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 Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что не планирует уходить с должности после выхода Британии из ЕС, несмотря на то, что некоторые министры хотят, чтобы она ушла с должности уже летом.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Sky News.

Об этом она заявила на конференции лидеров ЕС и арабских стран в Египте.

"В декабре я очень ясно дала понять, что моя работа - это не только выполнить Brexit, на самом деле есть внутренная повестка дня, которую я выполняю", - сказала она.

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В настоящее время Brexit запланирован на 29 марта 2019 года, после чего должен начаться переходный период длительностью 21 месяц.

Напомним, Премьер-министр Тереза ​​Мэй заявила, что депутаты смогут провести окончательное голосование по Brexit до 12 марта. 

Источник: https://censor.net.ua/n3113539
 
 
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а мне кажется Мэй это мужик загримированный. как на пенсию выйдет - парик снимет, а там симпатичный еврейчик. Мей заявила, що не планує йти з посади після Brexit - Цензор.НЕТ 2481
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМэй заявила, что не планирует уходить с должности после Brexit
 
 
 
 
 
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