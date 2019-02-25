 Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда

В Украине, на Львовщине, состоялось траурное мероприятие, посвященное памяти жертв погрома в Гуте-Пеняцкой, который произошел 28 февраля 1944 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио
Президент Польши Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте-Пеняцкой произошло преступление геноцида. "Единственной "виной" жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками", - подчеркнул президент.
Письмо прочитал президентский министр Адам Квятковский: "В забвение канули христианские заповеди и обычные человеческие чувства. Зло, террор и кровь затмили глаза, а дым пожара затемнил небо. Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине".
Дуда напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте-Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины: "Он говорил о тяжелой правде, о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, которые делят народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях. Он призвал к примирению, солидарности и созиданию общего лучшего будущего, дружбы и мира. Его призыв к молитве словами "прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" через эти десять лет остается актуальным и в дальнейшем".
Вторая часть мероприятия по случаю 75-летия уничтожения Гуты-Пеняцкой состоится в четверг в Варшаве перед Могилой неизвестного солдата.
Гута-Пеняцкая, село с более чем тысячей жителей, было тогда полностью сожжено. По официальной польской версии, преступление совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии. С другой стороны, как об этом сообщает портал Историческая правда, "Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции (ГФП)".
Поехал бы уже покаялся глядишь и попустило бы его.
Бог простит.
Пока Украина буфер и воюет с Ордой это можно себе позволить за ее спиной....
Такая у них уверенность в своей защищенности на все 100....
А как поляки расценивают нет не дивизию а целую армию Власова?Они что целовали поляков в задницу?Или наверное так хорошо целовали что поляки о них и словом неупоминают.А ведь именно армия Власова господствувала на териториях Польши..
Просто нас из поляками или наоборот хотят посорить.
Полезно бы напомнить, кто в то время был тоталитарным государством.
А вобще все претензии по резне и геноциду к Пилсудскому, Гитлеру и Сталину. Между этими тремя вопрос в 30-х годах состоял только в том, кто кого раньше начнет геноцидить. Поляки попали под раздачу первыми бо угрожать Германии и СССР начали первыми.
Думать надо было, когда двум соседским крокодилам дули крутили и предъявы кидали почти 20 лет.
президенты обеих стран должны совершить совместный акт покаяния, а специальными законами Польши и Украины должна быть установлена ответственность за дальнейшее использование недостоверной информации
На стороне Гитлера Франция выставила 200 тысяч добровольцев, Польша - около 500 тысяч, остальные европейские «борцы с фашизмом» - до 2 миллионов человек
Из докладов представительства польского правительства в оккупированной Польше следует, что до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. В общем можно считать, что через немецкую армию во время войны их прошло около полумиллиона», - считает профессор.
https://informnapalm.org/ua/yak-kreml-finansuye-polskyh-radykaliv-zavdannya-oplata-zvit-u-moskvu/
а,да,это же давно было...
а вот Гута-Пеняцка сейчас ППЦ как актуальна !!!!
Было нападение на страну члена НАТО.
Ст.5 устава знаете?
Сейчас НАТО начнет Польшу защищать.
Сейчас беру попкорн буду смотреть как рашу порвут как тузик грелку.
А то где не гляну , то везде поляки обвиняют Украину и хвалят расею
Вот и на днях читал в Ютуб , поляк царапал ,что украинцы майданутые , а росея хорошая.
В другом видео про сбитый ераплан под Смоленском , поляки (большинство ) отвечают на вопросы , что росея не виновата .
Другие поляки отвечали что )(уйло поднял (да да именно поднял) росею с колен , но импералиты лютуют , скупили Польшу , загнали всех в кабалу , а великий пыня последний славянский президент и защитник славян )
Другие говорят , украинцы надоели , пусть лучше русские приезжают .
Ну и куча других видео.
Можем даже коридор им сделать)))