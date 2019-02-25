 Руководство Нотариальной палаты Украины покрывает "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией", - Минюст о митинге нотариусов против переквалификации

Об этом говорится в заявлении Минюста, передает Цензор.НЕТ.
"Одной из задач Министерства юстиции является защита имущественных прав путем формирования и реализации политики в сфере государственной регистрации. В Минюст поступает много жалоб от граждан и бизнеса на случаи рейдерских захватов, к которым причастны регистраторы и нотариусы, которые были отключены от доступа к реестру за совершенные нарушения, но потом, когда срок отключения истек, снова начали работать. Именно для того, чтобы повысить качество работы этих регистраторов было принято решение о введении для них квалификационных экзаменов", - говорится в заявлении.
"На сегодня такие экзамены должны сдавать лица, которые:
а) намерены стать государственным регистратором (это не касается нотариусов, потому что они сдают другой экзамен - на получение свидетельства о праве заниматься нотариальной деятельностью),
б) регистраторы, в том числе и нотариусы, которые из-за тех или иных нарушений были отключены от доступа к реестрам", - уточнили в ведомстве.
"Введение экзаменов призвано повысить квалификацию лиц, выполняющих важную функцию регистраторов и от профессионализма которых зависят имущественные права граждан. Мы сомневаемся, что украинские граждане хотят обслуживаться у нотариуса, которого Минюст за нарушение Закона отключил от доступа к реестрам и который впоследствии продолжил работать без подтверждения своей квалификации", - отметили в Минюсте.
"Хотим подчеркнуть, что все тесты, включенные в автоматизированный экзамен, были разработаны командой экспертов под контролем наших международных партнеров - проекта ЕС "Право-Justice". Компьютерное тестирование включает 100 вопросов и длится 2 часа. Экзамен считается сданным при условии предоставления правильных ответов на 75 и более вопросов. Результаты теста сразу отображаются на экране компьютера. На следующий день эти данные публикуются на сайте Минюста. Поэтому влияние любого человеческого фактора на результаты экзамена является нулевым", - акцентировали в министерстве.
"Нам не понятна позиция Нотариальной палаты Украины (НПУ), которая требует отменить эти тесты для нотариусов. Поэтому мы:
- призываем руководство НПУ прекратить покрывать "черных" нотариусов, прикрываясь лозунгами "борьбы с коррупцией",
- призываем прекратить давление руководства НПУ на Минюст путем полного искажения фактов относительно сути экзаменов,
- призываем прекратить вводить в заблуждение общественность частных нотариусов, агитируя их не сдавать экзамены,
- призываем руководство НПУ осуществлять свою деятельность в рамках правового поля", - резюмировали в Минюсте.
А, как нотариус после отключения его от реестров может продолжать работать???? Как в этом случаэ после подписания документов получить вытяг о регистрации сделки в реестре??
Опять лапшу вешают!
Петренко наворотил с адвокатами и взялся за нотариусов.
все дуже просто: сидить в Мінюсті такий собі клерк, якому приносять аркуш з даними нотаріусів, яких треба відключити від реєстрів. він це робить, а далі існувало три варіанти: 1) нотаріус просто чекає поки спливе термін відключення і працює далі; 2) нотаріус оскаржує відключення до суду. і оскаржували, і вигравали справи, але витрачали дуже багато часу в наших судах -по півроку й більше; і отсанній 3) саме той на який розраховує Мінюст - нотаріус їде домовлятися за гроші про підключення до реєстрів, бо їхня робота і їхній хліб.
і от, врешті решт, аби позбутися двох перших варіантів Мінюст вигадав перекваліфікацію, от тут вже без варіантів, хочеш пройти - плати.
Бувайте. Може спробуєте скласти іспит з "опору матеріалів"?
завтра ви так само почнете волати щодо ФОПів, післязавтра ще про когось, з кого влада намагається начавити собі на старість на канарах. з ким залишитесь?