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 Политика Украины
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 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Более четверти украинцев (26,4%), которые будут участвовать в голосовании на президентских выборах в Украине 31 марта, намерены поддержать шоумена Владимира Зеленского, за ним в рейтинге следуют нынешний глава государства Петр Порошенко (18%) и лидер Всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко (13,8%).

Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 февраля 2019 года.

Кроме того, среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 10,9% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,4% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 6,3% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% - кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула. Остальные кандидаты набрали бы менее 3% голосов каждый.

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Из общего количества опрошенных 8,3% не пошли бы на выборы, 30,5% не определились за кого голосовать, а 4,4% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень.

В рамках собственного опроса общественного мнения методом личного интервью КМИС опросил 2042 человек, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% для показателей, близких к 10%, и 1,4% для показателей, близких к 5%.

Источник: https://censor.net.ua/n3113541
 
 
 Топ комментарии
 
Чтобы смеяться с Клича-мэра необязательно бывать на концертах Зеленского.
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на кого це розраховано??
Вже й дитина розуміє , що вся ця, так звана соціологія, пшик і маніпуляції!
Цікаво тільки в шо обходиться бюджету "друге" місце запойному керманичу?
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Игааарь! прими таблетку и спать!
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порошенко тікі купити вибори може.. але він дуже жлобливий.. всереться але своїх грошей не дасть.. тому в прольотє=))
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Соевый ты знаешь на сколько подорожал тот борщ ,за время правления твоего полководца.Так шо плевать тебе будут в воду.
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Байдуже на скільки, головне що зварити його за мінімальну зарплату можна більше!
у 2013 - 1218 - 146 баксів
у 2016 - 4178 - 153 бакси.
При цьому, при номінальому зростанні у 3,4 рази ціни виросли у 2-2,9 рази, хоча є певні товари на яі ціни зросли більше, але є і ті, які здашевшіли, сакраментальна гречка, нпариклад.
Та само ситуація з середньою зарплатою вона зросла більше ніж ціни.
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Серьезно ,ты еще не забудь что борщ желательно варить на газу и в теплой квартире ,ану расскажи ка про эти улучшения .Во сколько раз ?
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А топить кизяками ,потому что лесополосы уже вырубили.Вот и вся ваша жизнь по новому.
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Кацап, ти спалився! Проти Порошенка боти-кацапи-и-и-и!
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А я все жду когда ж начнется про кацапов ,а вот оно.Поц ты , Россия ,Петра Алексеевича бережет и лелеет он торговый партнер и исправный налогоплательщик.Вон даже Путин разрешил своими лозунгами воспользоваться.
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2% - це статистична похибка. А Порох в реальності не має навіть і 5% і до другого туру не вийде
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У соццентров как раз "жнива". Какие там,нах,опросы? Не мешайте деньги заколачивать,пока такая возможность.
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Кто-то верит этим фейковым соцопросам? И так всем понятно что у барыги 3-5%, все что выше накручено. Не понятно зачем цензор каждый день выкладывает эту бредятину, ведь тем самым цензор косвенно влияет и манипулирует общественным мнением, скорее всего отрабатывают бабло за эти выбросы.
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ну зачем выкладывает, вопрос риторический.... Ответ простой.....на всякий случай, мало ли кто к власти присунеться ...
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" И так всем понятно". - це означає цілковиту брехню.
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Скажу на перед что мне не интересны ни ПороШЕНКО ни ТимоШЕНКО . Даже начало их фамилий сложенное вместе вызывает "озабоченность" - ПОРО-ТИМО , то что они все делают с жителями нашей Украины. У меня другой интерес. Первый проигрывал второй внушительную цифру в %. Когда это он успел и какими достижениями Апередить ее ??? Я что то пропустил ?
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Ось реально вірне питання - як очолюючи антирейтинг можна мати такий процент підтримки? Це не похибка - це брехня!
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Ну що, маємо новий рейтинг для недалеких та нерозумниз. Реальна розстановка сил інакша і перемога дістанеться жінці.
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Усім давно зрозуміло, що лідер нашої держави Тимошенко і за нею перемога!
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"...перемога дістанеться жінці". Ця жінка - путінський агент з лютого 2004 р. Простежте її діяльність як прем'єра при Ющенку, та спробу створити "ширку" з регіоналами. Які ще можуть бути запитання?
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Вся ця фікція, робиться задля маніпуляції свідомістю громадян. Але нічого з цього не вийде! Бо кандидат який гідний стати президентом України це Юлія Володимирівна!
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Згоден з Вами, Юлія Тимошенко - досвідчений політик і вона зможе вивести Україну на світовий рівень!
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Как же так ,я был уверен что Петр Алексеевич ,победит в один тур.Ведь сколько всего он сделал для народа.Ведь он выполнил все предвыборные обещания .Ну как же его не выбрать ,неблагодарный народ достался Петру Алексеевичу.Боже царя храни.
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Йож Туманний виводить з туману.
"Пока там все шумят про Юлю, я напишу немного про саму концепцию выборов и выбора.
В принципе, выборы Президента - это в основном про две вещи: дипломатия и армия. Коррупция, налоги, цены и все прочее - это сугубо вторично в контексте президентской гонки. То есть да, они могут обещать и цены, и налоги, и (анти)коррупцию, но по факту это удел парламента, а не Главкома.
А поскольку от армии и дипломатии зависит сейчас то, в каком виде мы сохранимся на политической карте мира и сохранимся ли вообще, то я считаю, что вопрос того, кто именно сейчас займет Банковую, довольно важен. Опять же: я очень хотел бы, чтобы мы обладали госаппаратом уровня США, который был бы способен переварить хоть комика, хоть дегенерата, но у нас его нет, и потому от личности Президента зависит не все, но очень, очень многое.
То есть выборы эти важны. Очень. Это важное решение. Важный выбор. А любой выбор влечет за собой последствия, и чем он важней - тем тяжелей или, вернее сказать, масштабней последствия. Потому что неверный выбор будет означать именно тяжелые-как-3,14дец-последствия. А верный… иногда это тоже ничего веселого, но все равно лучше, чем неправильный выбор.
Например, я в контексте этого выбора склонен поддержать действующего Главнокомандующего: я уже знаю, чего от него ожидать, и могу худо-бедно прогнозировать дальнейший ход событий. С другой стороны, я понятия не имею, чего ждать, например, от господина Зеленского. То есть буквально: хрен знает, что будет. У него нет политического прошлого, мы понятия не имеем, как он себя поведет. Кот в мешке.
Может быть такое, что Беня подсунет ему толковых советников, и они помогут ему правильно рулить страной? Да, может. Может, даже выйдет лучше, чем у Петруччо. Может быть такое, что ему не дадут никаких советников, и он будет рулить страной хреново? Тоже может быть. А может быть, и не будет, и он станет нашим Йоном Гнарром (вот уж с ним бы и стоило сравнивать Зе, кстати, а не с Рейганом… правда, за Гнарром не стоял один обиженный олигарх… но это мелочи, пожалуй. Бесплатная подсказка ЗеПиарщикам). То есть всякое может быть.
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века."
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вже один раз помилились і дали п'ять років петру ненажерному, досить
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Єти, яко бьі опросьі для пропагандьі и нагнетания истерии и делают их под заказ.
Цьіплят по осени считают.
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Уважаемые форумчане!!!. Прошу прощение за Олександра Зеленского, я имел ввиду конечно Владимира Зеленского, просто имя из головы вылетело. Единственное что мне неприятно когда меня называют "порохоботом", поверьте ето не так. Порошенко ужасный человек,который сделал всю свою полтическую карьеру на войне и русофобских настроениях. Десятки тысяч молодых пацанов погибли от части из за его политической доктрины. Но я ни на что не могу повлиять, поетому хоть немного заработаю. На данный момент Порох абсолютный лидер президентской гонки, и ето не мое мнение, ето мнение международных европейских букмекерских контор William Hill, Pinacle, Пари-матч и т.д. Он очень умный еврей и только админ ресурс прибавит ему процентов 20 голосов + многие люди которые хотят воевать дальше и имеют с етой войны материальную выгоду будут за него. Даже всеми нами уважаемый Юрий Бутусов,который тесно дружит с Александром Турчиновым, пишет с ним книги и сценарии к фильмам, наверняка поддержит Пороха, потому что тем самым он поддержит своего друга. Когда не было войны, Юрия Бутусова никто не знал, а сейчас он локомотив украинской патриотической журналистики. Обьективно, Порох имеет гиганскую поддержку, говорю ето с сожалением, но ето факт. У Юлии Тимошенко шансов очень мало........ Если я ошибусь буду рад. Давайте спишемся после выборов если меня не забанят к тому времени.
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"сделал всю свою полтическую карьеру на войне и русофобских настроениях". А що, війну теж Порошенко розв'язав? Даруйте - Ви дурень, або падлюка?
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Все абсолютно правильно.

Кляті русофоби, шо замутили "майдан", що навмисне віддали росії Крим, аби ця миролюбна слов'янська колиска повірила в чистоту хохляцьких намірів, що вчинили нелюське аутодафє в Одесі, що, нарешті розпочали братовбивчу війну з росією на Донбасі, - тепер бажають в один тур сфальсифікувати вибори людожера Порошенка, аби остаточно знищити величну і прекрасну росію! Не дозволимо розпалювачам війни перейти межу! вся миролюбива общєствєнність категорично проти мільярдера-олігарха! Підтримаємо жінку яка врятує Україну від українців і навпаки! За Родіну! За сталіна! Слава Кпсс (підпис).
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ИГРОКИ БОЛЬНЫЕ ЛЮДИ. ОБЩАЙТЕСЬ В СВОЕМ КРУГУ ИДИОТОВ.
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Интересно, а Зеленский будет на Евангелие руку класть во время присяги? Или все-таки на Тору?
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Думаю Зеленский просто положит на всё и на всех
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ЗЕ належить до ашкеназі і, щоб надурити гоїв, покладе руку навіть на "обувную щьотку"
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Візьміть карту України і повтикайте сині прапорці в ті області звідки були родом попередні президенти України і жовті прапорці звідки родом нинішні кандидати. Побачите дуже цікаву закономірність.
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Сьогоднішня влада це, ті хто при Ющенко пропихував Януковича.
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Взагалі потрібно перейти до парламентської республіки, цим буде подолано дуалізм у владі. Відповідно за все буде відповідати певна політична сила(и).
Месії не буде. Народ повинен набратися розуму, то і буде Месія.
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Тимошенко вам про це говорить вже 14 років
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Сидит в КМИС, в СОЦИС, такой себе модератор -художник и рисует рейтинги. Люди не ведитесь на эту чепуху, голосуйте за своего кандидата.
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Друзья.
Давайте все смиримся с победой Порошенко во втором туре и не будем разгонять эти страсти
Нужно ЧЕТКО для себя ПОНЯТЬ, что на данный момент, в условиях военной агрессии, альтернативы Петру Алексеевичу НЕТ.
Да, у него много недостатков и недочетов.
Да, много уже сделано, но много еще не сделано.
Но могло быть и хуже, страны попросту могло бы уже не быть.
Нужно закончить войну на выгодных для Украины условиях, дожать врага, а после уже, если захотим, в мирное время будем ставить эксперименты над страной.
Можно будет выбрать президентом хоть клоуна, хоть стриптизершу, хоть балерину.
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... .... ... со своим Порошенко. Нельзя закончить войну, не признав ее. Никогда эту войну Порошенко не закончит.
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А знаешь почему украина официально не признает военный конфликт с РФ? Потому что Евросоюзу не нужент каой шухер, им нужно тихонько торговать с РФ. США так же не нужно признавать акт аргесси. У них с одной стороны санкции, с другой многомиллиардный бизнес с Рашей.
Для Украины, при покупке микросхем, со стороны США эмбарго. Для РФ - дистрибюторы, проектные цены.
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ближе к "выборам" все эти "честные" рейтинги на первое место будут пихать *********. денег в бюджете хватит, чтобы оплатить услуги.
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Розслабтесь *********. В другий тур, якщо він буде, вийде Порошенко і Бойко. Все реште "мєлко плаваєт"
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Меня спрашивают, почему я за Зеленского?, ведь программу написать каждый может, а как ее реализовать он не объяснил... ответ пока только вот этот... Я за Зеленского потому что, работу у власти всех остальных рыл-кандидатов я уже видел, говно полнейшие, вместо того чтоб поменять олигархическо-коррупционную систему управления страной, они ее возглавляли и в случае своей победы продолжат это делать... Зеленский возможно нет...
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100% у Порошенко есть только один вариант, как выиграть выборы, это в ближайшее время закрыть Ахметова, Вилкула, Труханова... конфисковать их имущества, за поддержку сепаратистов и неправомерное обогащение при поддержке режима Януковича... только тогда люди, и в частности я, проголосуют за него, иначе Пеця, как говориться ехай на#уй гнида барыжная....
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Что бы делать осмысленный выбор, а не просто на веру кандидату, нужно прочитать программу кандидата, а не рассуждать, видел не видел, возможно не возможно.
Да и выводы правильные нужно делать - Тимошенко всю свою политическую карьеру боролась с олигархами. А ты хочешь голосовать за ставленика той же олигархической системы, наивно веря - возможно в этот раз повезет.
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Зе -1 месяц назад , рейтынг -26% , 10 дней назад - 18% ,, сегодня снова - 26 .. А теперь угадайте какого числа у социолохов зарплата .Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7156.
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Соціологічні опитавання з січня місяця вже припинили своє обєктивне оцінювання, зараз нам показують виключно технологію, згідно якої готується базис для фальсифікацій, це перше, і друге, це свідомо занижується рейтинг головного претендента на посаду президента пані Тимошенко. Все це ми вже проходили в 2004 році коли були працювали медведчуківські технологи, очевидно вони знову працюють, тепер на Порошенко, "геть від москви" одним словом
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Еще народ просит опубликовать зарплату социологов перед выборами...

Социологическое исследование компании Seetarget определило четверку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей.

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Юрий Бойко провел опрос среди родственников и вот....
Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 9182 .Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 4122.
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Цим соцопитуванням вже більше ніхто не вірить, незабаром вже вибори і тоді дізнаємося правду! Проте сподіваюсь, що перемога все ж таки буде за жінкою, вона наведе порядок в Україні!
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Гр. КОНДИТЕР ПО МОЕМУ ВАМ ПОДКРАДЫВАЕТСЯ ПУШИСТЫЙ ЗВЕРЕК ПИСЕЦ😆😆😆
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Технологія, тільки технологія, це не опитування, щотижня коли сокконтора показує якесь опитування це вже брехня, кожний соціолог скаже, за тиждень опитати та обробити інформацію нереально
На справді тут є тільки одна схема - виставити вперед Зеленського аби люди зрозуміли всю небезпеку та абсурдність навіть гіпотеттичного обрання його на посаду президента, а друге це свідомо занижувати рейтинг Тимошенко. Насправді Тимошенко йде з великим відривом попереду, все інше брехня та фейк
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"Смотрите, какая красота попалась на сайте factcheck.com.ua. Не нашла описания, стала рыть источники. Мимо пройти было нельзя - картинка объясняет, почему по итогам кризиса 2008 года у Украины просела валюта больше всех, и почему к концу 2013 года были исчерпаны все резервы и Янукович начал колесить по миру в поисках бабла. Закончил путь в резиденции Путина.
Итак, мы видим что в периоде 2004-2013 было много премьеров, но при двух из них резко вырастали объемы незаконно выводимых из страны денег. Тимошенко и Азаров. Рекордные объемы, бьющие все рекорды."Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 2018. Зеленський, Порошенко, Тимошенко, Бойко і Гриценко - лідери президентських перегонів, - опитування КМІС - Цензор.НЕТ 7433 .
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЗеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС
 
 
 
 
 
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