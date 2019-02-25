 Зеленский, Порошенко, Тимошенко, Бойко и Гриценко - лидеры президентской гонки, - опрос КМИС

Как информирует Цензор.НЕТ о ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 8 по 20 февраля 2019 года.
Кроме того, среди респондентов, которые решили, что пойдут на выборы, 10,9% готовы поддержать члена "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрия Бойко, 6,4% - лидера партии "Гражданская позиция" Анатолия Гриценко, 6,3% - лидера Радикальной партии Олега Ляшко, 3,1% - кандидата от "Оппозиционного блока – партии мира и развития" Александра Вилкула. Остальные кандидаты набрали бы менее 3% голосов каждый.
Из общего количества опрошенных 8,3% не пошли бы на выборы, 30,5% не определились за кого голосовать, а 4,4% вычеркнули бы всех кандидатов или испортили бюллетень.
В рамках собственного опроса общественного мнения методом личного интервью КМИС опросил 2042 человек, которые проживают в 110 населенных пунктах всех регионов Украины, кроме Крыма и неподконтрольных районов Донецкой и Луганской областей. Статистическая ошибка выборки не превышает 3,3% для показателей, близких к 50%, 2,8% - для показателей, близких к 25%, 2% для показателей, близких к 10%, и 1,4% для показателей, близких к 5%.
у 2013 - 1218 - 146 баксів
у 2016 - 4178 - 153 бакси.
При цьому, при номінальому зростанні у 3,4 рази ціни виросли у 2-2,9 рази, хоча є певні товари на яі ціни зросли більше, але є і ті, які здашевшіли, сакраментальна гречка, нпариклад.
Та само ситуація з середньою зарплатою вона зросла більше ніж ціни.
"Пока там все шумят про Юлю, я напишу немного про саму концепцию выборов и выбора.
В принципе, выборы Президента - это в основном про две вещи: дипломатия и армия. Коррупция, налоги, цены и все прочее - это сугубо вторично в контексте президентской гонки. То есть да, они могут обещать и цены, и налоги, и (анти)коррупцию, но по факту это удел парламента, а не Главкома.
А поскольку от армии и дипломатии зависит сейчас то, в каком виде мы сохранимся на политической карте мира и сохранимся ли вообще, то я считаю, что вопрос того, кто именно сейчас займет Банковую, довольно важен. Опять же: я очень хотел бы, чтобы мы обладали госаппаратом уровня США, который был бы способен переварить хоть комика, хоть дегенерата, но у нас его нет, и потому от личности Президента зависит не все, но очень, очень многое.
То есть выборы эти важны. Очень. Это важное решение. Важный выбор. А любой выбор влечет за собой последствия, и чем он важней - тем тяжелей или, вернее сказать, масштабней последствия. Потому что неверный выбор будет означать именно тяжелые-как-3,14дец-последствия. А верный… иногда это тоже ничего веселого, но все равно лучше, чем неправильный выбор.
Например, я в контексте этого выбора склонен поддержать действующего Главнокомандующего: я уже знаю, чего от него ожидать, и могу худо-бедно прогнозировать дальнейший ход событий. С другой стороны, я понятия не имею, чего ждать, например, от господина Зеленского. То есть буквально: хрен знает, что будет. У него нет политического прошлого, мы понятия не имеем, как он себя поведет. Кот в мешке.
Может быть такое, что Беня подсунет ему толковых советников, и они помогут ему правильно рулить страной? Да, может. Может, даже выйдет лучше, чем у Петруччо. Может быть такое, что ему не дадут никаких советников, и он будет рулить страной хреново? Тоже может быть. А может быть, и не будет, и он станет нашим Йоном Гнарром (вот уж с ним бы и стоило сравнивать Зе, кстати, а не с Рейганом… правда, за Гнарром не стоял один обиженный олигарх… но это мелочи, пожалуй. Бесплатная подсказка ЗеПиарщикам). То есть всякое может быть.
И под всяким я имею в виду не только хорошее. Потому что очень многие люди ставят вопрос таким образом, что, мол, неужели комик на посту Президента - это хуже, чем олигарх на этом же посту? Вопрос, кстати, отнюдь не праздный. Потому что ну разве может стать хуже, чем было, если поменяются цвета флага? На, например, цветов на флаге станет три? Например, черный, красный и синий. Ведь не начнут же людей тащить на подвал, убивать за авто, а по городам не начнут же лупить "грады". Так ведь?
Жители Донбасса в 14-м году тоже сделали выбор. Не все, конечно. Но достаточно многие, чтобы выбор был сделан, и последствия обрели плоть и кровь. Много крови. Ведь выйти на улицу с плакатом "Путин введи войска" - это выбор. Осознанный и однозначный. Просто они не подумали о последствиях этого выбора. Им казалось, что куда уж хуже: укропы выгнали Януковича, и сейчас сюда поедут поезда дружбы от страшного Правого Сектора. Хуже не бывает, да? И им пришел в голову простой и понятный сценарий развития событий: он позовут путина, и бравые русские витязи ссаными тряпками погонят укропов в их львовское логово. Ну, вы же знаете: русские своих не бросают, да?
Им не пришло в голову, что проклятые укропы могут упереться рогом и не побегут в свой Львов. Что гореть будет не Киев, а Дебальцево. Что война пройдет по их городам, а не по далеким Карпатам. Что они просят объявить своей стране войну, в конце концов. Они не оценили риски, не обдумали последствия и заплатили за это цену - нищету, разруху, войну, смерть. А ведь им казалось, что хуже некуда. Оказалось: есть. И будет еще хуже.
Сейчас гогочущие долбое*ы предлагают выбрать Президентом известную кремлевскую подстилку Юлю. Или известного комика Вову. Или известного продажного 3,14ора Аталотия. И они заверяют, что падать уже некуда. Что не будет хуже.
И у меня возникает вопрос: а вы точно все обдумали? Точно-точно? Вы совершенно уверены, что результатом вашего выбора не станут горящие города? ВАШИ города? Жители дамбаса были уверены, что все просчитали. Что их ставка - верняк, и проиграли всё. Буквально ВСЁ. Свободу, жизни, имущество, экологию, промышленность… you name it.
Так что если вы уверены, то бюллетень в руки, и вперед - доверяйте руль чуваку без опыта. Гнарр смог, почему бы Вове не смочь? Просто держите в уме одну простую мысль: если вы ошиблись, то ваш дом и вся ваша жизнь могут сгореть. И виноваты в этом будете только вы сами. И, кстати, не забывайте про потомков - они тоже когда-нибудь прочитают про вас в учебнике и либо похвалят, либо покрутят пальцем у виска, и вздохнут "во дебилы были". Последствия они такие. Иногда на века."
Цьіплят по осени считают.
Кляті русофоби, шо замутили "майдан", що навмисне віддали росії Крим, аби ця миролюбна слов'янська колиска повірила в чистоту хохляцьких намірів, що вчинили нелюське аутодафє в Одесі, що, нарешті розпочали братовбивчу війну з росією на Донбасі, - тепер бажають в один тур сфальсифікувати вибори людожера Порошенка, аби остаточно знищити величну і прекрасну росію! Не дозволимо розпалювачам війни перейти межу! вся миролюбива общєствєнність категорично проти мільярдера-олігарха! Підтримаємо жінку яка врятує Україну від українців і навпаки! За Родіну! За сталіна! Слава Кпсс (підпис).
Месії не буде. Народ повинен набратися розуму, то і буде Месія.
Давайте все смиримся с победой Порошенко во втором туре и не будем разгонять эти страсти
Нужно ЧЕТКО для себя ПОНЯТЬ, что на данный момент, в условиях военной агрессии, альтернативы Петру Алексеевичу НЕТ.
Да, у него много недостатков и недочетов.
Да, много уже сделано, но много еще не сделано.
Но могло быть и хуже, страны попросту могло бы уже не быть.
Нужно закончить войну на выгодных для Украины условиях, дожать врага, а после уже, если захотим, в мирное время будем ставить эксперименты над страной.
Можно будет выбрать президентом хоть клоуна, хоть стриптизершу, хоть балерину.
Для Украины, при покупке микросхем, со стороны США эмбарго. Для РФ - дистрибюторы, проектные цены.
Да и выводы правильные нужно делать - Тимошенко всю свою политическую карьеру боролась с олигархами. А ты хочешь голосовать за ставленика той же олигархической системы, наивно веря - возможно в этот раз повезет.
Социологическое исследование компании Seetarget определило четверку лидеров среди кандидатов в президенты в предпочтениях избирателей.
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На справді тут є тільки одна схема - виставити вперед Зеленського аби люди зрозуміли всю небезпеку та абсурдність навіть гіпотеттичного обрання його на посаду президента, а друге це свідомо занижувати рейтинг Тимошенко. Насправді Тимошенко йде з великим відривом попереду, все інше брехня та фейк
Итак, мы видим что в периоде 2004-2013 было много премьеров, но при двух из них резко вырастали объемы незаконно выводимых из страны денег. Тимошенко и Азаров. Рекордные объемы, бьющие все рекорды.". .