогось зрадника, щоб за рік відмитися від війни, від санкцій, від позовів України до параші..... Ось і л*ють помиї. Але нічого не вийде. Бути йому президентом і могильщиком дикратури ліліпутіна.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧленство Украины в ЕС и НАТО - это гарантия того, что в нашу жизнь никогда не ворвутся российские танки и не наступит российская диктатура, - Порошенко
 
 
 
 
 
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