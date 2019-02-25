 Руководство Нотариальной палаты Украины покрывает "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", - Минюст о митинге нотариусов против переквалификации

Об этом говорится в заявлении Минюста, передает Цензор.НЕТ.

"Одной из задач Министерства юстиции является защита имущественных прав путем формирования и реализации политики в сфере государственной регистрации. В Минюст поступает много жалоб от граждан и бизнеса на случаи рейдерских захватов, к которым причастны регистраторы и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестру за совершенные нарушения, но потом, когда срок отключения истек, снова начали работать. Именно для того, чтобы повысить качество работы этих регистраторов было принято решение о введении для них квалификационных экзаменов", - говорится в заявлении.

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"На сегодня такие экзамены должны сдавать лица, которые:

а) намерены стать государственным регистратором (это не касается нотариусов, потому что они сдают другой экзамен - на получение свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью),

б) регистраторы, в том числе и нотариусы, которые из-за тех или иных нарушений были отключены от доступа к реестрам", - уточнили в ведомстве.

"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - отметили в Минюсте.

"Хотим подчеркнуть, что все тесты, включенные в автоматизированный экзамен, были разработаны командой экспертов под контролем наших международных партнеров - проекта ЕС "Право-Justice". Компьютерное тестирование включает 100 вопросов и длится 2 часа. Экзамен считается сданным при условии предоставления правильных ответов на 75 и более вопросов. Результаты теста сразу отображаются на экране компьютера. На следующий день эти данные публикуются на сайте Минюста. Поэтому влияние любого человеческого фактора на результаты экзамена является нулевым", - акцентировали в министерстве.

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"Нам не понятна позиция Нотариальной палаты Украины (НПУ), которая требует отменить эти тесты для нотариусов. Поэтому мы:

- призываем руководство НПУ прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией",

- призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов,

- призываем прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены,

- призываем руководство НПУ осуществлять свою деятельность в рамках правового поля", - резюмировали в Минюсте.