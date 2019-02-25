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 Политика Украины, За рубежом
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Материалы по теме:
Все про:геноцид (233) Качиньский (327) Львовщина (1613) СС (21) УПА (569) Волынская трагедия (104) Дуда (262)

 Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда

Президент Польши Анджей Дуда напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте-Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины.

В Украине, на Львовщине, состоялось траурное мероприятие, посвященное памяти жертв погрома в Гуте-Пеняцкой, который произошел 28 февраля 1944 г., передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Польское радио 

Президент Польши Дуда написал в письме к участникам мероприятия, что в Гуте-Пеняцкой произошло преступление геноцида. "Единственной "виной" жертв был польский язык и идентичность, верность традиции и любовь к Родине. Их убили, потому что они были поляками", - подчеркнул президент.

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Письмо прочитал президентский министр Адам Квятковский: "В забвение канули христианские заповеди и обычные человеческие чувства. Зло, террор и кровь затмили глаза, а дым пожара затемнил небо. Геноцид, который здесь совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии, был одним из крупнейших в многолетнем ряду преступлений, который мы называем резней польского населения на Волыни, Подолье и Львовщине".

Дуда напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте-Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины: "Он говорил о тяжелой правде, о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, которые делят народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях. Он призвал к примирению, солидарности и созиданию общего лучшего будущего, дружбы и мира. Его призыв к молитве словами "прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим" через эти десять лет остается актуальным и в дальнейшем".

Вторая часть мероприятия по случаю 75-летия уничтожения Гуты-Пеняцкой состоится в четверг в Варшаве перед Могилой неизвестного солдата.

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Гута-Пеняцкая, село с более чем тысячей жителей, было тогда полностью сожжено. По официальной польской версии, преступление совершили солдаты дивизии СС "Галичина" и Украинской повстанческой армии. С другой стороны, как об этом сообщает портал Историческая правда, "Согласно документам польского Архива новейших актов, село сожгло подразделение немецкой тайной полевой полиции (ГФП)".

Источник: https://censor.net.ua/n3113536
 
 
 Топ комментарии
 
А в каком селе Армия Крайова геноцид совершила Дуда не знает?
Поехал бы уже покаялся глядишь и попустило бы его.
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Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда - Цензор.НЕТ 8021 А чого поляки мовчать за операцію "вісла"
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Та то він перднув, аби перднути. Дивізія ВАФФЕН СС "Галичина" ніколи!!! не проводила каральних акцій. І спільних офензив з УПА теж не проводила, бо була у складі Вермахту і формально у стані війни з УПА, яка з тим же Вермахтом воювала. Тому не варто Дуді відповідати у стилі "сам дурень", а просто поблажливо посміхнутися цьому невігласу.
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А в каком селе Армия Крайова геноцид совершила Дуда не знает?
Поехал бы уже покаялся глядишь и попустило бы его.
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А чого поляки мовчать за операцію "вісла"
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Та то він перднув, аби перднути. Дивізія ВАФФЕН СС "Галичина" ніколи!!! не проводила каральних акцій. І спільних офензив з УПА теж не проводила, бо була у складі Вермахту і формально у стані війни з УПА, яка з тим же Вермахтом воювала. Тому не варто Дуді відповідати у стилі "сам дурень", а просто поблажливо посміхнутися цьому невігласу.
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Уточнение. Ваффен СС оперативно подчинялись Вермахту в составе армий или групп армий.. Формально не входили. В остальном все правильно. Дуда конечно как большой началнык не обязан всего знать. Но его спичрайтеры должны.
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Дякую. Приємно вести дискусію з людиною, яка володіє тематикою. Гарного Вам дня.
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І не лише у кремлі. "Хі-хі" - це фірмовий стиль одного з доморощених політиків.
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а ще кажуть, що після погромів поляками євреїв, навіть бувалі гестапівці були збентежені тим, як таке взагалі можна з людьми робити
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Прекрасное "примиренческое выступление", как будто дудку кто недавно отгеноцидил...)))
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Поляки всмоктують українофобію з молоком матері !
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Гірше.Це вже державна ідеологія.Нам теж не завадить розробити програму протидії польській політиці на рівні МЗС,МІП,навіть РНБО.Кожен українець має пам"ятати землі,з яких наш народ депортували,полонізували,принижували.

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УПА с СС?Ну ну...В 1944-ом воевали между собой на полную катушку.
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Подскажите даты и места их крупнейших сражений ?
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Прости нам долги наши как и мы прощаем должникам нашим.

Бог простит.
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а где компенсация за операцию "Висла" - мы ждем-с!!!
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в 90х бывал в польше. однажды как то прие@ался бухой поляк, лет 45-55. мы тоже не совсем трезвые. он начал буровить, что он пан, и у него всегда прислуживали украинцы. мы бы пропустили мимо ушей, но он так много раз это повторял, что пришлось над ним надругаться, в прямом смысле слова. вряд ли он еще жив, но он точно запомнил, что украинцы ему не только прислуживали, но и обоссали на старости лет.
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Не один такой "пан" был... Я в Ровенской области о подобном слышал... Там "пан" хотел взять в аренду землю колхоза, разделённую между крестьянами... И, тоже, "по пьянке", проболтался, что он наследник местного "шляхтича"... Так ему ответили, что "твоего деда наши деды убили - то же и с тобой будет...". Сбежал на другой день...
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Передёргивают поляки, стараются не вспоминать ,за что грохнули ихнего министра и судили Бандеру?.... вот там как-раз и польский язык
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Злочини були взаємними і покаяння має бути взаємним.
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С трудом представляю украинцев, которые побросали свою работу, семью и просто так побежали пи...дить каких-то поляков. Тут явно поляки чего-то недоговаривают.
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до Порошенка йому нада, той його попустить Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда - Цензор.НЕТ 3369
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Там хватало преступлений с двух сторон. Плюс москали с немцами провокации устраивали. В любом случае враждой украинцев и поляков воспользовались русские мрази.
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Он бы еще вспомнил, как Б.Хмельницкий в 1648 г. разгромил С.Потоцкого под Желтыми Водами! Солдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда - Цензор.НЕТ 9601
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Не зря израильтяне их курощат.Ляхи хотят быть святыми и вечно сваливать все на других.
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Дуда ни как не успокоится с своими инсинуациями и выпадами в сторону Украины....
Пока Украина буфер и воюет с Ордой это можно себе позволить за ее спиной....
Такая у них уверенность в своей защищенности на все 100....
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Видать Дуде денежный перевод с Москвы пришёл
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сказав а говори и б. геноцид был со всех сторон. западную украину пытались ополячивать когда она была под польшей. поэтому конечно маятник и в другую сторону пошел. польше конечно досталось и от германии и от совка в том смысле что и те и другие мирное население косили как могли. но а поляки видимо по тому же принципу зло вымещали на евреях причем то как они это сделали уже после войны на тех кто только недавно выжил в концлагерях - за это одно они как и германия должны были громадную контрибуцию выплатить. ну в том чтобы в украине смогли попросить прощения за преступления прошлого как это уже сделали в отношении евреев - так ничего постыдного если это сделают в отношении поляков. когда это делается взаимно то просто переворачивается страница истории и все претензии считаются удовлетворенными
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Всем известно что УПА воевала с фашистами и коммунистами,
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СС Галачина дивизия которая занимала територию всего фронта от Карпат до Прибалтики и оакзывается что была самым большим националистическим злом.
А как поляки расценивают нет не дивизию а целую армию Власова?Они что целовали поляков в задницу?Или наверное так хорошо целовали что поляки о них и словом неупоминают.А ведь именно армия Власова господствувала на териториях Польши..
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Дивизія займала фронт від Карпат до країн Балтії? це як, по одній людині на 20 км?
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Напевн хотів сказати ,що була всього 1 дивізія на вю цю територію
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Так на лютий 1944 дивизія ще готувалась в Німеччині, на фронті були лише окремі групи.
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Да по словам польского политика выходит что так.А так же совершенно игнорирует целую армию Власова а так же СМЕРШ после создания которого спустя два месяца,, фашисты,, с завидной регулярностью начали сжигать целые села с населением так если бы они до создания смерша они этого сделать не могли.
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Одне те, що він допустив спільну операцію УПА з ваффен СС в 1944 р, свідчить про його знання в цій сфері
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Ну, вообще-то, полякам "известней" имена "Бах-Залевского и Каминского... Именно они устроили резню в Варшаве... А ни УПА там не было, ни "Галичины"....
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А кому сейчас интересно кто кого?Кацапы подкинули тему для конфликта а идиот ее развивает да еще в такое времья.Дуда забыл или его кацапы попросили забыть что ,,враг моего врага мой друг,,.Сперва пускай завершим разборки с кацапией а потом даже самые острые вопросы столетней давности отпадут сами собой.
Просто нас из поляками или наоборот хотят посорить.
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РОНА укомплектованная россиянами с послужным списком расстрелов на Брянщине подавляла и Варшавское восстание. Да так разошлась в усердии что самим фрицам пришлось пристрелить нескольких особо *отличившихся* Про данный эпизод истории поляки вообще не вспоминают. Зато уже пятый год мусолят про геноцид со стороны украинцев. В реальности пострадало несколько деревень с польским населением. Погибших вообще-же было около сотни. Конфликт между тем разожгла Армия Крайова, устроив на Холмщине, и Галичине погромы украинских сёл. После адекватной ответки со стороны УПА, начала интенсивно искать с нею союза в борьбе против немцев.
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Може ляхам нагадати за геноцид українців за Речі Посполитої?
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Там поляки по обидам времен Монголо-татарского нашествия все вопросы закрыли? А то еще по Наполеоновскому нашествию очередь стоит!
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По Наполеоновскому они какраз в профите должны были быть. Он мог им независимость дать, если бы Роисю осилил, но не сложилось.
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Плохо Вы поляков знаете. Они как подобьют счета сколько лошадей было реквизировано Великой армией, сколько фуража пошло, а сколько, сволочи, мазовецкого паштета сожрали... Макрон таких цифр и не видал никогда. Да и сам Наполеон тоже.
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Этими вопросами должны заниматься историки, а не политики и домохозяйки.
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Дуда напомнил слова президента Леха Качиньского, который был в Гуте-Пеняцкой десять лет назад и призвал к примирению Польши и Украины: "Он говорил о тяжелой правде, о том, что произошло. О влиянии тоталитарных государств на споры, которые делят народы, и о мучительной ране в сердцах, которая отразилась тенью на наших отношениях.

Полезно бы напомнить, кто в то время был тоталитарным государством.
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Треба нагадати полякам про траге́дію села́ Павлоко́ми - винищення 1-3 березня 1945 року нерозформованим відділом польської Армії Крайової під керівництвом поручника Юзефа Бісса (пол. Józef Biss) на псевдо «Вацлав» разом з групами з навколишніх польських сіл українського мирного населення села
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Пишите письма на деревню дедушке. Можете бабушке Меркель написать и чет потребовать.

А вобще все претензии по резне и геноциду к Пилсудскому, Гитлеру и Сталину. Между этими тремя вопрос в 30-х годах состоял только в том, кто кого раньше начнет геноцидить. Поляки попали под раздачу первыми бо угрожать Германии и СССР начали первыми.
Думать надо было, когда двум соседским крокодилам дули крутили и предъявы кидали почти 20 лет.
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Плохо Вы поляков знаете. Как подобьют счета сколько лошадей было реквизировано Великой армией, сколько фуража пошло, а сколько, сволочи мазовецкого паштета сожрали... Макрон таких цифр и не видал никогда. Да и сам Наполеон тоже. Солдати дивізії СС "Галичина" та УПА здійснили геноцид у Гуті-Пеняцькій, - Дуда - Цензор.НЕТ 432
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пока не будет созвана авторитетная комиссия из историков обеих стран, которая разберётся в архивах и опубликует историческое заключение об этих событиях, политиканы из Польши и Украины, а также провокаторы из кремля будут использовать их в своих гнусных целях
президенты обеих стран должны совершить совместный акт покаяния, а специальными законами Польши и Украины должна быть установлена ответственность за дальнейшее использование недостоверной информации
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Поляки с украинцами мочили друг дружка еще с князя Святослава, как немцы францов, францы англов и ниче живут сейчас, а Дуде опять хочется говна в рот набирать и плеваться.
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Коли повернете мої землі під Саноком,тоді й поговоримо про примирення.
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Нажаль до твоїх батьків, ляшику, не дотягнулись.
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«…цитата из фашистской листовки на польском языке: «Немецкие вооруженные силы возглавляют решающую борьбу за защиту Европы от большевизма. Любой честный помощник в этой борьбе будет встречен как соратник». Текст присяги польских солдат гласил: «Клянусь перед Богом этой священной клятвой, что в борьбе за будущее Европы в рядах немецкого вермахта я буду абсолютно послушным верховному командующему Адольфу Гитлеру, и как смелый солдат я готов в любое время посвятить силы для выполнения этой присяги».
На стороне Гитлера Франция выставила 200 тысяч добровольцев, Польша - около 500 тысяч, остальные европейские «борцы с фашизмом» - до 2 миллионов человек
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Без данних про російських союзників картина не повна.
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Володимир В'ЯТРОВИЧ, історик, директор галузевого державного архіву Служби безпеки України: - Гута Пеняцька - це символічне місце як для поляків, так і для українців, тому що саме там поминають польських мирних мешканців, які загинули в результаті німецької акції у 1944 році. Річ у тім, що село Гута Пеняцька було опорною базою польського підпілля, на яке спиралося й радянське підпілля. А останнє провело декілька операцій, після яких загинули німці. Це стало приводом для проведення у відповідь німецької акції, в результаті якої було знищено практично всіх мешканців цього села. Натомість радянський партизанський загін, який здійснював свою операцію, по суті, після цього залишив Гуту Пеняцьку на поталу наступаючим німецьким частинам. З іншого боку, в ході проведення німецької операції німці використовували українців, які служили в лавах поліцейських частин німецького полку. Тобто, Гута Пеняцька - це показовий приклад того, як німецькі та радянські сили стравлювали українців і поляків для протистояння одне одному.
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пригадалась фотографія трьох дітей примотаних колючим дротом до дерева. її пихали всюди де тільки згадували про "звірства" УПА щодо мирного польського населення. потім виявилось що УПА тут ні до чого! Тепер Гута Пеняцька вилізла! Ще раніше Хатинь в Білорусі яку теж вішали на бандерівців!
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Несколько лет назад профессор Рышард Качмарек, директор Института Истории Силезского Университета, автор книги «Поляки в вермахте», например, заявил по этому поводу польской «Gazeta Wyborcza»: «Мы можем считать, что у 2-3 млн. человек в Польше есть родственник, который служил в вермахте. Сколько из них знают о том, что с ними стало? Наверно немногие. Ко мне постоянно приходят студенты и спрашивают, как установить, что произошло с дядей, с дедом. Их родные об этом молчали, они отделывались фразой, что дед погиб на войне. Но третьему послевоенному поколению этого уже недостаточно». Если у 2-3 миллионов поляков дедушка или дядя служили у немцев. А сколько же из них погибли «на войне», то есть на стороне Адольфа Гитлера, сколько осталось в живых? «Точных данных не существует. Немцы считали поляков, призванных в вермахт, только до осени 1943 года. Тогда с присоединенных к Рейху польских Верхней Силезии и Поморья поступило 200 тысяч солдат. Однако набор в вермахт длился еще в течение года и в гораздо более широком масштабе. Самый нашумевший скандал, с этим связанный, приключился с Дональдом Туском, экс-премьером Польши, председателем Европейского Союза. Туск лихо врал о том, что «оба его деда за сопротивление гитлеровцам попали в концлагеря». Вскоре появилась информация о том, что его дед по отцу, Йозеф Туск, добровольно записался в СС…
Из докладов представительства польского правительства в оккупированной Польше следует, что до конца 1944 года в вермахт было призвано около 450 тысяч граждан довоенной Польши. В общем можно считать, что через немецкую армию во время войны их прошло около полумиллиона», - считает профессор.
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І у поляків були свої власівці, нічого дивного.
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План кремля повнісью здійснився в Польщі--заміна влади на проросійську , шляхом знищення попередньої за допомогою авіакатастрофи . " Як Кремль фінансує польських радикалів: завдання, оплата, звіт у Москву " --Inform Napalm

https://informnapalm.org/ua/yak-kreml-finansuye-polskyh-radykaliv-zavdannya-oplata-zvit-u-moskvu/
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Андрюха,а шо там с самолетом Качиньського,нормалёкъ?
а,да,это же давно было...
а вот Гута-Пеняцка сейчас ППЦ как актуальна !!!!
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Шо шо.
Было нападение на страну члена НАТО.
Ст.5 устава знаете?
Сейчас НАТО начнет Польшу защищать.
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нет,все засцут великую нарасию,не имеющую аналоговъ в мире..
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Дуда уже обратился в ООН за помощью?
Сейчас беру попкорн буду смотреть как рашу порвут как тузик грелку.
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к матюхе в фаворит он может только обратиться..
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вот же ж судьба наградила нас соседушками пацаватыми.один "братушнее" другого
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Дайте ссылки где поляки называют украинцев братьями.
А то где не гляну , то везде поляки обвиняют Украину и хвалят расею
Вот и на днях читал в Ютуб , поляк царапал ,что украинцы майданутые , а росея хорошая.
В другом видео про сбитый ераплан под Смоленском , поляки (большинство ) отвечают на вопросы , что росея не виновата .
Другие поляки отвечали что )(уйло поднял (да да именно поднял) росею с колен , но импералиты лютуют , скупили Польшу , загнали всех в кабалу , а великий пыня последний славянский президент и защитник славян )
Другие говорят , украинцы надоели , пусть лучше русские приезжают .
Ну и куча других видео.
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Мы не возражаем.
Можем даже коридор им сделать)))
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Ну, тода Дуда должен поехать в Москву поблагодарить асфабадителей - они и в 1939 Польшу освободили и в 1945. В 80-х не успели. Заодно пускай остатки польского самолета у Пулера попросит, в котором их элиту кацапы в фарш превратили и вперемешку выслали для захоронения, а карточки их и вещи, чтоб не пропали - помародерили.
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Що мені шкода, так це свійську худобу. Кажуть, що під час пожежі в Пеняках (Гуті-Пеняцькій) майже вся згоріла. Корови, кури та гуси ні в чому не були винні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСолдаты дивизии СС "Галичина" и УПА совершили геноцид в Гуте-Пеняцкой, - Дуда
 
 
 
 
 
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