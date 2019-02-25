EN|RU|UK
Темы дня: Выборы-2019 Убийство Гандзюк Отстранение Супрун Создание Поместной Церкви Агрессия России против Украины
 Политика Украины
  1185  17
Все про:Минюст (1389) нотариус (34) рейдерство (791) экзамены (110)

 Руководство Нотариальной палаты Украины покрывает "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", - Минюст о митинге нотариусов против переквалификации

Экзамены, против которых протестуют нотариусы, должны сдавать лишь те то намерены стать государственным регистратором и регистраторы, которые были отстранены от доступа к реестру за нарушения для подтверждения своей квалификации.

Об этом говорится в заявлении Минюста, передает Цензор.НЕТ.

"Одной из задач Министерства юстиции является защита имущественных прав путем формирования и реализации политики в сфере государственной регистрации. В Минюст поступает много жалоб от граждан и бизнеса на случаи рейдерских захватов, к которым причастны регистраторы и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестру за совершенные нарушения, но потом, когда срок отключения истек, снова начали работать. Именно для того, чтобы повысить качество работы этих регистраторов было принято решение о введении для них квалификационных экзаменов", - говорится в заявлении.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Нотариусы вышли под Кабмин на митинг против переквалификации. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

"На сегодня такие экзамены должны сдавать лица, которые:
а) намерены стать государственным регистратором (это не касается нотариусов, потому что они сдают другой экзамен - на получение свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью),
б) регистраторы, в том числе и нотариусы, которые из-за тех или иных нарушений были отключены от доступа к реестрам", - уточнили в ведомстве.

"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - отметили в Минюсте.

"Хотим подчеркнуть, что все тесты, включенные в автоматизированный экзамен, были разработаны командой экспертов под контролем наших международных партнеров - проекта ЕС "Право-Justice". Компьютерное тестирование включает 100 вопросов и длится 2 часа. Экзамен считается сданным при условии предоставления правильных ответов на 75 и более вопросов. Результаты теста сразу отображаются на экране компьютера. На следующий день эти данные публикуются на сайте Минюста. Поэтому влияние любого человеческого фактора на результаты экзамена является нулевым", - акцентировали в министерстве.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ: Экзамен для регистраторов, страховка от подделки подписи и ликвидация кадрового дефицита, - Петренко презентовал антирейдерский законопроект. ФОТО

"Нам не понятна позиция Нотариальной палаты Украины (НПУ), которая требует отменить эти тесты для нотариусов. Поэтому мы:
- призываем руководство НПУ прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией",
- призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов,
- призываем прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены,
- призываем руководство НПУ осуществлять свою деятельность в рамках правового поля", - резюмировали в Минюсте.

Источник: https://censor.net.ua/n3113540
 
   
 Топ комментарии
 
Да подоят вас ,как Евробляхеров и отпустят.А кого еще доить? Население и так нищее.
 показать весь комментарий
 
Нотариусы в Украине аферисты. Им нужна тюрьма, а не переквалификация.Сколько случаев их сотрудничества с бандитами, цыганами, которые забирали и забирают у стариков и алкоголиков квартиры на основании ложных подписей? Миллион. И все они не наказаны.
 показать весь комментарий
 
Не подобається мені Мін'юст, але збіговисько ненажерливих недовчених нікчем під назвою "нотаріуси" просто огидне.
 показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Да подоят вас ,как Евробляхеров и отпустят.А кого еще доить? Население и так нищее.
 показать весь комментарий
 
 
Нотариусы в Украине аферисты. Им нужна тюрьма, а не переквалификация.Сколько случаев их сотрудничества с бандитами, цыганами, которые забирали и забирают у стариков и алкоголиков квартиры на основании ложных подписей? Миллион. И все они не наказаны.
 показать весь комментарий
 
 
Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - отметили в Минюсте. Источник: https://censor.net.ua/n3113540

А, как нотариус после отключения его от реестров может продолжать работать???? Как в этом случаэ после подписания документов получить вытяг о регистрации сделки в реестре??
Опять лапшу вешают!

Петренко наворотил с адвокатами и взялся за нотариусов.
 показать весь комментарий
 
 
Отличные тесты! Может хоть тут совок отсеется. Пора и в МВД провести очередную квалификацию
 показать весь комментарий
 
 
А это тоже реХВорма? Или пЭЦина кладовка рекетиров?
 показать весь комментарий
 
Спасибо, что проинформировали, возьму на заметку и бабе все расскажу.
 показать весь комментарий
 
Не подобається мені Мін'юст, але збіговисько ненажерливих недовчених нікчем під назвою "нотаріуси" просто огидне.
 показать весь комментарий
 
 
ви особисто переконались в тому, що всі нотаріуси "недовчені"? то спробуйте скласти іспит на право заняття нотаріальною діяльністю, "довчений", бляха.
все дуже просто: сидить в Мінюсті такий собі клерк, якому приносять аркуш з даними нотаріусів, яких треба відключити від реєстрів. він це робить, а далі існувало три варіанти: 1) нотаріус просто чекає поки спливе термін відключення і працює далі; 2) нотаріус оскаржує відключення до суду. і оскаржували, і вигравали справи, але витрачали дуже багато часу в наших судах -по півроку й більше; і отсанній 3) саме той на який розраховує Мінюст - нотаріус їде домовлятися за гроші про підключення до реєстрів, бо їхня робота і їхній хліб.
і от, врешті решт, аби позбутися двох перших варіантів Мінюст вигадав перекваліфікацію, от тут вже без варіантів, хочеш пройти - плати.
 показать весь комментарий
 
нічого нового не можу сказати про ненажерливих нікчем з нікчемними дипломами, що називаються нотаріусами. Мав нещастя спілкуватися.

Бувайте. Може спробуєте скласти іспит з "опору матеріалів"?
 показать весь комментарий
 
бачте в чому справа, я не суджу про ступінь освіти технічних фахівців, оскільки на тому не знаюся, тому мені немає потреба складати опір матеріалів. адже, про кваліфікацію людини розумну думку можна скласти тільки коли ти сам є знавцем в даній галузі. отже, якщо ви вказуєте на недовченість нотаріусів, то ви, мабуть, розумієтесь в юриспруденції? а якщо ні, то ваші висновки про їхню недовченість характеризують тільки вас.
 показать весь комментарий
 
нотариусы и судьи это вампиры нашего общества..давно пора люстрировать.. Керівництво Нотаріальної палати України покриває "чорних" нотаріусів, прикриваючись гаслами "боротьби з корупцією", - Мін'юст про мітинг нотаріусів проти перекваліфікації - Цензор.НЕТ 1581
 показать весь комментарий
 
 
Керівництво Нотаріальної палати України покриває "чорних" нотаріусів, прикриваючись гаслами "боротьби з корупцією", - Мін'юст про мітинг нотаріусів проти перекваліфікації - Цензор.НЕТ 1355 Gangster, нотаріуси працюють на себе і забезпечують свої робочі місця самостійно (на відміну від суддів), грошей з бюджету на їх утримання не виділяють, то про що ви, шановний, загоряєтесь?
завтра ви так само почнете волати щодо ФОПів, післязавтра ще про когось, з кого влада намагається начавити собі на старість на канарах. з ким залишитесь?
 показать весь комментарий
 
мля,да что ж такое в нашей стране происходит, если не согласен с барыгами и коррупцией,то ты агент кремля, если отстаиваешь свои интересы,против мохнатой лапы дояров из минюста- ты черный нотариус...
 показать весь комментарий
 
 
Казалось би проста справа відмова від спадщини, а мені прийшлося 2 неділі до них ходити. Так що співчуття до них від мене не ждіть..Ця образа не зникає декілька років. Ще те гніздо!
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныРуководство Нотариальной палаты Украины покрывает "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", - Минюст о митинге нотариусов против переквалификации
 
 
 
 
 
 вверх